你和你的孩子最後誰「贏了」？親子教養，並非一場輸贏遊戲

行為：所有的行為都是溝通（節錄）

輸贏遊戲

書名：《一本你希望父母讀過的書（孩子也會慶幸你讀過）》 作者：菲莉帕•派瑞 出版社：木馬文化 出版時間：2020年4月22日

我女兒弗洛三歲的時候，有一次她想走到不遠的商店，不想坐兒童推車，所以我把推車留在家裡。回家的路上，她逕自停下腳步，坐在別人家的臺階上。當下我心想：「哦，天啊！別鬧了！」因為那時我的心已經飛到未來，想著我已經把購買的東西放好，可以休息一下了。但弗洛現在就想休息。接著我又想到，反正我們何時回家都沒關係。於是，我放下購物袋，蹲在她旁邊。弗洛正在端詳一隻螞蟻沿著人行道上的裂縫爬行。有時牠會消失在裂縫中，接著又冒出來。

我就蹲著陪她看。這時一位上了年紀的男人走過來問我：「她贏了嗎？」我馬上就聽懂他的意思了。他的意思是說，在父母與孩子的意志之爭中，她是不是贏了？我很清楚這種存在已久的親子之爭。我的父母對此深信不疑，他們認為，讓孩子予取予求對孩子有害。

但你和孩子其實是站在同一邊的：你們都希望獲得滿足，而不是感到失落；你們都想好好相處，表現良好。老人會意地對我們笑了笑，他只是想要展現友善，所以我沒有反駁。我並沒有說：「我們是親子同樂，不分輸贏。」我只回應：「我們在觀察一隻螞蟻。」並對他回以微笑。後來，他走了，螞蟻也走了。我和弗洛站了起來，我們母女倆也上路了。

前面提過，所有的行為都是溝通，所以在行為的背後，你會發現感受。一旦你找到特定行為背後的感受，並發揮同理心，就可以把那種感受用言語表達出來。你可以協助孩子用言語來表達自己，以後他就不太需要以行為來傳達感受了。

在上例中，我意識到弗洛不習慣走太久，她覺得累了，想要休息。我想到，周遭的景象和聲音對她來說可能太豐富了，她可能還沒學會如何抵擋那些與她無關的外在刺激，不像成人已經懂得如何自動阻絕刺激。那可能導致她想要只關注一件事情。從孩子的角度看事情，而不是從你自己的角度思考，更有助益。在這個例子中，我的角度可能是：我想趕快回家，她阻止了我，我們的意念正好相反。

傳統的親子教養主張，不該讓孩子「為所欲為」。我想，那個老人說「她贏了嗎？」就是這個意思，他覺得我是在「自討苦吃」。每次大家談到孩童使性子時，我常聽到這種說法。家長似乎很怕孩子使性子，他們認為，只要孩子使性子，以後他永遠是那種亂發脾氣的個性。在這種輸贏遊戲中，家長若是堅持非贏不可，最後根本沒有贏家。這種遊戲只有在操弄，毫無相互理解。這種遊戲不是真實的，是父母自己編造出來的。

那種作法只想到未來可能發生什麼，而不是當下可行的狀況。在上述例子中，當下弗洛正在休息，她休息之後，我們才會繼續行走。輸贏遊戲可能日益根深柢固，變成一種親子動態，那有害親子關係的發展。你以專制的方式支配孩子，也是在教他以這種方式處事。萬一孩子因此以為把自己的意念強加在別人身上是正常的、可取的，那怎麼辦？他的同學會覺得這是一種討人喜歡的行為嗎？

如果你的教養方式大多是把你的意念強加在孩子身上，孩子從這種方式學到的關係模式可能是有害的。孩子只學到這種有限的角色選擇時（「行動者」與「接受行動者」，或者換句話說，「支配者」和「順從者」），那會大幅限制他身為人的潛力。比方說，如果孩子最有經驗的角色是受害者與惡霸，他可能會變成惡霸，或動不動就以受害者自居。

輸贏遊戲也會影響孩子的情緒。輸了意念之爭往往令人感到丟臉，丟臉並不會使人變得更謙卑，反而會讓人惱羞成怒。那種憤怒可能會向內轉向自我，導致憂鬱，或向外轉向外界，導致反社會行為。所以，既然這不是爭輸贏的遊戲，我們以什麼方法幫孩子展現合宜的行為最好？一般來說，採用當下可行的方式（因為當下是基於現實），不要擔心未來可能發生什麼（未來是基於幻想），是因應孩子的實用準則。

父母應該多嚴格？

管教孩子行為的三種主要方式通常是：1嚴格。2寬鬆。3合作。

1：嚴格管教，可能是最常見的管教方式，那是把成人的意念強加在孩子身上。例如，你要求孩子一定要整理房間，不整理就懲罰他。

沒有人喜歡被別人強加意念，孩子也不例外。有些孩子可能會順從，但不是每個孩子都那麼聽話。這種處世方式會導致對立、爭輸贏、羞辱與憤怒。這樣坐的危險在於，你是在示範「正確作法」、「不靈活」，以及對煩躁的低容忍度。把你的堅持強加在孩子身上，你可能在無意間教他一定要做對、應對僵化、容忍度低。

如此一來，你們可能會陷入一個僵化的迴圈，換句話說，你們可能陷入對峙與爭吵，或者孩子再也不想與你溝通。這不是與孩子培養融洽關係的長期策略。我的意思不是說，你不能偶爾說：「現在馬上把玩具收起來！」但這種要求應該是偶一為之的特例，而不是常態。

如果你習慣以專制的方式和孩子相處，那可能也會孩子未來與權威的關係有害。他可能難以和權威合作，或難以擔任領導者，或變成獨裁者。總之，不斷把你的意念強加在孩子身上，既不是培養道德或合作的最佳方法，也不是培養親子關係的良好方式。

2：寬鬆的管教，是指，你從來不跟孩子談任何標準或期望。這種不太管教孩子的家長，通常是因為他們對親子教養感到焦慮又不敢冒險，或是因為他們以前就是在虎爸虎媽的嚴格管教下成長。有些孩子可以自己建立標準與期許，但不是每個孩子都能做到這樣。孩子不知道別人對他有何期許時，可能會感到不知所措，也沒有安全感。

有時父母決定不採用上一代的威權教育模式時，可能會變得太寬鬆，而完全不給孩子設限。你仔細想想，在那種情況下，家長的作法主要是在因應上一代的教養方式，而不是在因應當下面臨的情況。

不過，寬鬆的教養方式也不全然是壞事，那有時可能是解決當前情況的最佳方案。有時候不要對孩子抱持任何期望反而比較明智，因為孩子尚未準備好。例如，你最大的孩子可能覺得清潔打掃很容易，但第二個孩子可能覺得難以應付，所以與其為此爭辯，而且這種爭辯不僅沒有輸贏之分，還會傷害關係，不如暫時先放棄期望。

這表示不要堅持孩子一定要把玩具收拾乾淨，這不算是屈服，而是刻意延遲為孩子設定界限，等孩子準備好以後才設限。在孩子準備好接納合作型的管教方式以前，寬鬆的管教可以是正面的短期解決方案。

3：合作型管教，是指你和孩子一起思考以解決問題，你比較像是輔導員，而不是獨裁者。這是我最喜歡的方法，因為它是家長和孩子一起尋找問題的解決方案。

那麼，什麼是合作型管教呢，它是怎麼運作的？

1：藉由定義自己來定義問題。「我希望你的房間保持整潔，我希望你整理一下。」

2：找出孩子行為背後的感受。孩子可能需要幫助。例如，「朋友把你的房間弄得一團糟，所以你覺得你必須清理房間很不公平，對不對？」、「你是不是覺得任務太難了，永遠做不完？」

3：確認那些感受。「我知道那感覺很不公平」或「大型任務一開始總讓人覺得大到不知從何處著手」。

4：腦力激盪解決方案。「我還是希望你把房間整理乾淨，你覺得最簡單的作法是什麼？」

5：堅持下去，重複必要的步驟。

不要評斷孩子。

第二階段可能很棘手，因為要說一些你不想支持的事情可能很難，但是如果你不確認那些你覺得麻煩的感受，孩子更有可能堅持自己的立場。由於孩子可能無法清楚表達所有的感受，你可能需要以提問的方式來找出問題背後的感受，誠如上面的例子所示。

你確定孩子的感受後，就可以重新定義問題，而不是說：「你的房間很亂，你最好收拾乾淨，否則我就把你的玩具全扔了。」那只是在羞辱及威脅孩子，也會增加孩子的怨恨。這時你應該發揮同理心，這需要練習，你可能覺得這樣做有悖直覺，但孩子是看到你顧及他的感受，才因此學會顧及他人的感受。

你和孩子一起腦力激盪解決方案時，應該讓孩子主導，不要立刻否定他提出的建議。他可能提議：「我的房間可以維持原狀。」你可以回應：「那是一種選擇，你可能很喜歡那個方案，但我難以接受，因為我不只看了難過，也覺得很難打掃，而且我也不知道要把你的乾淨衣物放在哪裡。還有其他的方案嗎？」孩子說：「我不知道。」你說：「沒關係，我們不趕時間，你慢慢想吧。」你不要自作聰明想出所有的答案，因為那樣做剝奪了孩子的思考力。

孩子可能說：「我可以現在收拾玩具，然後休息一下。接著，請你來幫我收衣服，因為我覺得折衣服很難。」你說：「好，聽起來不錯。開始折衣服的時候來找我，我們可以一起想辦法完成。」

如果你從小在威權下長大，可能會認為威權管教是最理想的教養方式。你可能覺得合作型教養太麻煩了。不過，重點是，除了房間獲得整理之外，你和孩子都敞開心扉表達感受，因此培養了親子關係，也學會如何妥協及解決問題。為人父母的真正任務與打掃清潔無關，而是陪伴孩子，幫他成長。這種合作型管教有助於培養社會化行為的基本技能，亦即對煩躁的容忍，靈活性、解題技能、同理心。

●本文摘選自木馬文化出版之《一本你希望父母讀過的書（孩子也會慶幸你讀過）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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