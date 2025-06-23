癌症醫師談自然醫學與排毒療法，健康真正關鍵在於身心平衡

文／閻雲、鄭穎（採訪撰文）、簡漢昇（文字協力）

Ｑ(麥田出版編輯部)：

關於現今多所討論的以天然方法增強抵抗力與體內排毒的「自然醫學」，想請問閻醫師的看法。

A(閻雲醫師)：

自然醫學（Naturopathy）並非現代發明，早在漢朝或羅馬帝國時期便已存在，強調透過天然方式促進身體的自我療癒力。然而，我認為自然醫學至今未能被納入正統醫學體系，主要原因有兩點：「缺乏量化標準」與「傳承不明確」。

書名：《與癌共舞——國際傑出癌症醫師閻雲，為你解答重病背後的生命詰問；一本統合心理健康、生理治療與照護關係的療癒醫學筆記》 作者：閻雲、鄭穎（採訪撰文）、簡漢昇（文字協力） 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2025-05-07

現代西醫之所以能夠普及，是因其診斷與治療方式經過標準化與制度化，醫師可透過血液檢測、影像掃描等量化指標來確認病情，並依據明確的教學與考核體系培養醫療人才。但自然醫學中許多療法，無法以科學化的檢驗方式衡量療效，加上各種流派間缺乏統一的傳承與標準，使其難以納入現代醫學的正式體系。

儘管如此，自然醫學並非毫無價值。我認為，「多一種醫療手段未必是壞事」，自然療法可做為輔助方式，與正統醫學並行，幫助病人改善生活品質與心理健康，前提是要具備充足的知識與判斷力。

談到自然醫學，許多人第一時間會聯想到「排毒」。各種排毒飲食、排毒療法層出不窮，但我想提醒，排毒的本質並非將所有「毒素」趕出身體，而是維持體內的平衡，以及人與宇宙的均衡。

人體本身就是一個自我調節的系統，能夠透過肝臟、腎臟等器官自然排除代謝廢物。我們身上確實有「毒」，但也有好的東西，健康的關鍵不在於完全排除某一方，而是維持彼此的平衡。正如白天與黑夜、太陽與月亮共存於自然界，人體內的各種物質也需保持平衡。一味強調排毒，反而可能造成身體失衡，使「不毒」的東西過度累積，最終反而對健康造成傷害。

自然醫學與排毒療法的一大挑戰，在於「缺乏量化」，因此，過度追求反而容易走向極端。我曾經有個病患，他是一位癌症康復者，為了維持健康，飲食變得極為嚴謹，每餐必吃五色蔬果，不敢碰任何被認為「不健康」的食物。然而，這種過度控制反而讓他生活充滿壓力，無法真正感受到健康與快樂。

圖／unsplash

所以我認為「心態才是最重要的問題。我們不應該被排毒觀念束縛，讓身心變得更加疲憊與焦慮」。健康不只是生理層面的指標，心理的平和與生活的愉悅同樣不可忽視。

在實踐自然醫學與健康生活時，我建議應秉持「適度」與「自我管理」的原則，而非盲目追求極端的飲食與排毒方式。每個人的身體狀況與需求不同，最了解自己身體的，永遠是自己。

舉例來說，許多人認為吃甜食對健康不利，尤其對糖尿病患者更是禁忌。然而，少量適度的甜食並不會立即對健康造成嚴重影響，甚至像黑巧克力這類甜食，還可能帶來抗氧化與提升情緒的益處。關鍵在於自我控制，既不過度放縱，也不必過於神經質。

此外，食欲與情緒息息相關，當心情低落時，人往往更容易渴望高熱量食物。醫師認為，偶爾滿足自己的口腹之欲並無不可，因為進食本身只是生活中的一部分，真正影響健康的，是整體生活型態與心態的平衡。

總結來看，自然醫學與排毒療法並非全然無效，但也非萬靈丹。在缺乏量化標準的情況下，過度追求反而容易走向極端，對健康造成反效果。醫師提醒，健康的核心不在於「排毒」，而在於平衡—生理的平衡、心理的平靜，以及生活的和諧。

最終，選擇哪種醫療方式，取決於病患的個人信念與生活習慣。只要在心態與知識層面具備充分理解，並保持理性與彈性的態度，自然療法也能成為促進健康的有力工具。重要的是：「不要過猶不及，自己最清楚，做好把關就好。」

●本文摘選自麥田出版之《與癌共舞——國際傑出癌症醫師閻雲，為你解答重病背後的生命詰問；一本統合心理健康、生理治療與照護關係的療癒醫學筆記》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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