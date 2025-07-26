當孩子相信父母是「後盾」，就更願意尋求安慰，而不是展現叛逆

文／凱特．席佛頓

臨床心理學家瑞秋．薩姆森（Rachel Samson）說：「孩子不會因為你要他們冷靜，就冷靜下來。他們需要有人協助他們體驗冷靜下來的過程，才會發展出冷靜的能力。」

在接下來的幾章中，我將會告訴你孩子崩潰時要該如何協助他們。

跟孩子聊聊他們的壓力反應

第一步是打開話匣子跟孩子談談壓力是什麼，以及為何壓力反應被觸發時，我們會做出某些行為。我通常會跟孩子談到他們的神經系統，以及它如何連接到我們身體與腦部的每個部分。我會談到若我們感覺受到威脅時，我們的壓力反應就會被觸發。我會說，在我的想像中，神經系統像是樹根，會傳送訊息給小蜥蜴，告訴牠要做什麼。運用這種方法，我能解釋若蜥蜴因為焦慮或恐懼而開始「嘶嘶叫」與四處亂跳時，我們就會想跳上跳下或四處亂跑。

無論你用何種方式向孩子解釋科學，你都要根據年齡調整用語，並傳達以下要點：

• 我們的身體會有壓力反應是正常的。 • 壓力是為了保障我們的安全。 • 壓力會因為恐懼、激動，或甚至丟臉或尷尬等等情緒而被觸發。

我會解釋，即便只是想到就可能會讓我們的蜥蜴嘶嘶叫，讓牠擔心今天發生在我們身上的事，未來就有可能會發生。

你可能會想到自己的孩子在碰到某些情況時也會產生上述反應：

• 足球比賽時，球在孩子腳下而大家衝向他時！ • 課堂中，有人罵孩子或是吼他。 • 覺得太餓或太渴、覺得太熱或太冷、想要上廁所！ • 被困在戶外活動的高空繩索上。 • 擔心考試或是與朋友交惡。

我們要讓孩子知道，他們會有壓力反應是正常的。這是他們的腦與身體應對恐懼與尷尬事件的方式。

書名：《孩子不是壞，只是被情緒綁架了》 作者：凱特．席佛頓 出版社：商周出版 出版時間：2025年7月24日

你可以向孩子解釋，當他們的內心有壓力時，若他們不告訴大人自己的強烈感受，他們可能就會「做出不當行為」。再次強調，用日常生活的例子會很有幫助。因此，你可以說：「我們如果想『嘶嘶叫』，可能就會在床上跳啊跳。或是如果我們受到驚嚇，可能就會連想都不想就出手打人。」

我與自己的孩子或是臨床中的孩子對談時，我會簡化用語與用句。我會這樣解釋，我們的腦子非常優秀，它有許多不同部位，每個部位都有自己重要的工作。有些部位會告訴我們什麼時候餓了、渴了、病了，還是累了。我可能會用溫和幽默的口吻對我的孩子舉出一些例子，像是克萊蒙西會因為晚餐拖得太久而發怒，威爾伯則是會因為睡眠不足而嘶嘶叫。舉例子不是要讓孩子覺得丟臉或感到尷尬。我們只是想告訴他們我們明白，也就是我們「理解」他們。

若我們回想過去，意識到我們曾經錯過孩子發出的「訊號」，我們甚至能趁此機會向他們道歉！

當孩子感受到被理解、意識到我們理解他們的行為（尤其是他們不常出現的行為！），或至少我們試著去理解，那麼下次他們遇到困難時，就比較會向我們求助，而不是把我們推開，也更有可能調整自己的行為。

為什麼？因為我們示範的行為，就是孩子會仿效的行為。無論對我們還是對孩子來說，這都需要時間與練習，但在孩子陷入可怕的自由落體狀態之前，我們越能協助孩子反思他們的行為，我們就越能幫助他們的小貓頭鷹成長。

跟我們一樣，孩子們也不喜歡陷在類似無人陪伴卻得自行跳傘的那種感覺中。當孩子相信我們是他們的「後盾」，相信我們會協助與理解他們時，他們就更容易向我們尋求安慰，而不是展現叛逆的行為。

如果這麼做讓你感到不自在，你可以先試著分享你感到恐懼時的例子。當你「坦承」你也會對考試感到害怕，也會在挨餓時發脾氣，也會在累的時候感到煩躁時，觀察一下孩子臉上的表情。當我向治療室中的個案解釋，就連成人在緊張時也會手腳發麻、忐忑不安時，他們的臉上常會露出如釋重負的表情。

你偶爾也能試試看我的方法。我會拿張白紙，在上面畫出「蜥蜴、狒狒與智叟貓頭鷹」三種動物。或是，畢竟我不是大師畢卡索，我可能只會畫個圈代表我們的腦袋，畫個橢圓形代表我們的身體，並請孩子用不同的顏色來表示不同的動物（腦部位）。

如果你的孩子年紀比較大，你可以拿出腦部的科學圖示。這是教導孩子解剖構造的好機會。你可能在說到蜥蜴時會提到腦幹，或是在說到狒狒時會提到杏仁核。誰知道呢？你可能正在鼓勵一位將在未來嶄露頭角的神經科學家吧！

我會強調，腦的不同部位全都有一項重要任務：保護我們的安全。我會解釋，若蜥蜴腦感到恐懼，我們可能就會想四處亂竄或甚至逃跑。

「孩子有時候會僵住不動，是因為他感到害怕。他也可能會倒在地上，或是想找地方躲起來。」

從孩子的日常行為中找些例子來舉例是有幫助的，但再次強調，不要覺得這些例子很丟臉，也不要責備他們，因為我們只是要協助他們記住與反思未來的行為。我可能會柔聲安撫說：「這就是為什麼我們見到陌生人時會害羞或說不出話來。」或是「記得昨天在火車站時，你因為太吵所以用手摀住耳朵嗎？這只是你腦中的『蜥蜴』有點在嘶嘶叫，因為太吵有時會讓牠感到焦慮，所以想跑走！」

任何你覺得能適當安撫孩子，並使他們的神經系統與壓力反應回復正常的對話，對孩子而言都是莫大安慰，尤其是那些比較敏感或不習慣環境變化或新環境的孩子。我們得強調，某些事會讓一些孩子感覺有壓力，但其他的孩子卻不會，反之亦然。唯一的重點應該是要友善對待我們的神經系統以及蜥蜴和狒狒，因為當我們協助牠們冷靜下來，我們也才能冷靜下來。

對高空繩索這類戶外活動有心裡障礙的孩子，會覺得自己很丟臉。他們甚至會認為自己做「錯」事，因為他們的朋友玩得很開心。學習到每個人的蜥蜴腦會因為不同的原因而啟動，是很有用的。我會解釋，有些孩子的蜥蜴可能在黑暗中會嘶嘶叫，有些則不喜歡高處，有些可能在太狹小、太吵或太亮的地方會難受，還有一些討厭某種食物的味道，或是討厭會讓他們「發癢」的衣服。

●本文摘選自商周出版之《孩子不是壞，只是被情緒綁架了：用腦科學與10大教養心法，化解孩子的情緒風暴與失控行為（給家有5~12歲孩子家長的SEL教養指南）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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