琅讀金句／每次選擇，不是定局，而是產生變化的機會。別把選擇看太重，就不會老是拖延

別把選擇看太重，就不會老是拖延。

遲遲不能做出選擇，有時是把選擇看得很嚴重，對於做選擇太緊張。愛拖延的人當中，有一種，是因為逃避做出選擇，只好一直拖著。

重視選擇，絕對是正確的態度。但也請了解，會令人生轉向九十度的那種選擇，其實很少。

大部分選擇，就算我們覺得選錯，只要沒造成太大的傷害，過陣子我們也就忘了。選對的那些，也不至於到翻轉人生的地步。

千挑萬選，選了一家股票；左思右想，挑中了一位伴侶，後來不如意的，比比皆是，而生活繼續。

選擇之前之後，都要持續靠近想要的生活

只要知道自己大致上想過什麼樣的生活，那麼不管眼下做了什麼樣的選擇，都可以相信即使已做了選擇，一切仍有改變的空間，不用把選擇當成一把定輸贏的賭博。

每次選擇，不是定局，而是產生變化的機會。這樣去看待選擇，又輕鬆又實際，應該就不會一直拖著。