終止上一代習慣否定的教養方式 從嘗試理解孩子的心情開始

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文／林健太郎

書名：《不否定的教養練習：比稱讚、責備更有效的親子溝通技巧》 作者：林健太郎 出版社：先覺／圓神出版 出版時間：2025年5月1日

實踐「不否定孩子」的重點

我曾經在百貨公司的美食街看到一位心情煩躁的母親對孩子吼道：「趕快吃一吃！笨蛋！」我大吃一驚，但孩子挨了罵，也只是漫不經心地回了一句：「好啦。」最後這對母子也是笑嘻嘻地離開。或許這位母親平時就很容易煩躁，對孩子來說，挨罵也是家常便飯了。

儘管我們都知道「否定孩子不好」，但日常生活中，還是會不小心說出這種「無意識的否定」，或許這才是教養的真實寫照。就算我們沒有那個意思，否定的話語也會對孩子造成負面影響。

那麼，該怎麼做才好？這一章，我會帶領各位探討「無意識的否定」，分享我們可以怎麼做，以及有哪些重要觀念。

●● 理解「孩子有孩子的狀況」

教養上要做到不否定孩子，有一項重要觀念，那就是：理解「孩子有孩子的狀況」。爸媽身為歷練豐富且成熟的大人，大多時候，想法比孩子正確，這也是理所當然。但就算確信自己是對的，也希望各位別強迫孩子接受。

原因在於，一旦抱持「我是對的」、「爸媽說的準沒錯」的論點，就無可避免地會否定孩子。家人之間溝通時，最沒有意義的事情就是「爭對錯」。因為重要的根本不是誰對誰錯，而是有沒有接納孩子的想法和心情。

我再重申一次，儘管爸媽大多時候是對的，但強迫對方接受自己的想法，就無異於否定對方。即便你的意見「正確」，也只是就某個面向來說正確。一旦強加自己的意見在對方身上，就有可能讓對方陷入窘境、形成折磨。

再分享另一個重要觀念：一味地強迫對方接受自己的意見，只會讓人際關係惡化。

這是理所當然的。雖然看似天經地義，但要意識到自己是否犯了這種毛病卻相當困難。對孩子說：「你一碗飯要吃多久！趕快吃一吃去寫作業！」這很容易。爸媽希望孩子快點吃完飯，才能收拾餐桌；希望孩子快點寫好作業，準備好明天上學的東西，然後早點睡覺。但這終究只是「爸媽的希望」。

從爸媽的角度來說，能最快搞定事情的方法，就是叫孩子「趕快吃一吃去寫作業」。縱使「早點寫完作業」確實比較好，但孩子也有自己的狀況，好比「現在還不想寫作業」。如果當爸媽的只顧自己的期望，單方面否定孩子，孩子將作何感想？

當你產生否定孩子的念頭，或是忍不住想發怒的時候，請在心中默念這句話：「孩子有孩子的狀況。」

而且要明白，即使你詢問孩子有什麼考量，他們也不見得能解釋清楚。

爸媽：「趕快吃一吃去寫作業！」孩子：「我不想。」 爸媽：「為什麼？」孩子：「就是還不想寫。」 爸媽：「你到底為什麼還不想寫？」孩子：「不知道。」

即使詢問理由，孩子可能也只會說「不知道」，甚至什麼也不說。但這並不是因為他們沒理由。很多時候只是因為他們沒辦法好好解釋自己的想法。

你小時候是否也有被父母質問原因卻默不作聲的經驗？可能是因為「不知道怎麼說」、「不想說」、「覺得說了父母也不懂」，又或者是連你自己都不清楚為什麼說不出口。

「我很累，想再休息一下。」

「我今天和○○吵架，心情不好。」

「我真的很想看這個節目，不然明天沒辦法跟朋友聊天。」

「我要到快來不及的時候才有動力。」

「你們自己還不是都拖到最後才做。」

「不知道為什麼，但就是沒那個心情。」

儘管小孩子的表達方式不同，但背後的緣由可能與大人的想法沒什麼差別。當爸媽的必須理解「孩子有孩子的狀況，只是沒有足夠的表達能力好好說明」。

▲告訴自己「要理解孩子的心情」

在教養這方面，「否定」的相反是「理解」。更具體來說，是「試圖理解孩子的言行」，以及「用言語表達自己對孩子的理解」。有些讀者可能會覺得：「如果什麼事都順著孩子的意，事情根本不會有進展！」我的意思當然不是「凡事都要順著孩子的意」。只是希望各位提醒自己，要理解孩子的心情，先試著了解他們當下的想法、考量，以及不想做某件事的心情。請務必將這一點記在心上。

想從孩子口中問出他們的想法，也有一些訣竅。那就是給孩子思考的時間，告訴孩子：「你先想一想，下次再問你時，要告訴我原因喔。」別期望孩子有辦法立刻表達自己的想法，也別期望孩子能立即做出改變或理解你的意思。

有時候孩子會找不到適當的詞彙表達自己的想法，整理思緒、組織語句也需要比大人更多的時間。我們要給予孩子表達的自由，讓孩子按自己的步調表達想法。請抱著這樣的心態，等待孩子開口。

「否定的話語」和「否定性溝通」的負面影響會逐漸累積，同樣的，爸媽靜靜等待的行為，也會一點一滴影響孩子，讓孩子逐漸改變、成長，學會更多事情。不要著急，循序漸進展開對話，孩子整理好思緒後，自然會開口與你分享。

●● 提高家庭的「心理安全感」

要做到不否定孩子，還有另一項重要觀念，也可以說是大前提，那就是：提高家庭的心理安全感。

「心理安全感」是美國哈佛大學商學院教授兼組織行為學專家艾美．艾德蒙森（Amy C. Edmondso）提出的概念，近年來在商業領域備受關注。簡單來說，「心理安全感高」就是指組織裡的每一位成員都可以安心表達自已的想法和感受。相反的，若發生以下幾種狀況，則代表該環境「心理安全感低」：

．在會議上和公司裡發言會挨罵。

．提出想法或意見時會被嘲笑或忽視。

．挑戰失敗時會被斥責。

一家心理安全感低的公司，會產生諸多弊端，例如：大家都怕被批判而在會議上選擇沉默、下屬不敢向上司表達意見、出了錯也無法與上司商量，於是選擇隱瞞，進而導致組織衰敗。我認為，「心理安全感」在家庭裡更重要。

家庭的心理安全感，可以解釋成「家人之間可以安心表達自己想法、感受並行動」。各位不妨也想想自己家庭的心理安全感高不高呢？

假設孩子擅自做了某件事情，身為爸媽的你，會怎麼做呢？

．立刻否定。

．不合自己的意就生氣。

．覺得孩子說的話不必認真聽。

．家裡潛在許多「禁止事項」。

這些狀況都意謂著「家庭的心理安全感低」。

如果孩子的心理安全感低，以下情形就會變成常態：

．害怕父母，什麼都不敢說。

．難以表達自己的意見。

．習慣觀察父母的臉色。

．只會聽父母的話，不會自動自發做事。

隨著孩子逐漸長大，慢慢的，孩子有事也不會找爸媽商量，甚至可能不想回家。「家庭的心理安全感」遠比想像中重要。讓家庭成為能讓孩子安心的所在，孩子也可以與父母安心相處。

●本文摘選自先覺／圓神出版之《不否定的教養練習：比稱讚、責備更有效的親子溝通技巧》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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