我真切地希望你，不要因為某一次嘗試的結果不如人意，就此將自己深鎖在失敗的牢籠裡

文／池羅英

失敗不是損失，而是機會：人會失敗的真正原因

人們常用「只走花路」這句話來表達祝福。倘若人生真能如此，漫步在鮮花錦簇的大道上，該有多麼美好？然而，即便不奢求花路，只盼望平坦順暢，我們卻總會遇上碎石遍布、荊棘叢生、泥濘難行，甚至是無路可走的困境⋯⋯有好幾次，幾乎因此癱軟在地、泫然欲泣。有時，會因一時踩空而滑倒，或因絆到石頭而跌跤，又或是撞上意想不到的阻礙而摔得不輕。

在這條人生的道途上，你是否也曾跌倒過？生命中，那最令你刻骨銘心的挫敗，發生在什麼時刻？想必每個人都曾有過難以忘懷的挫折經驗，或許是考試失利、戀情告終、升遷無望、職場突遭解僱、經商失敗，抑或是婚姻破裂等。正如俗話所說：「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香。」沒有誰的人生，能夠永遠一帆風順。

偶爾，你會不會希望人生能像組裝家具一樣，附帶一份說明書？只要照著指示步驟一、二、三⋯⋯到最後一步「喀噠」一聲，完美組裝出零失誤的成品。然而，人生並非制式的組合家具，反而更像是設計師費心手作的家具；設計師嘔心瀝血，一次又一次地繪圖、拭去、修改，這裡細細修飾，那裡反覆打磨，最終才完成那件世上獨一無二的作品。

不僅是自己，許多人也期望孩子能過上安穩順遂、沒有失敗的人生，就像組合家具有著明確的公式可循。然而，即便生活真的能參照說明書進行，在漫長的人生旅途中，我們也難保一次都不會跌倒。每個人都曾遭遇過大小不一的失敗，有些痛苦的經歷甚至會留下難以撫平的創傷。即便如此，我仍想告訴各位：請不要試圖逃避失敗。為什麼呢？

預測會失敗的柔軟態度

第一個原因，是因為人生本質上就是一段學習的歷程。試問，在學習之路上，真有可能完全不犯錯嗎？剛出生時，我們一無所知，甚至連自己的頭都無法好好挺立。是經過了數不清的嘗試與失敗，才一步步學會了抬頭、翻身、爬行、坐穩、站立，乃至於行走。如今我們掌握的每一項熟練技能，都是無數學習與練習累積的成果；當下的我們，也依然處在持續學習和成長的階段。說到底，學習本身就離不開「反覆試驗」（Trial and Error），也就是必須透過嘗試與從失敗中汲取經驗，才能真正學會。

跌倒，才懂得如何再次站起

我們不該逃避失敗，反而要勇於面對的第二個理由，與未來社會的特徵緊密相關。展望二十一世紀中後期，我們最需要具備哪些能力呢？在美國教育界，經常強調二十一世紀必備的四項關鍵能力（即 4C's）：創造力（Creativity）、批判性思考（Critical Thinking）、合作能力（Collaboration）以及溝通能力（Communication）。

書名：《核心思維，喚醒你的內在力量：33個心靈強化練習，告別焦慮＆調適壓力，培養積極心態！》

作者：池羅英

出版社：大好書屋／日月文化

出版時間：2025年6月5日

未來，將不斷湧現當前難以想像的新問題。因此，我們需要具備批判性思維，去分析那些沒有標準答案的狀況，並運用新穎、創新的想法來尋求解決方案。此外，愈來愈多複雜的問題將難以獨力解決，這使得溝通與合作的能力變得格外重要。而在眾人集思廣益、共同處理複雜難題、學習新知的過程中，勢必會經歷許多的嘗試與挫敗。

要順利適應未來社會，首要特質就是「復原力」（Resilience）。就像一顆球掉落地面後會反彈回來一樣，復原力指的是當我們遭遇失敗、考驗、創傷、逆境等困頓狀況時，能夠自我調適、回復常態的能力。一旦學會了如何在跌倒後重新站起來的方法，你自然會變得更加勇敢。當復原力足夠強大時，你就不會再懼怕失敗。

重新框架：視失敗為契機之後

你是否聽過，有些人遭遇重大事故或慘痛失敗後，反而變得更加堅強的故事？這種現象稱為「創傷後成長」（Post-Traumatic Growth）。以我自身為例，在經歷過一段因病痛導致日常生活幾乎瓦解的日子後，我確實成長了不少，心智也變得更加成熟。

若一個人能看見失敗過程中潛藏的積極面，就有機會在跨越康復的關卡後，獲得長足的進步與成長。要實現這一點，我們需要轉換固有的思維模式，重新設定看待失敗的框架，不再將它定義為「損失」、「挫敗」或「落後於人」，而是視之為「機會」。

我們未來的人生還很長，就算此刻你覺得已經走到了絕境，機會也總會再度降臨。因此，我真切地希望，不要因為某一次嘗試的結果不如人意，就此將自己深鎖在失敗的牢籠裡。請試著把它當作一次學習和進步的機會，一點一滴地，重新讓你的身心活動起來。當情況糟糕得讓你感到絕望時，請先起身，好好吃一頓飯，睡個安穩的覺，然後再重新跨出微小的步伐，而不是從此打退堂鼓。然後，每當你跌倒時，請記得問自己兩個問題：

「從這件事中，我可以學到什麼？」 「以此為起點，我該如何再次成長呢？」

請別忘了，我們誕生於世界上，並非注定要追求成功，而是為了不斷地成長。即使是被腳下的石頭絆倒的那一瞬間，各位其實也正在成長。我衷心期盼，透過「重設框架」這個視角，各位未來都能用更坦然、更從容的心態，去迎接人生中那些無法避免的失敗。那個在跌倒之後重新「站起來的我」，必然就是「在成長中，一個更進步的我」。

●本文節錄自大好書屋／日月文化出版之《核心思維，喚醒你的內在力量： 33個心靈強化練習，告別焦慮＆調適壓力，培養積極心態！》。

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