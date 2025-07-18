找回你的能量！削弱職場毒性、培養新感知，提升生活品質與滿足感

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文／艾瑞克・根特里、傑佛瑞・吉姆・狄亞茲

如果你渴望在工作與個人生活中獲得更深的滿足感，不再希望在追求成就的過程中承受更多的痛苦，那麼接下來的內容將為你提供一個契機，讓生活產生真正且持久的轉變，具體、即時且可衡量的改變。如果你和數以萬計的其他人一樣，已經開始在日常生活中實踐他們，那麼在未來的一週內，你將會發現，透過這些簡單且有紀律的行動，自己的專業表現與個人生活品質將會有顯著的提升。

自我調節為核心、循意向行事為靈魂

書名：《慈悲枯竭：我撐不住了，還能繼續幫人嗎？助人者的自我修復指南》 作者：艾瑞克・根特里等 出版社：啟示文化 出版時間：2025年7月12日

在你開始制定個人計畫之前，讓我們回顧一下，在本書即將結束之際，你已經取得的轉變。首先，你已經了解「感知威脅」與「實際危險」之間的區別。

由於過去傷痛學習經驗的累積，大多數人在日常生活中都會感知到威脅。若將每一次感知到的威脅視為真實危險，便會本能地啟動我們的威脅反應系統。這種在沒有真正危險的情況下，本能且習慣性地激化交感神經系統的反應，是生活中所有與壓力相關症狀的根源。這和許多高學歷專業人士的觀點截然不同，他們認為壓力的根源是外在環境。

當明白壓力並非來自外在環境，而是源自我們在面對許多潛在的感知威脅所產生的生理反應時，整個情況便能迅速而徹底地改變。我們過去就像被困在艱難行進的隧道，依賴蠻力仍無法掙脫；如今，迎來了一個全新的世界，在這個世界裡，只需要運用自我調節、加上循意向行事，就足以讓我們成功因應每一天的挑戰，並且不會產生任何不必要的症狀。

邀請你在每天經歷感知威脅的起伏跌宕時，反覆問自己一個問題：「我現在真的處於危險之中嗎？」當你開始發現，這個問題的答案幾乎都是「否」，你將發現自己的威脅反應隨之減弱，身體逐漸恢復舒適，思考變得更加清晰，並且能在這些情境中辨識出最合適自己的行動。

一旦你開始能刻意且審慎地感知自己身體的緊張，並簡單地放鬆這些肌肉，你就進入了韌力的核心技能：自我調節。你會發現，無論外界發生了什麼，無論是要求、資源、困難或挑戰，每次練習這項重要技能時，你都能迅速恢復舒適、動作功能、認知敏銳度，並且循意向行事。自我調節是韌力的核心與基石，所有其他在韌力和生活品質上的成長，都奠基於練習並掌握這項技能。你投入的練習越多，生活品質就會越好。你渴望遠離壓力與紛爭的程度，會決定你對這項技能的投入深度與廣度。

當你能透過每天多次放鬆肌肉，來中斷此威脅反應時，不僅能有效減少壓力、增加舒適感，更能在各種情境中保持自己的誠信正直。你將能按照自己的目標前進，選擇自己期望的行為，並以優雅與得當的方式表達自己的意思。你正在成為自己選擇成為的那個人，而不是過去傷痛學習經歷所塑造的樣子。

職場解毒

職場解毒的第一步，是從每位醫療專業人員都能理解的核心概念著手：即壓力症狀源自於對工作的感知。這項計劃的基礎在於，將注意力和能量，從外在因素與無法掌控的事物，轉移到我們的內在層面與真正能掌控的部分：就是我們的感知方式與身體的肌肉緊張狀態。一旦意識到，決定我們困擾程度的並非外在環境或事件本身，而是我們對這些情境的感知，就能開始主動調整對工作的理解與詮釋。透過有意識地轉變感知模式，就能減少職場中的毒性影響，降低工作相關壓力，並提升的專業生活品質與滿足感。

「職場解毒」段落中，進一步探討了其他關鍵的感知轉變，包括：分辨真正的危險與主觀感知的威脅、區別要求與選擇、從成果導向轉為原則導向、放下特權心態與其他次要獲益，以及學習接受醫療體系的混亂本質。這些轉變不僅是挑戰，更是對所有醫療專業人員的邀請，鼓勵他們重新檢視並進化自己的感知模式，擺脫在毒性環境中長年累積的痛苦經驗。

相對地，我們會挑戰你們使用更有意向、更符合心理需求的新觀點，來取代那些僵化且侵入性的舊感知：

新觀點

● 我總是有選擇的權利，我不被迫做任何事。

● 我會盡其所能，善用所擁有的資源。

● 我有權得到的只有我薪水內應得的報酬。

● 是我主動選擇並競爭，才在此工作。

● 我會停止和他人比較，專注於今天展現最好的自我。

舊感知

● 他們對我要求太多。

● 工作量太大，資源不足。

● 他們應該更欣賞我。

● 他們給我的薪水太少。

● 沒有人比我更努力工作。

在這些領域中培養更成熟的感知，將逐步削弱職場的毒性，使無法避免的挑戰，最終不再讓你受苦。許多參與工作坊的學員表示，他們不再對工作感到恐懼，甚至重新找回服務他人的真正喜悅，這正是他們當初選擇助人專業的初衷。

●本文摘選自啟示文化出版之《慈悲枯竭：我撐不住了，還能繼續幫人嗎？助人者的自我修復指南》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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