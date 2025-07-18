台劇《親密之海》7/18首播！原著小說《群島》探討現代都會愛情

群島

我該從哪裡開始。故事可以從任何一個點開始。「我」，這個敘述者，也可以是任何人。在古典的小說世界，「我」是作者創造出來的角色；網路的虛擬宇宙裡，「我」是作者啟動的一個假帳號。你不認識「我」，然而，你將認識「我」，因為「我」將成為這個故事的敘述者。隱身於假帳號的作者設定了「我」是這本小說的作者，而不是她。「我」才是登錄帳號、貼了頭像、開地球文的那個人。你將認識的作者，是「我」。

作者的手指在鍵盤敲下第一個句子，你的手指滑開閱讀器的面板（就像你曾經翻開紙本的書頁），「我」開口說第一句話，嶄新的頁面亮了起來，好似一條腹部銀白的飛魚，突然躍出浩瀚無垠的深藍海洋，魚身閃耀光亮的鱗片，如閃亮流星般劃過你和我的瞳孔，立即攫取了我們的注意力，出現在眼前的是一個骨架纖細、膚質凝脂的年輕女性叫莉蓮，她站在公寓中，黑髮，小而巧的鼻梁，碎花紫襯衫，車黃線的深藍牛仔褲，帶高跟的棕色短靴，畫眼線、夾睫毛，嘴唇塗了薄薄的亮彩護唇膏，正踮起腳。

就從這裡開始。

書名：《群島（改編台劇《親密之海》新藏版）》 作者：胡晴舫 出版社：麥田出版 出版時間：2025年7月1日

且讓這個故事從無生有，由黑暗中浮現。一秒之前，不存在；一秒之後，不僅出世，而且彷彿存在已久，我描述的事情全部是真的。

莉蓮，她站在自己的腳尖上，吃力地伸長手臂，要從衣櫥頂端取下一頂駝色寬邊呢帽。憲宏不斷傳簡訊來，她急著出門。

說是公寓，其實只是一間附帶簡單衛浴的八坪大房間，台北市捷運朝南跑，最後一站，幾叢公寓蓋得歪七扭八，像一口長壞了的牙齒，留下不多空隙當巷弄，一輛車子開進來都嫌侷促。她的租處就在最邊間靠山那棟公寓的頂樓，爬上七樓，接著再上一層，推開整棟大樓的公共逃生門，走過水泥磚不平的灰色地面，小房間就在那裡，工法草率，四面貼滿白色瓷磚，鐵皮頂，拉過兩條電線，像間公共廁所，顯然由房東自行加蓋，說不定違法。房東千叮萬囑她馬桶容易堵塞，千萬小心，禁止她煮飯，頂多用電器燒燒水，泡泡茶或咖啡還行。她認為自己還算幸運，因為房租夠低，頭一次她負擔得起沒有室友，出入獨立，相對隱私。二十七歲了，她終於感覺像個擁有私生活的成人。這一帶正好地勢較高，打開窗口，她就能飽覽城市的全景。

她住進來，馬上自拍。一片扁平的灰海，全是加蓋的鐵皮屋。全台北的建築都像是背了鐵盾甲，藍空再明亮，也無法反映陽光的雀躍。

「這是我的窗口。」她上載照片，附註。隨即一堆網友留言，喔，好美噢。整座城市都在妳腳下。真羨慕。她早拍一張，晚拍一張，持續一百天，記錄這座城市的晨昏，這系列照片網友喜歡得不得了。自稱凱撒大帝的網友留話，希望有一天能有機會與妳並肩站在全世界的屋頂。

憲宏皺眉問這個人到底是誰，老第一個按讚，他有沒有自己的生活，成天掛在網上，不做其他事。她聳聳肩，她也不認識。

「妳讓陌生人窺視妳的私生活？」憲宏不可思議。

「那只是個窗口。」但她上傳的照片不只窗口，還有朋友聚會、購物戰績、閱讀清單、旅遊景點、電影票根，四處吃飯打卡，而且每張照片都有她自己。

「妳不怕他憑照片找到妳的住處？」

「我這間房就在網路上找的。網上還有當初招租的照片呢，全世界都看得到我家。」

「現在外頭瘋子那麼多。」

「阿宅不代表是瘋子。」

「他叫他自己凱撒大帝，我看是夠瘋了。」憲宏嘀咕。

《親密之海》李憲宏與林莉蓮在酒吧中暗生曖昧。圖/CATCHPLAY提供

她取出那頂帽子，斜戴在右額上。天氣並不冷，但她待會要去跟瓊瓊她們喝一杯，那是間潮店，她想看起來時髦。她進了宛如飛機洗手間的浴室，對鏡調整帽子，出來，自拍。

臉書留言如海面泡沫浮上來，美女，仙女，女神，妳這樣犯法喔，一堆驚嘆號、紅心圖案。凱撒大帝留言，妳可以不可以停止美麗，我知道很難，為了我這顆衰弱的心臟，請妳試著不要這麼美，妳這名謀殺犯。

她微笑。手機螢幕亮了一下。又是憲宏發來的簡訊。她的朋友都用社群軟體，只有憲宏還在發簡訊。憲宏拒上社群媒體，為了加入她的網路社群，不得不使用，但他從不參與討論，自己也不發文，找她還是發簡訊。簡訊老派，不免笨重，憲宏發起簡訊總是一條接一條，好像遠方天邊在打雷，轟隆隆，只覺得吵，妳在家吧，我想妳了，別出門，我帶晚餐來，等我，妳在哪裡，為什麼不回話。她趁光亮消失前，瞄了一眼憲宏的問句，將手機收進大衣口袋，掛上耳機，背起袋子，帶上門。

自從她搬進了這間頂樓加蓋，憲宏幾乎天天來。房間太小，房東給了她一張單人床，一個小櫃子，一張小桌子和一把椅，她住了四個月，床上床下已堆滿衣服書籍，幾乎沒有走路的空間，更容不下兩人同時活動，她站在桌子前手沖咖啡，他就坐在床上，像小男孩仰頭看著媽媽一樣跟她說話，而他坐下來之前，還得先把床上高高的衣衫塚，牛仔褲、大衣、運動衫、胸罩、內褲等等，先小心翼翼移到椅子去，騰出床面才有得坐。晚上兩人擠在她的單人床上，背靠著牆，用她的十三吋電腦看片子。他總拎來啤酒滷味，吃剩了從來不收拾，擱在床底下過夜，有時候忘了幾天，還會長蟑螂。她想要房東至少裝台空調，他嗤之以鼻，說頂樓加蓋就該這般滋味，冬日冰箱，夏天暖爐，日子寒愴而淒涼，他緊緊摟住她，用懷念的語調說，喔，當年唸大學就這樣子，每個離家求學的男孩都住在台北市頂樓加蓋，都有個女友當他馴養的貓，寂寞的夜裡，靜靜窩在他身旁，用她柔軟的身子撫慰男孩思家的心情。台北的頂樓加蓋如同巴黎灰色屋頂上的女傭房，迷你，幽靜，躲開了眾人的視線，遺世獨立，情人飄浮在城市上空，忘我溫存。

莉蓮的頂樓加蓋，既小又窄，像間衣櫥，對憲宏來說，那是魔法衣櫥，只要打開門走進去，立刻遁入奇幻空間。不用離開這座城市，只要登高，搭七樓電梯，再爬一層，光線已豁然明亮，空氣清新，微風溼潤拂面，那已是另一個迥異的時空。雖然他上來時總是氣喘吁吁，他的神情愉快，雙眸閃耀，面頰紅潤，他看上去幾乎是青春的。

躲到莉蓮的頂樓加蓋，他就暫時逃開了他的現實。他的現實就是他腳下的城市，每條街道，每棟建物，每間辦公室，每家餐廳，每座公園，每張報紙，每台電視，每張臉，每句話，每道車鳴，都在擠壓他，質詢他，壓榨他，逼得他無處可逃。他住在一百五十坪豪宅，背對象山，面對台北101，四間臥房、三套衛浴、兩間客廳，廚房寬敞，飯廳擺了十二人桌，足以夜夜筵席，他卻在家裡一刻也待不住。城裡幾乎每個人都認識他，他也認識每個人，他卻嫌他們個個虛情假意，毫無真心，沒有真正的友情，只有一條社交梯子擠滿了人，下面的人想把上面的人拉下來，上面的人想把下面的人踢下去。窮的想要有錢，有錢的想要更有錢，有名的想要用名賺錢，有權的想要用權搞錢，錢錢錢，什麼人都要錢。他寧可懸空坐在莉蓮的頂樓加蓋，回到年輕時代的窮，當時他什麼都沒有，卻自我感覺富足得不得了。

他告訴莉蓮，「我什麼都沒有，就有理想。不是對社會，而是對自己。我對自己有理想。我深信自己會做出一番轟動的事業。」

他果然幹出一番轟動的事業，讓他有間位居城中精華區的豪宅供他百般聊賴，身陷權貴圈子抱怨出不來，今天北京明天柏林後天紐約地飛，美酒佳肴吃到牙酸反胃，車子朋友情人房產股票公司榮耀，他什麼都有了，卻失掉了自己，他只有跑到莉蓮的頂樓加蓋來，才能找回一點自己。

「狗屁。」莉蓮翻了個大白眼。

她問憲宏可不可再陳腔濫調一點，「你要當那個腰纏萬貫可是年老力衰到了要喝紅酒才能勃起的中年大叔，別拉我下水當那個貧窮柔弱但純潔性感的年輕情婦。」

頂樓加蓋不是莉蓮的魔法衣櫥，而是她的現實。莉蓮每天起床，現實就像四面牆，向她逼近，令她窒息，她只想跳下床，盡速逃離這個棺材似的小房間。頂樓加蓋底下的城市是憲宏唾棄不屑的現實，卻是莉蓮之所以願意棲身頂樓加蓋的原因，因為她還想留在這裡，靠近下面那些擁擠污穢的街道。

「因為妳有理想，對自己有理想。」憲宏眨眼。

●本文摘選自麥田出版之《群島（改編台劇《親密之海》新藏版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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