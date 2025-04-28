琅讀金句／自母親摔倒到失智，我才知道家這個符號會隨著關鍵人物的淡出，成為不可辨識，但仍存在的斷垣殘壁

【琅讀金句】 母親失智的兩年後，她那裡的時間是時針卡住一樣，仍可以發出行進的聲響，但冥頑不靈地杵在兩年前那個當口，如潮水與礁石的互動。「未來」再怎麼衝鋒陷陣都進不去，那時空像個萬年冰層要帶我母親駛離。 我面對這樣的時間城牆，像個無助的哨兵。只有我的清洗動作在昭示著時間行進，但一旁時鐘的數字，卻是無形的牢籠。 在一個多小時後，我又回到了我的地下室，那裡的火盆還有溫度，我就近取暖了一下。自母親摔倒，到後來失智，我才知道家這個符號會隨著關鍵人物的淡出，成為不可辨識，但仍然存在的「斷垣殘壁」。我像個小兵，固守著某個時間點前，原來那個「家」的意象。

暗黑系文字拾荒者——馬欣，獻給喧囂塵世的深情書寫。

描摹遊走於孤獨邊緣的一張張黑白臉容，揀選心靈疫情下的寂寞殘渣，我們都是這世界不被理解的怪胎，在繁盛與荒蕪之間求生。

深刻自剖童年家變的孤獨、近年照護失智母親的心境，以邊緣人的冷凝視角，撫觸自我與他人的危脆傷痕。

融合家族書寫、社會觀察、電影與書籍中的反芻與思辨，在社群爆炸、多數人難於定義自我的現世，透過散文打撈反覆漂泊的孤獨群像；廢墟感的文字空間，成為寂寞人得以歇息的療癒洞穴。

書名：《邊緣人手記：寫給在喧囂中仍孤獨的我們》 作者：馬欣 出版社：麥田出版 出版日期：2021年7月1日

【編輯推薦】

當喧囂成為日常，我們卻依然在心底感到孤獨——《邊緣人手記》正是為這樣的你而寫。作者以溫柔卻犀利的筆觸，記錄了在各種場合裡格格不入的心情，那些被忽略、被誤解，卻又努力生活的瞬間。這本書不煽情、不矯飾，而是以真誠陪伴讀者，讓人在閱讀時感覺到：「原來，不只我一個人如此。」如果你也曾在熱鬧中感到寂寞，不妨讓這本書，成為你的同路人。

●本文摘選自麥田出版之《邊緣人手記：寫給在喧囂中仍孤獨的我們》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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