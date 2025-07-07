琅讀金句／真正好的電視劇不只會讓你品嘗到失落感，你會相信劇中的人物一定還在世上的某處生活
【琅讀金句】
好作品的完結會給人一種幸福的疲憊感。不過就是一齣電視劇完結篇，為何我們阿宅會搞到身心俱疲呢？理由在於，完結篇象徵一個世界的終結。電視劇塑造出來的世界，比我們的日常生活要有趣多了，一齣電視劇了不起播三個月，但劇中卻涵蓋了一輩子的感情起伏。所以，觀眾會把自己代入劇中情境，耗費大量的精力去感受一切。也難怪播完以後，會覺得自己的一部分跟著消失。
往後再也看不到心愛的角色登場了。沉浸在那種感傷的氣氛中，你會體會到失去摯友的孤寂感受，電視劇完結篇的殺傷力就是這麼驚人。
最神奇的是，真正好的電視劇不只會讓你品嘗到失落感，你會相信劇中的人物一定還在世上的某個地方生活。可能你在等電車的時候，或是看到窗外夕陽美景的時候，或是在睡前玩手機的時候，你會突然想到，不曉得那些人現在過得如何？好的電視劇會帶給你這種綿延不絕的遐想，也印證了那些演員的實力。
每個心有熱愛、想狂推者的心靈綠洲！要打造一個幸福和平的世界，我們需要的不是甘地或德蕾莎修女，而是喜歡的「推」。
看完這本書你的業績不會進步，身體也不會比較健康。可是──
☉如果你是資深阿宅或沉船經歷豐富者：不論你是「單推」或「多推益善」，看了會覺得「原來我做的這一切是這麼有意義」「我是有價值的」，而更加堅定此生追隨「推」。
☉如果你對偶像文化好奇：總是納悶為何那些粉絲願意花這麼多時間與金錢「追星」，透過本書你可以理解「推」是怎樣如同再生父母，如何讓粉絲因為「人在做，推在看」而提升道德感，然後或許你也會不小心一腳踏入宅圈整天推推。
☉如果你對什麼都沒興趣，覺得人生無聊透頂：這本書可以提供幾個人生樂趣提示，改變你對生存意義的看法，然後因此成為某個「推」的粉絲後，你的生活會有不一樣的改變。
你以為你在支持「推」，其實是「推」在支持你。有「推」的人生最美麗！
【編輯推薦】
《生而為粉，我很幸福》是一本獻給所有追星女孩、男孩與心中還有熱愛的你我的告白書。作者以細膩又真摯的文字，訴說作為「粉絲」的喜悅、焦慮、等待與狂熱，從追星現場到日常生活，每一段心動與投入，都是在茫然生活中的自我定位與深愛的證明。這不只是一本追星紀實，更是一本寫給每個曾深深愛過某人的你──「粉絲」的身份，讓我們在這個世界上找到彼此、找到勇敢愛的理由。
●本文摘選自方智／圓神出版之《生而為粉，我很幸福》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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