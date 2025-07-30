健康是吃出來的，怎麼說？吃出好能量六大原則，維持最佳代謝力！

文／台灣夏普

最新的科學研究顯示，人體內平均有37.2兆個細胞，比銀河系的恆星數量還多。這些細胞大部分生活在潮溼的黑暗中，只能等待訊號與資訊來決定何時行動、要做什麼？細胞本身看不到、聽不到，當然也聞不到，只能耐心等待營養素經過，再透過細胞膜上的受器與通道來接收營養，進行工作。

如果漂來的是細胞工作所需的結構與功能資訊，那麼細胞（還有你）就會很健康；倘如正確資訊一直沒有漂來，細胞會很困惑；假如漂來的是危險訊號，細胞就會受到傷害。在絕望中，它們會試著用劣質材料築起所需的結構或進行該做的工作，但結果會很糟糕，就像營造商使用劣質品或偷工減料來蓋房子一樣。

可以說，我們送入口中的每一樣食物，不僅決定了細胞會與什麼東西相遇，也決定了細胞的命運。

書名：《吃出好能量：一鍋一爐輕鬆上菜》

作者：台灣夏普

出版社：天下生活

出版時間：2025年7月23日



多數的健康狀況不是由基因決定，而是我們吃下什麼、如何生活，影響了基因表現及細胞生物學，進而決定了我們的健康。儘管醫師經常叮嚀，要「多吃蔬菜跟水果」，卻沒有時間好好解釋為什麼，也無法具體告訴我們，偏頭痛、慢性鼻炎可以採用哪些飲食模式。事實上，已有上百篇科學論文證實，營養介入對這些疾病有好處。

目前已知天然食物中有超過5,000種植化素，每一種都是會影響健康的小分子。我們每天吃下數公斤攸關健康的分子資訊到體內，身體組成、神經傳導物質、荷爾蒙、神經，以及粒線體，全都是從吃進嘴裡的東西而來，若說我們「是由食物打造而成的」，真是一點也不為過。

當食物進入體內，這些分解後的天然化學物質做為傳訊分子，會直接增進或降低基因表現，改變DNA折疊方式，以及活化關鍵細胞傳訊通道。因此，要放什麼東西到體內跟細胞溝通，是我們對健康與幸福所做的最關鍵決定。以下是明斯醫師提出的六大飲食原則。

原則一、食物決定了體內細胞與微生物群系的結構與功能

人體完全是由食物所構成。每一天，食物會在腸道被分解成不同種類的「磚塊」，進入血流中，當我們提供身體正確的「磚塊」，就能建造出正確的結構，獲得健康。下面五個例子顯示出食物在細胞中擔任結構元素、功能傳訊者，以及微生物群聚及其產物的塑型者。

建構好的細胞膜脂肪層

細胞膜是細胞的守門員，控管物質與訊號進入細胞，健康的細胞膜對各方面的健康都至關重要。其中Omega-3與Omega-6脂肪酸，都是建構細胞膜的重要物質，但是兩者需要在平衡狀態，因為Omega-3脂肪酸是抗發炎物，且能增進細胞膜的彈性，而Omega-6脂肪酸則會增加發炎。

由於超加工食品的普及，導致現代人從飲食攝入的Omega-6脂肪酸激增，徹底改變細胞膜的結構與功能。所幸，細胞膜的更新非常快速，只要調整飲食中Omega-3與Omega-6脂肪酸的攝取量，短短3天就能改變細胞膜中這兩種脂肪的比例。

減少氧化壓力、抑制發炎

食物的功能可不僅僅是結構磚塊，同時也是傳訊分子，指揮細胞與全身包含基因如何表現之類的關鍵功能，也能在荷爾蒙受器上發揮作用，直接產生或減輕氧化壓力，更可經由擔任化學反應中的輔因子來改變蛋白質酵素的功能，如同開鎖的鑰匙，啟動細胞內製造ATP與其他工作的機器。

吃進香料薑黃能直接把慢性發炎降到最低，或十字花科蔬菜（例如青花椰菜或抱子甘藍）會直接把氧化壓力降到最低，就是食物發出好能量功能訊號方法的兩個例子。

定義微生物群系的組成

微生物群系決定我們的代謝健康、心情及壽命，它有點像是我們的靈魂：隱藏在體內，決定了我們的生活品質、壽命，以及我們的想法與行為。即便一個人死後，它仍會分解我們的身體然後繼續活下去。飲食的一個很大的目的，是餵養這頭好心的怪獸，讓它好好服務我們，把我們吃下去的食物轉化成各種控制我們思想與身體的化學物。

錯誤對待微生物群系或餵錯食物，我們的生命就會以各種離譜的方式遭受痛苦，例如憂鬱、肥胖、自體免疫疾病、癌症、睡眠障礙等。照顧好微生物群系，然後你會驚呼一聲哇，因為我們的生活很奇妙的變得輕鬆許多。

纖維、富含益生菌的食物以及富含多酚的植物性食物，都可以滋養及協助微生物群系保持健康，支援強健的腸壁（可以把慢性發炎降到最低），並讓微生物群系能生成短鏈脂肪酸之類有益新陳代謝的化學物。你可以把你的微生物群系想成把食物變藥物的神奇轉換器。

原則二、送入口中的食物應該是細胞需要的

食物要在身體裡扮演結構、功能與支援微生物群系的角色，所以需要經過聰明的挑選，才能產生健康與好能量。任何能促使細胞功能更臻理想、消除慢性症狀，就是適合你的飲食。

飲食是適配問題，當吃進的食物符合細胞的需求，就能產生健康。如果我們沒有恰當的讓輸入符合需求，或者吃入身體不應該接觸到的危險物質，就會出現症狀或生病。

原則三、食物是你與細胞溝通的方法

在理想狀況裡，食物傳達清楚的訊息給細胞，指揮身體要如何行動以茁壯生長。特定的食物選擇可以告訴身體不同的事，比如：

●Omega-3脂肪酸傳達給免疫細胞的是：放下防備，現在安全了。 ●十字花科蔬菜傳達給DNA的是：情況險峻，我們要提高防備。 ●白胺酸傳達給肌肉的是：是時候進行建設了，出發吧。 ●鎂傳達給神經元的是：放鬆！ ●纖維傳達給微生物群系的是：我愛你。 ●間歇性斷食傳達的是：我們需要進行掃除。 ●除草劑與農藥傳達給腸道好菌的是：該去死了。

原則四、超級嘴饞是因為細胞被我們搞昏了

跟所有關係一樣，溝通不良會造成混亂與問題。引起嘴饞的原因很複雜，牽涉到十餘種荷爾蒙、腦部數個區域，以及微生物群系。但從根本上來想，嘴饞代表想享受某種特定食物的欲望，這代表吃進去的東西把細胞弄昏頭了。

當身體強迫我們獲取某種特定食物（嘴饞），意味著體細胞或微生物群系細胞的生物需求未獲滿足，於是它們使用手邊的工具，例如分泌飢餓荷爾蒙來讓我們積極尋找食物，這樣就有機會吃到滿足它們根本需求的東西。

而最能對抗長期營養過剩的辦法，就是吃未經加工的真正食物，這樣一來，就會激發身體極其敏銳的調節機制，不再吃得超出需求。

史蓋茲克（Mark Schatzker）在《饞之終結》（The End of Craving）一書中提出，我們對食物貪得無厭的欲望，源自加工食品的特性，稱為變動獎賞（variable reward）。原本從看見並品嚐食物的那一刻起，身體就準備好要進行消化，並預測有哪些營養會進入消化道，但是身體從來無法確定非天然的加工食品會帶來什麼營養。

對於正在努力改變以達到健康的所有人，明斯能給的最佳建議就是：找出方法，什麼方法都可以，堅持只吃完全未加工的有機食物，只要一個月或兩個月就好，能有效改善。

原則五、別管飲食哲學，重點是吃原型食物

明斯指出，慢性營養過剩（也就是吃太多，熱量過剩）與粒線體功能障礙，是造成細胞塞滿脂肪，進而導致壞能量的原因。如果沒有慢性營養過剩，細胞就會運用所有的物質，不管是葡萄糖或脂肪，或是兩者的混和物。

如果我們食用的是從健康土壤所生長的未加工且飽含營養的食物，滿足機制會精巧的運作，不大可能會過度進食。這樣身體只要處理它所需的能量，細胞不會把自己塞滿脂肪，也不會發生胰島素阻抗。

我們需要擺脫各種飲食法的標籤，開始把食物想成是分子資訊，了解食物裡有什麼分子資訊、有多少能被吸收，以及細胞對結果是否「滿意」。

原則六、有意識的吃──找出食物中令人敬畏之處

要持續做出健康食物的選擇，需要領會食物對生命的影響，激勵自己盡可能做出最健康的選擇。例如，你正在吃的植物，它所有儲藏在細胞中的能量，原本是從太陽發出的一束光子，在穿過太空後由植物的葉綠體吸收，再轉變成葡萄糖，然後由某個可能被我吃進肚的動物接收。

植物裡的葉綠體非常像人體中的粒線體，粒線體最後把植物吸收陽光後形成的葡萄糖，轉變成人類能使用的ATP，驅動了我們的生命，以及思考與愛的能力。到我們死亡之時，ATP回歸大地，構成人體的組成磚塊會挹注新的植物生長，這些植物將在永無止盡的神祕轉變迴圈裡，把更多的太陽能轉變成葡萄糖。

進食前停下來想想這些，並在開動前表達對食物的感謝，然後慢慢吃，從對神奇食物充滿敬畏與讚賞出發，你將發現，要做出更健康的食物選擇變得簡單太多了。於是，隨之而來的下一個問題是：我們該吃什麼、不該吃什麼？

●本文摘選自天下生活出版之《吃出好能量：一鍋一爐 輕鬆上菜》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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