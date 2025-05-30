琅讀金句／沒有人是完美的，所以鉛筆尾端才會有橡皮擦

在生命的旅途中，沒有人能完全避免創傷與困境。疾病、暴力、家庭裂痕、背叛等種種負面經歷，常常顛覆我們對世界與自我的信念，使心理與情緒陷入混亂與低谷。然而，真正關鍵的是：我們要被這些傷痛打敗，還是選擇從中站起、重建自己？即使無法抹去過往，我們依然能選擇療癒與重啟，走出陰影，成為更堅韌的人。

在本書中，克里斯多夫・威拉德博士結合心理學、神經科學與哲學研究，透過真實案例與實用練習，引導讀者學會從身體、大腦與心靈三方面培養韌性。他指出，60%的人會經歷「創傷後成長」，關鍵在於我們如何面對傷痛並從中學習。這是一本幫助你在風暴中找回力量、學會復原與重生的實用指南，讓你發現：真正的成長，是當那些曾經傷害你的，已無法再打倒你。

【編輯推薦】

沒有人是完美的，所以鉛筆尾端才有橡皮擦。面對傷痛，我們可以被打倒，也能選擇成長。這本書透過真實故事與實用練習，教我們如何從創傷中培養復原力，傷痛無法抹去，但我們可以重啟人生，活得更堅韌。

●本文摘選自時報出版之《有一種傷害叫成長：穿越創傷與黑暗，打造復原力的療癒練習》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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