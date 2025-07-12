暫停關注與目標無關的資訊，才有辦法將於預留給真正重要的事物。（編按）

文／米田瑪麗娜

停止「愈多愈好」的思維

各位聽過「邊際效用遞減定律」嗎？這是微觀經濟學中消費者理論的一個概念，意指消費者對某個特定商品的消費量增加時，每額外增加一單位商品，所帶來的滿足感會逐漸減少。

最經典的案例，就是「第一杯啤酒最好喝」。雖然同樣都是啤酒，第一杯啤酒所帶來的滿足程度，遠高於第六杯啤酒。事實上，這個概念不僅適用於物品，也適用於時間與思維。事物並非越多越好，剛剛好才最好。

書名：《從拖延症到高效行動「目標達成技術」》 作者：米田瑪麗娜 出版社：采實文化 出版時間：2025年7月3日

以整理書房為例，假設你在書房筆筒內放了十支好寫的黑筆，但其實每次只會用到一支，其餘九支根本派不上用場，甚至還會妨礙其他文具的取用。但如果將十支黑筆，分別放在書房、廚房、玄關、皮包，剩下六支收納於櫃內作為備用品，那麼每支筆都能發揮它的價值，真正被善加利用。

至於無法有效利用的物品，從空間管理的角度來看，擁有它們並沒有好處，都是生活中最好避免購買或囤積的物品。例如居家儲備物資以兩週份量為主，超過則代表過多，可以考慮適當處理。

空間有限的道理，也適用於我們的時間與大腦。

我們經常聽到「知識不嫌多」或「先記起來以備不時之需」之類的說法，但我對此很不以為然。畢竟用不到的知識，只會白白佔據大腦的容量。

你是否也曾不自覺地用「看似有用的東西」填滿自己的房間、時間與大腦？

每天花時間瀏覽娛樂新聞或八卦，結果腦海中充斥著無關緊要的資訊，卻沒有足夠的思考空間去規劃如何實現自己的目標。

即使是表面上有益的資訊，如妝容技巧或烹飪方法，若短期內用不到，也與無用資訊無異。當資訊的品質與所耗費的時間不成正比，那就等於浪費時間。因此，在接收每則資訊前，都應先對資訊品質進行嚴格把關。

別抱著「知識不嫌多」的期待，對於所有資訊照單全收，不妨嘗試暫停關注與自身目標無關的新資訊。

唯有整理思緒，把雜念和負面情緒拋諸腦後，才能更專注於眼前的目標。同理可證，無法有效活用的物品與時間，也應適時斷捨離，為真正重要的事物預留空間。貪多嚼不爛，往往只會浪費時間，徒勞無功。

POINT 無論是物品、時間還是資訊，都應審慎檢視其必要性。

●本文摘自采實文化出版之《從拖延症到高效行動「目標達成技術」：從房間整理到時間管理，讓好習慣自動化的46個練習》。

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