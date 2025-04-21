琅讀金句／每次選擇，不是定局，而是產生變化的機會。別把選擇看太重，就不會老是拖延

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圖／琅琅悅讀
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別把選擇看太重，就不會老是拖延。

遲遲不能做出選擇，有時是把選擇看得很嚴重，對於做選擇太緊張。愛拖延的人當中，有一種，是因為逃避做出選擇，只好一直拖著。

重視選擇，絕對是正確的態度。但也請了解，會令人生轉向九十度的那種選擇，其實很少。

大部分選擇，就算我們覺得選錯，只要沒造成太大的傷害，過陣子我們也就忘了。選對的那些，也不至於到翻轉人生的地步。

千挑萬選，選了一家股票；左思右想，挑中了一位伴侶，後來不如意的，比比皆是，而生活繼續。

選擇之前之後，都要持續靠近想要的生活

只要知道自己大致上想過什麼樣的生活，那麼不管眼下做了什麼樣的選擇，都可以相信即使已做了選擇，一切仍有改變的空間，不用把選擇當成一把定輸贏的賭博。

每次選擇，不是定局，而是產生變化的機會。這樣去看待選擇，又輕鬆又實際，應該就不會一直拖著。

你是一個善待自己的人嗎？

你有沒有瞧不起你的感受、冷落你的心？

太多人活得太費力，我想為大家、包括我自己，找到比較省力、又能活得更舒服、也更滿足的方法。所以我寫了這本書。──

橫掃各大書店暢銷冠軍的《蔡康永的情商課》系列，在眾多讀者期盼下，終於推出三部曲完結篇！

康永把情商比喻成陽光、微風、水滴。陽光就是「明白」，《為你自己活一次》談的是怎麼變得明白；而微風是「剛剛好」，《因為這是你的人生》談的是找出適合自己、恰如其分的條件，讓我們這個獨一無二的自己活得更自在；這本《你願意，人生就會值得》，則談情商要像水滴般的累積，而不是一躍過龍門。那些一步登天的美麗傳說，確實會發生在某些人身上，但通常那樣的故事，背後總是藏了不少其他的原因，只是被講得像一步登天而已。「一步一步的來」，就是加加減減，移動界線，拿捏輕重。

拒絕別人對你的無聊要求，減少你對自己的無聊要求。

【編輯推薦】

在人生感到迷惘、難以安放的時刻，這本書用溫柔卻深刻的語言，給出一種不勉強、但充滿力量的陪伴。

《你願意，人生就會值得》延續蔡康永對情商的洞察，寫給每一個努力生活、也努力理解自己的你。書中沒有高高在上的說教，而是以一句句貼近人心的對話，提醒我們：「願意」本身，就是一種前進的勇氣。

無論你正在經歷人生哪個階段，這本書都能成為你內心的一盞小燈，照亮那些看似平凡卻值得珍惜的情緒與選擇。

●本文摘選自如何／之《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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