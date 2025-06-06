琅讀金句／孩子不是有爸爸才勇敢，也不是少了媽媽就沒有安全感

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孩子不是因為有爸爸才能學會勇敢，而是有個勇敢的人教他要勇敢，不論他是男是女。孩子也不會因為少了媽媽就變沒有安全感，只要身邊的主要照顧者給足安全感，他仍舊可以發展出穩定自信的性格。

，從來不是結束，而是一場深刻自我覺察的開始。媽媽詹牧澄寫下親身經歷，從情感決裂、經濟壓力、育兒困境，到社會眼光與親子關係，她真實描繪單親生活的艱辛，也誠實地揭示：重建人生的路上，其實藏著無數禮物。本書不僅談傷痛，更實用地分享如何與孩子建立連結、與前伴侶或原生家庭修復關係、重拾自我價值，活出更清明的生命狀態。

獻給每個在人生轉彎處勇敢做出選擇的人，你不必完整，但可以堅定；你不必回頭，但值得好好開始。在這條不完美卻充滿可能性的路上，你會發現：單親不是標籤，而是另一種愛與自由的形狀。

【編輯推薦】

當代離婚家庭日益增多，若是有小孩的家庭除了情感，更面臨教養挑戰。在社會對單親家庭仍存偏見與誤解的環境下，作者以自身經歷提供真實而溫暖的療癒指引，幫助讀者重建親子連結，修復關係，並找回自信，讓讀者瞭解離婚不是個負面標籤，而是讓人生走向更幸福的過程。

●本文摘選自出版之《單親無懼：打開人生新宇宙的離婚幸福學》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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