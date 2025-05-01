立夏將至！身體濕熱、脾氣暴躁？這些簡單排濕養心法讓你輕盈又安定

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文／楊惠雯

書名：《跟著24節氣，好好過生活》 作者：楊惠雯 出版社：晨星出版 出版日期：2023年3月22日

養生飲食

立夏養心、排濕

立夏天氣又濕又熱，正逢梅子成熟，也稱梅雨季。有些人因太潮濕，會引發皮膚過敏或胸悶，或身體無力、食慾不振 ，甚至身體皮膚的疾病像是濕疹，或傷風感冒，或筋骨沉重，或有些人容易健忘。此時也是細菌生長、微生物繁殖的時刻，容易引發胃腸疾病，如細菌性痢疾、急性腸胃炎、食物中毒等。立夏走的是脾經，春天的脾胃軍隊沒養好，立夏突然要支援前線，身體就會轉不動，脾胃虛的人就會比較嗜睡、身體慵懶無力。夏天沒有食慾的時候，加一點薑能幫助開胃。

立夏時，所有事物天地之氣交合，萬物繁榮非常興盛、茁壯且茂盛，陽氣能量旺盛，俗話說:「一天不除草，三天除不了」。心屬火，能否在這個火的季節裡放鬆是很重要的。立夏重點在維持我們心中的寧靜，特別是立夏時脾氣不好的人，也與身體濕氣或春天脾胃濕氣沒有排掉有關。夏天陽氣旺，心屬火，養心會需要一些紅色食物，此時身體容易「外濕」，指因氣候、居住環境潮濕引起；身體「內濕」則是吃過多生冷的食物，導致脾胃失調、體內生濕氣，所以這時適度攝取辛香料可以排出身體內的濕氣，蔥蒜、薑黃、韭菜、咖哩、孜然粉、九層塔、胡椒、茴香等，但不能過多食用，否則過多的排濕，反而使皮膚更容易過敏。

自我觀照

憋氣易上火，靜心練心

立夏，天地之氣交合之時，萬物興盛茁壯，是陽氣能量非常旺盛的時節，脾氣容易因天熱而容易暴躁，因心太熱而焦躁不安。所以自我觀照的重點就是找出會讓你憋氣的原因。

養成習慣每天靜坐15分鐘很重要。靜坐能夠幫助我們大腦自我修復、產生T細胞，天氣熱可以坐涼墊，讓自己慢慢靜下來。每個人靜坐方式不同。可以燭火靜心，觀靜物靜心，也可以快走、或走15分鐘什麼都不想，就專注在自己的步伐。靜心能讓身體有移動或區隔，重點是不要激烈的運動，因為過度思慮很容易消耗我們的脾與氣的能量，所以要凝心安神，讓自己的心可以穩定下來。另外一種靜心是喝溫水，我會用磨碎的薑汁加一點溫水，喝一大口含在口中，再透過七小口的方式一點一點吞下，這是一種聚焦和專注的練習，可以練心，讓薑氣可以通透我們的身體。

《黃帝內經》中的〈素問．四氣調神大論〉指出「夏三月……無厭於日，使度志無怒，使華英成秀，使氣得泄。」意指不要討厭太陽，是我們要去適應天氣的變遷。溫室效應的溫度越來越高，不能調適的人就會有很多症狀產生。還有一個重點是跟心火有關的怒，情緒不要憋著，讓自己好好生氣、排遣怒氣也很重要，情緒被壓抑是很傷心臟的，需要好好將身體的濕氣代謝。就好像將稻穗的穗抽掉，稻子生長才能如同自然界萬物蓬勃向上。所以當你不憋氣、不生氣、心情保持愉悅的時候，身體才會更舒適。也可以透過純陽艾灸，可以讓身體的陽氣提升，內濕排出，協助遠離濕熱感、倦怠感。這時候的蘆筍、苦瓜，也都有消火氣的效果。

立夏，陽明山的繡球花季也開始了，去走一走也能幫助毛孔舒張，伸展筋膜，促進新陳代謝。夏天讓毛孔可以適度自然排放、放鬆，可疏通阻塞。很多人夏天一開始馬上就吹冷氣，冷氣溫度若與戶外差異太大，一流汗就吹冷氣，毛孔反而容易堵塞。好好生活的重點，是要我們能夠去適應當下的氣候。有時候如果天氣不是很熱，在早上或傍晚時，可以流汗就洗澡，然後帶個毛巾擦澡。特別是關節處，讓這些汗可以透過身體自然釋放，或用清水洗洗澡，也能讓身體自己調節。

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