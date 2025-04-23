琅讀金句／我喜歡我的工作，為此我要儘量拿出人的尊嚴

人生苦短，放過自己就是件喜事。一轉眼，六年級後段班也都步入中年、號稱初老？詩人騷夏，平日養貓和蒔花都頗有心得，她以截然不同的角度分享興味十足的各種童年拾趣或中年心事。

作家騷夏這兩年心境大轉變，勤快寫下一篇篇好看而不沉重的生死感悟小品，在副刊專欄和個人臉書都大受好評。曾以「荒」、「謬」、「感」寫下《上不了的諾亞方舟》，這次騷夏秉持一貫與眾不同的接地氣詩人視角，看出人生各種大事小事的荒謬喜感。

從生死大事寫到貓事、花事、房（貸）事，及至個人對身心靈的安頓探索，一邊也回顧八十年代在高雄的成長故事。幽默犀利的文字，真正是，糗事醜事窘事何妨都以喜事看待，笑談人生何處不喜事。

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「為什麼人力銀行都是數字？因為奴隸只有編號。」作者騷夏聽完後輩分享的面試經驗談，突然想起了這個（地獄）笑話。該如何在工作中保有自己的自尊，不讓工作（過度）摧殘或侵蝕健康和時間？為了能持續將一份職務做下去，我們都要找尋到這樣的好方法。書名《人生喜事》對照書封其實是這句話的縮寫：「人生（放過自己就是）喜事」騷夏的幽默口吻使讀者能在閱讀過程中增添不少嘴角笑意，是部貼近你我日常、充滿陪伴和引起生活共鳴的散文作品。

●本文摘選自時報出版之《人生喜事》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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