哲學並非無用！它能幫你面對人生大事、職場選擇，甚至商業判斷

文／聖地亞哥．伊尼格斯

▶智慧──為什麼我們演練哲學

哲學的目的是帶給我們洞見、幫助我們更深切理解世界、回答「我是誰」的問題，或是推敲說理，幫自己找到理由去行動。哲學不拘泥於學科分野，每個重大問題背後幾乎都有哲學思考。先賢試圖解釋世界、解釋自然、解釋制度、解釋我們的行為。他們雄辯滔滔，經常對話，對彼此說理、提證據，來為自己的主張辯護。隨著時間推移，哲學變成一門專科，只在學院裡鑽研。古代哲學家在生活的重大問題上高瞻遠矚，如今優秀的思想家和大師比比皆是，可惜古代哲學家的精神似乎一去不返。

書名：《CEO的哲學必修課：柏拉圖與賈伯斯有什麼共同點？霍布斯如何看待祖克柏？從哲學千年智慧中培養領袖特質、發展職場軟實力，養成縱橫職場的優秀領導者》 作者：聖地亞哥．伊尼格斯 出版社：臉譜出版 出版時間：2025年5月29日

儘管如此，從哲學得出的價值或原則，仍舊能解釋我們人生的重大里程碑，以及關鍵的抉擇，就如同根據某一思想流派，分析公司或其他組織的活動。因此，學習哲學的第一個理由是，在別人替你詮釋之前，先掌握解釋自己生命或你所經營公司的主導權。

此外，哲學為我們的籌畫和活動拉出縱深、提供意義。本書第一部分會帶你入門，如何按哲學的方法加以分析個人反思與從事專業會遇到的一些核心問題。哲學思索不是思想巨擘的專利，反之，想要反思生活和行為意義的人，都適合進行哲學思考。我會給你幾個好理由。許多政治人物和商務人士把西班牙哲學家巴爾塔沙．葛拉西安（Baltasar Gracián）的核心著作當成指南，可見哲學也有實用的一面。第一節將介紹這個例子給讀者。多數自由民主國家──以及商界──主要按論功行賞的方式，認可個人的地位、分配資源，我會在第一節裡探討其意涵。我還會討論近年來論者對功績主義愈來愈被菁英把持等批評。最後，我會與讀者分享約翰．洛克（John Locke）對教育兒童的一些建議。

▶怎麼做生意？哲學能教我們的事

「未經審視的生命不值得活。」蘇格拉底說。許多人認為蘇格拉底是西方哲學之父，他主張人跟其他物種的差別，在於我們有自省的能力，而且能向自己提出「我是誰」、「我該做什麼」、「我能知道什麼」等深刻的問題。

上述，以及其他關於世界和我們怎麼與之互動的基本問題，正是哲學的核心所在。

哲學家的任務，本來就跟所有人類生命中關鍵時刻所應對的大哉問有關。我們的存在、抱負和成就，其意義就著落在那些大哉問中。

拿這類問題問自己，本身就是意義深遠的練習，不管我們最後得出什麼答案──有些人甚至認為永遠找不到答案。人們常說，最好的教練不見得要我們迅速修正錯處，不見得會給我們現成的建議，但好教練會提出問題，引領我們反思。蘇格拉底就像一位好教練，他向學生提出的問題，不但打破沙鍋問到底，而且按部就班、層層遞進。他是以提問著稱，而不是因他給的答案聞名；坦白說，他給的答案有時說不太通。對於「人生的意義」，蘇格拉底就跟其他諸多哲學家一樣，他們的主張不見得一錘定音。

世代交替，社會、文化和地域的差別那麼大，古今哲學家卻提出類似的基本問題。可見芸芸眾生彼此相似，我們關切的事情也相近。

當然，哲學家對那些問題的回應未必相同。形形色色的思想家，抱持不同的信念、價值，採取不同的方法，他們的回應便有所分歧。然而，按哲學的方式考察事理，原本就不只是為了鍛鍊心智、練習思辨，不僅僅著眼於腦袋裡的活動。哲學論述的發現和結論，本當影響並引導生活中的行為，這才是理想的情況。

沒錯，古典哲學家努力依循自己的信念過日子，能否貫徹那就是另一回事。「如果我沒有按部就班說明我的看法，那就讓我的行為舉止來展現。起而行比坐而言更難以抵賴、昭然若揭，不是嗎？」蘇格拉底一語道盡自己的信念如何跟生活方式完美結合。為了昭告世人他服從權威，他拒絕流放、放棄逃亡，也不回擊指控，寧願服膺不正義的死刑判決。他的弟子柏拉圖記述如下，文筆令人動容：臨終前的幾個鐘頭裡，蘇格拉底與朋友討論靈魂的不朽、人生和死亡，以及遵守法律的義務，然後才服下毒芹汁。

後來的哲學家也嘗試根據信念過日子。蒙田（Montaigne）的生活就跟他的文章一樣，充滿冒險和體驗，盧梭（Jean-Jacques Rousseau）因作品獲罪而遭流放。尼采的想法充滿激情，奔騰恣肆，恐怕跟他後來陷入瘋狂有幾分關聯：「衝突是靈魂永久的食糧。」

總而言之，古代哲學家以生活樹立榜樣，按信念行動，因而贏得了不朽的地位。第歐根尼．拉爾修（Diogenes Laertius）和普魯塔克（Plutarch）等人撰寫的名人錄中多有記述。

時至今日，一個人的信念和此人的行為一致、所思和所行融貫，我們通常稱為「誠正」或「正直」，是備受社會敬重的德性。我們期望所有專業人士一概具備這樣的德性，不獨哲學家和思想家。

●本文摘選自臉譜出版之《CEO的哲學必修課：柏拉圖與賈伯斯有什麼共同點？霍布斯如何看待祖克柏？從哲學千年智慧中培養領袖特質、發展職場軟實力，養成縱橫職場的優秀領導者》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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