如何改掉負面說話習慣？決定好「替代正向表達詞」、建立新習慣

如果總覺得人生卡關、不順遂，想改變卻力不從心，其實，問題不在實力或努力，而是那些不自覺的想法與脫口而出的話。

文／吳秀香

改掉負面說話習慣的十種正向表達

「明明想用正向的語氣說話卻總是做不到，該怎麼辦才好？」

提出這類問題的人，遠比我們想像的還多。他們心裡很清楚正向語氣能帶來的好處，但實際要說的時候卻說不出口。這是因為使用負面語氣已經成了習慣，即使想改變說話方式，卻總感到彆扭，甚至因為擔心旁人用異樣的眼光看自己，而輕易放棄。

書名：《讓好事發生的說話習慣：從「內在對話」、「人際溝通」到「財富豐盛」，打造理想人生的39個表達練習》 作者：吳秀香 出版社：采實文化 出版時間：2025年7月31日

這也解釋了為何那些習慣抱怨和不滿的人，在日常中很難自然而然地說出正向話語。

要改掉負面的說話習慣，第一步要先掌握自己平常的說話方式。你可以記錄自己每天使用負面語氣的次數，自覺地減少次數。也記錄自己使用多少次正面語氣，並努力增加次數。如果嫌麻煩，可以用小筆記本寫「說話語氣」日記，或透過手機檢查今天一天在通訊APP和社交軟體上使用的語氣。

但是切記，不要一開始就設定太高的目標，持之以恆才是關鍵。在這裡，我想推薦一個簡單有效的方法：訂定替代說法。首先，從你日常生活中最常用的負面表達中，選出其中一種，然後針對會出現這種負面表達的情境，預先決定好替代的正向表達，之後，每當那句負面的話即將脫口而出時，立刻提醒自己換成事先準備好的正向表達。

一開始感到不太自然是正常的，但只要持續練習，很快就能習慣用正向語氣說話，甚至反而會覺得負面表達很尷尬。一點一滴地改變說話方式，不知不覺中，你會發現自己已經能自然而然地用正面的方式表達。

要有效使用替代表達方式，關鍵在於，熟練掌握將負面表達巧妙轉換成正面表達的技巧。因為在決定替代表達時，可能很難立刻想起要怎麼修改原來的表達方式。所以，我特別整理了一份常見的替代表達表。如果你在制定替代表達時卡關，不妨參考一下。

為了養成正向表達的習慣，大家可以參考美國開國元勛班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）的故事。沒接受過正規教育的他，每天在筆記本上記錄「優秀人才必備的十三種美德」，並每日自省與自我管理。他看重的十三項美德是：節制、沉默、規律、果斷、節儉、勤勉、誠實、公正、中庸、清潔、平靜、貞潔、謙遜。正是因為持之以恆地實踐這些美德，使得他在哲學、科學、政治等多個不同的領域都取得了舉世矚目的成就。

五十多年來，我始終堅持在筆記本上記錄這十三種美德，並每天檢視自己是否實踐。每週我都會專注於其中一項。多虧了這本筆記本，我才能一直走在幸福的人生道路上，我想將這個方法分享給後代子孫。

讓我們見賢思齊，效法富蘭克林每天檢視自己的言語習慣。最重要的是持之以恆。俗話說「千里之行，始於足下」。不妨從今天開始，選擇一種替代語氣，並付諸實踐，如實記錄成效。只要持續累積這樣的經驗，自然而然會發生變化。再強調一次，重要的是持之以恆。

●本文摘選自采實文化出版之《讓好事發生的說話習慣：從「內在對話」、「人際溝通」到「財富豐盛」，打造理想人生的39個表達練習》。

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