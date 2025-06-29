總被負面情緒影響怎麼辦？《回到生命的喜馬拉雅》：練習慈悲，慈悲就是同理心

從記者到集團執行長，行旅70國，王文靜採訪過上千位國內外知名的領袖級人物，她發現：「人，花一輩子追逐成功，追到了一座峰，還要再追，就像籠子裡的土撥鼠，不斷輪迴，這樣的人生，好嗎？」直到她前往喜馬拉雅，遇見一位意想不到的異國和尚，開啟成功與快樂的對話。 王文靜的新書《回到生命的喜馬拉雅：CEO與和尚在第三極地對話》訪談棄醫剃度的光師父，透過一場生命的68問，看見智慧之光：谷底與高峰、財富捨與得、人生苦與樂。每一個問題，都能幫助你思考得更透徹，最終找到與自己內心的連結。回到內在，才能認識自己的生命──心，成就了所見世界。（編按）

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文／王文靜

書名：《回到生命的喜馬拉雅：CEO與和尚在第三極地對話》 作者：王文靜 出版社：三采文化 出版時間：2025年6月27日

給被情緒綁住的你：練習慈悲，慈悲就是同理心。

Q：社會充斥很多憤怒的人，易怒成為現代人常態，內心怎麼了？

憤怒是破壞，非常、非常負面的，會帶到很苦的地方。佛教《華嚴經》說：「一念嗔心起，百萬障門開，火燒功德林。」嗔，就是憤怒。一點點善的功德基礎，一把怒火就會把它燒掉，甚至惹禍上身而不自知，傷人也傷己。

憤怒可以解決一些問題，但是會留下疤痕，不容易復原。就像開刀一樣，非萬不得已為什麼要開刀。

因為執著了，內心焦慮了，很多苦惱都出來了。只看到「我」的角度，沒有站在他的角度去看，憤怒很容易跑起來。

當我們投射期待、價值觀，在別人身上的時候，期待落空變成情緒，就受傷，就苦了。「我執」於別人應該如何，但是當他不是這樣子想，兩個人有落差，「我」不接受那個落差，就會有衝突。於是這裡打個叉，那裡打個叉。

我、我、我……人要學習去理解不同的價值觀，但我們都希望別人跟我們想的是一樣。

這是妄想。佛出生的時候，走了七步，他說：「天上天下，唯我獨尊。」唯我獨尊的意思不是說「我最大」，而是「是獨特的」。每一個人都是獨一無二的，既然沒有一個人跟我一樣，卻下意識地去期待別人跟自己想法一樣時，這是奢求，並不成熟。

要學習不越過那條線。這在愈親近的人，比如親子之間，發生機率跟頻率愈高。「我期待你做什麼」，這不行。父母在上位，覺得孩子應該聽我的，因為是上下關係嘛，孩子就被動了，他會抗拒，關係就僵了。

Q：人的不適當期待落空了，產生憤怒，從親子關係，甚至對陌生人都會無限地擴大。經常會看到一些網路飆罵的影音，譬如在捷運上「正義之神上身」狂罵，完全不理會對方情況。憤怒的人，心性功課如何化解？

練習慈悲，慈悲就是同理心。慈悲不是「我認為」該怎麼樣，真正的慈悲是一種關心，非從自我的角度出發，而是從他的角度去看待。

事情處理，從柔不從剛。

不是用剛硬的、尖銳的。剛硬，會讓人感覺你是敵人，造成對立，馬上讓對方啟動保護機制。

Q：憤怒的人，內心的負面能量很大，看什麼都不順眼。相對地，有些人就是滿滿正能量。我早上去健身的路上，經常會碰到一位掃街的婦人，她一邊掃馬路，一邊與路人道早安，那總是我當天收到的第一聲問候，聲音愉悅。我很羨慕她有這麼大的正能量。

這是跟大家結好緣。我們一般想到的布施，以為是物質。其實，不是「我是有錢人」才能夠做，誰都可以做。它沒有那麼難，一句好話、一個微笑都是結緣，都是布施。終生結緣，福德就慢慢會累積。

但是有人一句好話都不願意說、一個微笑都不願意給。為什麼？他從來沒有想過，要帶給別人什麼好處，連微笑都吝嗇。

一個人內在是負面狀態，那聲「早安」講不出來，人是無情的、指責的，距離會越來越遠、冷漠，身邊爭執越來越多，圍繞負能量。

一個真正成功的人是有熱度的，溫暖的。探討人的成功與失敗，成功的人絕對不只是運氣好，是累積很多福德、好緣。反之，失敗的人也絕不是懷才不遇。苦，會教育他。苦是生命中最好的老師。

Q：師父談「苦是生命的一部分」，我要請教：憤怒，來自於「我執」產生了苦。這是修智慧嗎？

是啊，是修智慧啊。

人為什麼會煩惱？因為有「我」，凡事從我出發，把我放得很大，然後與境界對立，就可能因為「我」而傷害其他人。人如果沒有愛心、沒有慈悲心的時候，在他的世界中只有「我」，這樣自私的人，好相處嗎？他的貪嗔癡煩惱，一定會經常侵犯觸惱他人，也會被他人疏離。

Q：換一個角度，有些苦是別人給的，我們被惡意中傷，怎麼辦？

怎麼一點保護自己的能力都沒有？人家罵你或惡言重傷你，為什麼就讓那句話直接闖進心裡，連擋一下的功力都沒有？為什麼要把罵你的話聽得那麼淸楚？就是聽得太淸楚了才煩惱，如果是一個外國人講你聽不懂的話，就算他罵你也聽不懂，還會起煩惱嗎？

佛經比喻，一個有智慧的人出門的時候下雨，會撐傘。路上有尖銳石子刺傷，會穿鞋。現實生活在可能會刺傷你的情境，要知道遮擋。有智慧的人，當他遇到苦或煩惱的境界時，不會讓苦直接刺到、往心裡去。

能擋一下，是有智慧的人。沒有智慧的人，就讓它闖空門，直接闖到內心，刺進你的心。

愈認識煩惱，你就愈有動力去消滅；愈不認識煩惱，你就愈可能認敵為友、任它擺布。煩惱不是別人給我們的，是自己成立的。

Q：搭捷運都能看別人不順眼、生氣，這樣的人生怎麼會快樂。如果每天都感覺生活不盡如人意，這該如何自修智慧？

這是自我覺察的問題。想離開苦的人，就會想方法。如果不想辦法脫離，就會逐漸習慣於苦，那個苦是熟悉的境界。

比如被罵了，然後你很痛苦，常常想起那句讓你痛苦的話。為什麼你又想起？不是在自我虐待嗎？自己為難自己。別人傷害你一次，但是你傷害自己無數次，因為你不放過自己，根本就是因為你一直抓著它不放過。

他講過，就已經過去了，為什麼你還把它記在心裡面，那麼久，一直重複地想、重複地想，一次一次地被傷害。

Q：一個有意思的現象，人們關心財富、名車的精力，似乎比關心「自己的心」還要多，疏忽了真正的快樂才是一切根本。

心，是最靠近我們的，我們每一天、每一剎那都在用它，卻對它非常陌生。

快樂的人生，是一趟內在的生命旅程。佛教論典《瑜伽師地論》談到，很多煩惱是不經意造成，所以要常常去了解心的狀態、心的樣子。不是外求，而是內在的探索，所有的成就都要靠自己，從覺察開始。覺察煩惱長得什麼樣。

如果都不知道，怎麼有辦法處理它？譬如一個賊闖入你家，你認識嗎？還是誤以為他是朋友？所以要淸楚知道「它」長得什麼樣。這種覺察要培養，從觀察情緒開始。

每一個當下都可以做這個功課，要把自己變成第三者，一個局外人在看自己。

煩惱來了，可能會憤怒，先覺察。魔是很會說理的，他會告訴你，你是對的，別人是錯的。煩惱，也像一個惡霸，它要你往東，你就不敢往西，它指使你。如果，自己的心自己作不了主，就會被煩惱帶著走。

我們要超越它的束縛。

每次看到煩惱來了，跟它打個招呼：「你來了。」然後如木人看花，煩惱在你面前如何刺激引誘，你就是不反應。僅僅是覺察，原來還有這種想法、這種思維、這種感受，也會愈看愈淸楚，原來內心世界是如此。看懂了，就知道《金剛經》這段話的意義：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」每一次面對考驗的時候，心定，不立刻反應。

很快地，就會離開讓你生起種種不快的現場。當情緒過去，你已經不再用煩惱回應，而是用智慧回應。

●本文摘選自三采文化出版之《回到生命的喜馬拉雅：CEO與和尚在第三極地對話》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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