別再透支健康！現在的生活方式決定，80歲生日時能跳舞還是寸步難行？

文／薩希．布魯姆（Sahil Bloom）

這年輕人才20多歲，但他知道如果不改變，他大概就完了。

高丹（Dan Go）成長在安大略省的一個小鎮，他是菲律賓華裔移民的兒子，在他2歲時，為了尋找更多機會，父母決定舉家搬到加拿大。由於在學校受到其他孩子的嚴重霸凌，他從小就承受著相當大的心理壓力。他回憶起那些早年的痛苦，說道：「他們告訴我，我矮小、笨拙，永遠不會有出息。當你還是個孩子時，如果有人不斷告訴你某件事，久而久之你就會開始相信它是真的。」

他開始走上一條黑暗、孤獨的道路。相信那些折磨他的人是對的，他從高中退學，開始走上偏路，到處搞破壞來排解內心的痛苦和掙扎。他大吃大喝、參加派對狂歡，做那些以前都沒做過的事。他的脫序行為產生了惡性循環，外表的變化進一步導致更多的負面行為及向下沉淪。他說：「當時我才20歲出頭，但我看不到未來。每天醒來，去做我討厭的每小時15美元的電話行銷工作，接著吃飽喝足睡覺，然後第2天再來一次。我無法看著鏡子裡的自己。」

在他人生最黑暗的時候，當他再也看不到前方有任何光明時，一個偶然的事件改變了一切。

書名：《人生的五種財富》 作者：薩希．布魯姆（Sahil Bloom） 出版社：商業周刊出版 出版時間：2025年7月3日

他父親偶然間得到一個月的健身房會員，並把它給了丹的哥哥；但他不要，就把它讓給了丹。

回想什麼事情激發他接下那張健身房會員證，以他當時的身體狀況，這真是一個不小的挑戰。丹直言不諱地說：「我感覺到，如果我繼續過著現在的生活，我一定會掛掉。」

高丹在第1天報到，站上了跑步機。幾分鐘內，他就氣喘吁吁、滿身大汗，而且感到無聊至極。他無法想像自己會再做一次，但第2天，他說服自己回去嘗試其他健身項目，他試了健身房裡所有的重量訓練器材，儘管不知道自己在做什麼，但從中感受到一股力量的衝擊。隔天早上醒來時，他感到前所未有的痠痛，但他知道這是重量訓練有效的一個現象。到了第3天和第4天，他努力應付新的肌肉疲勞。到了第7天，他開始感到更舒適，自己督促自己更努力地鍛鍊。到了第14天，走進健身房讓他感到亢奮。第30天，也就是健身卡到期的那一天，當他準備上班時，發生了一件有趣的事情：他必須將皮帶扣緊一個洞。

在那一刻，他知道：他的人生徹底改變了。

那微小的結果——皮帶扣緊一個洞——代表著更大的意義：高丹看到了自己行動的力量，他重新掌控了自己的人生。

高丹開始維持自己的體能狀況，以更科學的方式來訓練、補充營養和恢復體力，學習最新的研究結果，並將新想法融入他的日常生活。漸漸地他開始看到周遭的一切都在改變，他的大腦開始更有效率地運作；他記住了資訊、名字、人、地點，內心也出現了變化，開始認為自己有能力做任何事，而且肯定比他過去給自己設定的目標還要多。

「我以前曾經有的消極態度，突然間一切都改變了。我想，整個世界都向我敞開大門。我證明了我的行為啟動了這個開關，在世界上創造改變，如果我能在自己的健康上做到這一點，我就能在任何地方做到。」

如今，高丹已年過40，看起來卻只像20幾歲。他身材健壯，活力充沛，是一位愛家的好丈夫和兩個可愛孩子的父親。他是一位企業家，正在經營一家價值數百萬美元的企業。透過創造正向轉變，影響著人們的生活，就像他自身經歷過的一樣。高丹的未來從黑暗和不確定走向光明和無限可能，一切都從他第一天踏上了跑步機開始，一步步掌握自己的行為，並建立一個充滿「身體財富」的人生。

用現在的行動，改變未來

對身體財富生活有紀律的追求，是成長的催化劑：它讓思考方式出現轉變——提醒你可以掌控一切，你擁有所有的力量。這種心態轉變的影響就像漣漪，一層層向外擴散，結果遠遠超出核心範圍，延伸到生活的各個領域。

《紐約時報》暢銷書作家簡．麥格尼格爾（Jane McGonigal）在《想像》（Imaginable）一書中描述了一種稱為「未來思維」的工具，意思是「鼓勵今天採取行動，為未來的幸福和成功做好準備」。麥格尼格爾引導讀者進行未來思考的練習，讓他們生動地想像未來的自己。你穿著什麼？你在哪裡？周圍有什麼？周圍有誰？你聽到什麼聲音，聞到什麼氣味？你當天有什麼計畫？努力創造新的未來，科學家們將其稱為「情景未來思考」（episodic future thinking，簡稱EFT），將想像中的未來烙印在你的記憶中，將來你可以回到這個「記憶」，並利用它的經驗來做出改變或當下的決定。

麥格尼格爾在TED的一篇文章中寫道：「EFT並非逃避現實，而是一種與現實互動的方式，以發現你可能沒有考慮到的風險和機會……它是一個強大的決策、規畫和激勵工具。它幫助我們做出決定：這是一個我醒來想存在的世界嗎？我需要做些什麼才能為此做好準備？我應該改變我今天正在做的事情，以使這個未來更有可能或不太可能發生？」

最重要的是，想像理想中的未來，強化了現在需要採取的具體行動，來實現這一目標的必要性。

你會在自己80歲生日宴上跳舞嗎？

讓我們試試吧。閉上眼睛，深呼吸。想像一下正在參加自己80歲生日宴會。所有你最喜歡的人都到了，手裡捧著卡片和鮮花，臉上掛著燦爛的笑容。你坐在主桌旁，享受最喜歡的飲料和餐點時，周圍的音樂開始響起。這是你最喜歡的一首歌，這時你的腳開始在桌子下面打拍子。伴隨著這首歌，美好的回憶瞬間湧入腦海。人們開始站起來，走到房間中央。每個人都在看著你。

接下來會發生什麼事？

• 你會起身和你親愛的人們一起跳舞嗎？ • 還是，你只能困在椅子上，聽著音樂，看著來賓跳舞？

事實是，這些問題的答案早在你80歲生日之前就知道了，你一路走來的行為決定了你能在派對上跳舞，還是坐在一旁觀看。

這個未來的想像畫面，應能讓現在的行為變得清楚：

• 如果持續現在的生活方式，你是會跳舞還是坐著？ • 現在的生活方式需要做什麼調整，才能更接近理想中的畫面？ • 八十歲的自己希望你今天做些什麼？

身體財富的生活是以日常行動為基礎——定期運動、適當的營養和體力恢復——過著充滿活力的今天，並為想像中的未來而努力。今天的你是你的世界主體，但未來的你是今天你行動長期累積的直接繼承者。

80歲的自己會提醒你，你只有一個身體，你今天怎麼對待它，未來它會加倍放大對待你。

一位80歲的老人，對他整個職業生涯中酗酒、缺乏運動的生活方式深感遺憾：

「好好照顧你自己，就像照顧一棟你必須再住70年的房子。」

其實，你的身體就是你餘生居住的房子。然而，許多人卻像對待垃圾一樣對待這間房子。他們飲酒過量、飲食過多、睡眠不足、很少運動，並且也不對它進行基本所需的投資和維修。

你可以控制這棟房屋現在和未來的狀態。保持地基和屋頂完好，一旦出現小問題就立即解決，並每天、每週和每月進行必要的小額投資，以確保它能夠持續居住很長時間。

擁有身體，就像擁有家一樣，如果你今天照顧它，它就會在未來幾年照顧你。

確保自己在80歲還能在生日宴會上跳舞。

●本文摘選自商業周刊出版之《人生的五種財富：設計你的夢想人生，時間、社會、心理、身體、金錢財富都豐收》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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