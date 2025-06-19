夏至養生 陽氣至盛當心中暑！如何安度炎夏一次看懂

春溫、夏熱、秋涼、冬寒，是循序天體運行的自然規律道法。 人活於四時節氣之中，順應自然就是成功養生，違背自然就會百病迭起。所有的生活藝術都是為了達成天人合一的狀態。（編按）

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文／孫麗翠

書名：《四時節氣手記》 作者：孫麗翠 出版社：有鹿文化 出版日期：2023年11月3日

夏至 6/20—6/22

「夏至」，在公元前七世紀的周代，中國人用土圭測日影，確定了夏至。這天，太陽直射到地球的最北端，北半球呈現全年最長的白晝，愈往北愈長。一年中節氣的「二至—夏至冬至」是一年中非常重要的節氣，當正陽與正陰之際，夏至陽氣至極，冬至陰，二至對分上下半年。夏至因為太陽直射到達地球的最北端，直射光也穿過北回歸線，在此區，炎夏烈日。夏至期間，陽降陰升。從夏至，接續到小暑、大暑，都是容易中暑的高發期，留意中暑症狀的出現，即早因應。記得經常補充水分。

中暑的根源，來自無法穩定的心。夏日天氣悶熱，火氣容易上升，難耐易煩，容易被激怒，愈急愈躁，心跳愈快，呼吸愈淺短，體溫愈高，身體失水愈多⋯⋯。

中暑的狀態會是這樣：起初身體會發熱、皮膚變得乾燥而發紅、心跳與呼吸突然過快、聲音變得沙啞、舌頭潰瘍、眼睛發痠並乾澀脹痛、牙齦腫，這是心火燥所出現的狀況；大腸乃即時釋放水分幫忙降火，腸內水分因而短缺，就易造成便祕。情況繼續惡化時會發生熱的調節機能失效，身體體溫高升，汗卻流不出，悶在體內的濕熱造成頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙，多器官衰竭，甚至神智開始混亂、定向力變差，以致昏迷、抽筋。

另一個中暑的原因是長時間生活在冷氣房裡，身體系統會因寒氣而萎縮，筋骨皮膚因此會漸漸失去彈性與靈活度，久而久之積寒就成疾，皮膚毛細孔會因受涼收縮封起，溫度在皮膚表面被壓抑無法以出汗散熱，肺因此受困，再傷大腸，外面皮膚表層低溫，內裡卻高熱，熱悶在體內，水分再補充不足，就會中暑。這樣的失衡，傷到了五臟六腑，引起熱衰竭。

腎臟在夏天因為心火過強而造成失水，會引發熱衰竭的併發病，容易出現在身體下部：體氣集在腹部，造成腹脹，強迫腰椎前彎，影響頸椎，接連就頭痛。但是，靠冷氣解暑熱絕對不是調適體溫的對策，夏天理當出汗，排汗是人體遇熱時的正常機能，只要不是大汗淋漓不止，都是人體系統在幫助炎夏排熱，即使無法忍受過熱的天氣，也應時常注意室內溫度與身體的協調，時時找機會出外走一圈，感受豔陽，讓身體經驗真實自然的溫度。慢慢行動，延伸呼吸的深長，心一靜，自然不覺暑熱難耐。

夏至時節若是感到身體不適，不一定是因爲中暑，可以把手放在不舒服的地方，另一手置於心口橫隔肌上，用手心安服躁動的心，把呼吸吞吐放慢，慢慢地延長氣息進出的時間，如此可幫助身體漸漸放鬆，精氣復甦。

除了中暑，若有高血壓、血管壁硬化、血管密度不夠而缺乏彈力的現象，又水分不即時補充，很容易發生栓塞性中風、心肌梗塞；夏天血管壁因受熱膨脹，血液通路變窄，循環會很吃力。心臟因為血液循環的吃緊，使能量消耗而律動減弱；雖然如此，身體系統還是維持血液循環的功能，卻因血管壁因受熱脹，彈性不良，血量不足，就加重了心臟的負荷，結果會一直暴汗；血液回流的力量不夠，人容易虛脫；莫要衝動做激烈運動，會明顯影響心臟跳動，刺激血液循環加速，對韌度不夠的血管是很大的挑戰。

夏至，是脾胃修復的先期；胃弱，會缺乏食欲，胃的工作無法在炎暑時正常營運，時時會出現絞痛、嘔吐感、打嗝。脾弱，則會出現舌頭腫大，說話及吃飯時容易咬到舌頭，腹瀉。這時的確會有吃冰貪涼的欲望，或多吃寒涼的瓜果，強迫心火轉弱，這樣則更加劇胃的不適。

盡量避免長時間在高溫環境下工作，大汗淋漓會消耗身體能量，出汗要即時補充水分。另外，運動量過大，或做過於劇烈的運動，也是造成大量流汗的原因，人體出汗多了，不僅會傷陰，還會損傷陽氣。所以，夏至過後的運動，尤其是中老年人，就以散步、游泳、打太極拳為好。運動出汗後，喝一杯淡鹽開水或綠豆水，切莫喝大量涼開水，更不能馬上用冷水沖頭、淋浴，不要給自己找麻煩，一時沒事，卻是冒險在賭自己健康將來的透支，後悔莫及。

切忌流汗當下立刻洗澡，可以先用乾毛巾擦乾出汗的地方，脫下濕衣服，換上另一件乾衣，稍等汗流停止後用溫水洗。

一早起床做些深呼吸運動，迎接新日新氣，讓自己一整天都永續這種一早就種下的新鮮感種子，喝杯溫水，洗潤肚腸，平靜心火。照顧肉體，同時照顧心。學著安閒地泡壺茶喝，看看烈陽透過樹梢灑下來的影子，細聽周圍的鳥聲，自己哼一首歌，喝完茶，再吃一個芒果。是要在夏天的驕陽下培養閒情逸致，無論做些什麼事都要先安定自己的心。

節氣養身

●訓練自己養成審視經脈圖表的習慣，幫助自我調理身體。

●拍膀胱經，可以幫助人體濕氣暑熱排初體外。

●中暑緊急時，當頭脹痛、頭暈、發熱、眼腫脹、上半部的顏面發紅，這些現象是因為暑熱散不出來，可拍腳後膝的「委中穴」，一直拍到「承山穴」。（見「足太陽膀胱經」。）

●按摩手：大姆指的「少商穴」、食指的「商陽穴」、中指的「中衝穴」這三點是中暑的急救穴。（見「手太陰肺經」、「手陽明大腸經」、「手厥陰心包經」。）

●用梳子梳理身體兩側，以及背腰部，幫助管道暢通。

●記得補充水分、補充水分、補充水分。喝溫熱的水，慢慢喝，養心胃。

●長時間處在冷氣環境時，身體很多部位會受寒收縮，並且卡住，感覺不舒服。這時一感到寒氣上身就馬上喝杯熱水，站起來走動一下、轉轉腰背、揉揉耳朵、搓搓手、敲敲膝肘、拍拍背，讓本來因寒氣筋縮肌僵的情況因爲活動轉好，也能生熱，並時時注意身體的變化，維持活絡。

●夏天最好的飲料是烏梅湯、綠豆水與桑葉茶。烏梅湯的配方是：烏梅、紅棗、山楂、洛神花、黨蔘、陳皮、甘草；煮一大鍋，煮好後濾渣裝瓶放冰箱，喝前再加熱。體內濕熱的人一早起床會發現舌苔厚，只喝綠豆水就可調理，製作的方法是這樣簡單：綠豆洗完之後，泡在溫熱的水中讓葉綠素釋放出來，泡到綠豆水變成淺綠色的時候，就可濾出綠豆水，放涼後即可飲用。不需要把綠豆煮爛開，煮爛後的綠豆澱粉是偏濕的。桑葉茶的製作也是用溫熱水浸泡新鮮桑葉，湯水色轉呈淡綠色時就可以飲用了，夏天忌食口味重的食物，忌進補，晚上忌吃水果。無糖的綠豆湯、豆類、苦瓜、芹菜等可常吃。

芒種是梅雨季當季，降雨較多，等過了芒種以後，颱風就出臨。等到夏至來臨，就要開始進入颱風季。

芒種後，接著是夏至，夏耘的工作就隨著要做了；要耕耘自己的心田，一條一理，耘平過貪或過怨的、過忙或過亂的，現實世界裡所有不合理的，運用身體的覺知與意志，如一架耕耘機、耘過所有強行刺激與無感麻木的雜草，在不停重複的日出日落裡耘出平衡與新意；學著在生活裡內觀自己的生命，這就是知足能樂。

「夏」是人在驕陽之下，在教人就「下」，臣服；與「夏」同音的「嚇」，是教人敬畏大自然龐大而神妙的整體能量，生活在高科技機制的現代，人仍需降伏於自然節氣的變化，二十四節氣與人的五臟六腑，及所有的身體系統從來沒有因時空的變遷而有所變異，十二經脈的發現與應用至今日也從未過時；有限制與戒律則有敬畏與轉念，有不適則有內省，則有啟發。創造，適用於地球上全人類。身體是上天與父母賦予每個靈魂最珍貴的禮物，利用每個節氣的轉換，為我們的肉身加一層飽滿的光。

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