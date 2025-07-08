聊沒幾句場面就「冷掉」？別再找共同話題，試試找到彼此的差異！

渴求精進對話技巧的人，實際上多到令人驚訝，特別是像現在能夠自由連結、交流的時代，深受「對話」所苦的人也持續增加。口語表達人氣講師鄭興茱（정흥수）透過真實案例及具體練習實作，希望幫助讀者打造說話自信，更進一步為人生開啟全新的可能。

文／鄭興茱

承認他人與自己的差異

在某個綜藝節目裡，製作單位安排了五位二十～三十多歲、從未談過戀愛的男性參與。為了找出他們成為「母胎單身」的原因，製作團隊規劃一場模擬聯誼，讓這五名男性輪流與女性交談十分鐘。

男性：妳吃午餐了嗎？ 女性：嗯，簡單吃了一個三明治。你吃過了嗎？ 男性：啊，妳應該會餓吧。我中午吃了泡菜鍋。 女性：這樣啊。 男性：妳的興趣是什麼呢？ 女性：嗯……應該是看電影吧？你呢？有什麼嗜好嗎？ 男性：我喜歡運動。那麼，妳最喜歡什麼食物呢？ 女性：我不挑食，都喜歡。 男性：我也喜歡美食。

對話結束後，製作團隊詢問女性的感受，得到的回答是：「有點無趣」、「感覺不到魅力」。

尋找彼此的共同點，為什麼只是徒勞？

雖然五名男性的年齡與居住地區不同，但他們皆採用相似的對話模式—以提問展開攻勢。更準確地說，是期待透過提問，找出彼此共同關心的事物；如果沒有交集，就馬上再換其他主題。

類似的情況，在我們的周遭屢見不鮮。通常在職場或聚會上，與初次見面或不熟的對象交談時，很多人會極力尋找彼此的共同點，認為只要找到共同關心的話題，氣氛就會變得緩和。他們在找出合適的主題，獲得良好的回應後，就習慣把一樣的話題套用在其他人身上。不過，對話不一定會朝著預期的方向發展，所以他們依舊苦惱不已。

假如你鼓起勇氣向初次見面的人提問，但對話並不順利，或者交談的過程經常中斷，支支吾吾地難以接續，那麼你很可能就是屬於尋找共同點的類型。這種對話方式的問題在於，當對方尚未充分回答完問題，你就貿然地轉換到其他主題，很可能讓對方誤會「原來你對我不感興趣」。因為每個人都喜歡闡述自己，但你卻沒給對方表達的機會。

不可否認，提問是引導對話的好方法，但提問的目的也非常重要。若透過提問來尋找共同點，這些問題的中心只有「我」，並沒有對方的存在。換句話說，提問時內心的立基點，是想確認「對方喜歡的事物」與「我喜歡的事物」是否吻合。因此，只要與我的喜好不同，就算對方正在講述自己感興趣的事，我也會瞬間切換話題。

提問真正的目的是什麼？

從現在開始，讓我們忠於提問的目的吧。假如提問的目的是為了贏得好感，那麼就要先了解對方是什麼樣的人。必須跳脫自我框架，把視角完全集中在對方身上，別好奇對方與我有哪些共同點，而是要把自己和對方分開來看。如果提問的出發點不再是「我喜歡跑步，他喜歡什麼呢」，而是「他在空閒時會做些什麼」、「做哪些事會感到快樂」，那麼對方回答的所有內容，就會讓你感到新鮮和有趣。

在前述的對話裡，男性詢問女性是否已吃過午餐。一聽到對方回答「吃了三明治」，馬上就接著說「妳應該會餓吧」。就中午吃了泡菜鍋的這位男性立場來看，他覺得對方吃三明治很可能會餓，但實際上根本不知道對方的感受。別一下子就斷定對方吃不飽，進一步問看看吧。再強調一次，每個人都喜歡闡述自己，如果你覺得自己不屬於這種類型，只是因為還沒遇到善於傾聽的人。別讓這種想法阻礙對話，徹底從腦海中抹去吧。假如我是範例中的男性，我會用下列的方式提問：

男性：妳吃午餐了嗎？

女性：嗯，簡單地吃了一個三明治。你吃過了嗎？ 男性：嗯，我中午吃了泡菜鍋。妳會不會餓？平常午餐都吃這麼少嗎？ 女性：沒有啦，我平常也吃韓食，但今天因為要錄影，所以才吃得簡單一點。 男性：原來如此。那妳想吃甜點嗎？有蛋糕和麵包。或者等錄影結束後，要不要一起去吃個飯？

針對一項主題深入提問

以午餐為題，然後順勢提出約會邀請，這就是提問的絕妙所在。此處的重點，在於針對某一主題進行深入的交談，例如「你喜歡哪一類韓食？」、「為什麼喜歡那道料理呢？有什麼特別的回憶嗎？」、「平時在家也會做飯嗎？」、「有沒有什麼討厭的食物？」、「最喜歡哪一家餐廳？」……等。別只挑其中一個問題，而是盡可能全面性地發問。

書名：《創造幸福的對話力：47堂解鎖關係、工作與生活的溝通課》 作者：鄭興茱 出版社：寶鼎出版 出版時間：2025年7月3日

針對一個主題進行深入的對話，就可以好好了解對方，進而達到提問的目的。自己的故事，等兩人變親近以後再聊也無妨。假如真的想贏得某個人的心，就先讓對方把想說的話說完。若對方向你吐露了自己的故事，那麼對他而言，你就是特別的存在。這一點，是非常重要的對話原則，也是說服他人的關鍵。

放下個人觀點，對方就會變得清晰可見。不必苦惱要提什麼問題，或者有沒有合適的主題，只要把焦點放在「人」身上即可。「他是什麼樣的人？」、「平時怎麼生活？」、「關心哪些事物？為什麼？」、「從什麼時候開始感興趣的？」，只要抱持著好奇心，問題就會自然而然地冒出來。「在對方眼裡，我是個什麼樣的人呢？」、「這麼問會不會有點失禮？」……類似的煩惱，都是把注意力放在自己而不是對方身上。盡量拋開自我，關注對方吧！多對自己感興趣的人提問，試著贏得對方的好感。擺脫個人框架，圍繞某個主題深入地挖掘和提問，就能在短時間內獲得許多關於雙方的資訊。當然，除了關心的事物之外，也可以進行其他有趣的對話。

承認彼此的差異，對話就能更深切

有些人只要碰到自己不關心的主題，就很難延續對話。因為什麼都不了解，所以不知道該說些什麼；如果坦率地表示自己沒興趣，對方可能會感到不舒服，只好一直隱瞞下去。不過，對話時若總是想尋找兩人共同關心的事物，就無法展開深度對話，最終只會錯過眼前的對象。

從現在起，請試著放下類似的想法吧，別把自己的憂慮擺在首位。即使知道對方關心的事物與我不同，也要把焦點集中在對方身上，思考他為什麼喜歡那些事物，聽他講述自己的故事。只要跳脫個人觀點，提問就會接二連三地產出，對話也能無止境地延續。對方本來就與我是不同的個體，就連生下我的父母或有血緣關係的手足，也不一定和我擁有完全相同的喜好，不是嗎？每個人都是獨一無二的存在，因此，別再試圖找尋彼此的共同點。

在學員們面前，我經常直截了當地點破：「別妄想和對方擁有共同點。」如果懷著類似的期待進行對話，那麼只要一看到雙方的差異，就很容易認為自己與對方不合。承認彼此的不同，對話才會充滿趣味，且無論和誰交談，過程都會變得愉快。

Key Point：對兩人的差異感到好奇並發問 ❶契機：發現差異點時，是詢問對方開始的契機。 ❷心情：問問看對方從事該活動時有什麼感受。 ❸描述：仔細詢問具體的內容。 ❹類似：舉出類似的事物，確認對方是否感興趣。 Action：希望與對方變得親近時 ❶契機：「從什麼時候開始喜歡的呢？特別喜歡哪些部分？」 ❷心情：「從事那項活動時心情如何？」 ❸描述：「有點難想像，能說得仔細一點嗎？」 ❹類似：「那你也喜歡○○嗎？」

●本文摘選自寶鼎出版之《創造幸福的對話力：47堂解鎖關係、工作與生活的溝通課》。

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