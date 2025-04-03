4/4台灣貓節！貓咪咖啡廳成現代人療癒空間？在貓咪陪伴下放鬆心靈

文／斑斑 著、阿科 繪

貓咪咖啡廳，這是愛牠還是害牠

貓咪咖啡廳（下文簡稱貓咖）似乎是一種新鮮事物，幾年的時間內，很快就在大都會區紛紛開張。

作為咖啡廳，顧客在那裡可以喝一杯飲料或吃點東西，而周圍的貓可以在房間裡自由移動。貓咖力圖在人與動物之間建立一種幸福的關係。這種關係在高速運轉的現代都市中往往是缺乏的，雖然中國的大多數住宅樓並不限制飼養寵物，但是由於生活節奏過快，很多年輕人在經濟和精力上並不能承擔相應的付出。因此，貓咖把人類與貓有關的互動搬離了家，搬進了店。

貓咖這一空間，可以說是一種從現實中特別被剝離出來的存在。在有限的一段時間內，人類在這裡獲得一種自己的期待被滿足的經驗，然後離開這一空間後依舊能保持正常的世俗關係。進入這一空間有時需要遵循特定的儀式，比如貓咖要求顧客進入時，必須脫掉自己的鞋換上店裡的拖鞋，還要洗手或消毒。

圖／大是文化

這種儀式與人類平常的做法相矛盾。通常，在觸摸動物後洗手是一項良好的衛生習慣。但在貓咖這一空間中，貓已經不再只是動物那麼簡單，而是在文化上被賦予了價值，是某種被神聖化的對象。貓不再是潛在的細菌載體，而是一種象徵著一定純潔性的存在，不能被汙染。在這個精心編排的空間中，還存在著各式各樣的明確規則：有些貓咖禁止狗和兒童入內、有些貓咖禁止相機閃光燈，或者禁止向貓提供人類食物。

有的貓咖會提供給客人一些小冊子，裡面包含貓的一些紀錄，比如照片、名字、年齡、品種，以及牠們的一些故事。一方面，貓咖提供了一個人與貓和諧共處的空間；但在另一方面，它也試圖在貓和顧客之間建立直接關係。比如讓客人認為自己並不是簡單的在逗貓，而是與一隻特定的貓建立特殊的情感紐帶。在這些小冊子中，對動物的介紹往往在兩個不同的方面來影響客戶的心理：一方面，貓咖中的一些貓也許是純種和稀有品種，重點放在對人的審美影響上；另一方面，其中一些貓是被領養和被救助的，從而激發顧客的憐憫和同情之心。

不過，有些貓咖老闆為了充分利用貓的情感和感官品質，吸引特定的貓咪愛好者，打造固定的顧客群體，會專門經營擁有某些品種（例如挪威森林貓、布偶貓）或特定年齡類型（僅限於小貓）的貓咖，將自家貓咖與其他貓咖區分開來。

書名：《總有一天會養貓：你與幸福的距離，只差一隻貓。有六貓一狗的化學博士，用10年鏟屎官經驗加科普精神，理解喵食喵事。》 作者：斑斑 著、阿科 繪 出版社：大是文化 出版時間：2023年5月31日

在貓咖這一空間中，裝飾設計往往也有著與眾不同之處。一方面，有一些地方可以複製「自然」，通常使用樹脂和合成橡膠等材料，製作假木屋、樹木等裝飾，展現出一種模擬出來的自然環境。在這種情況下，貓是自然的一部分，這表示牠們的本性可以追溯到野外，貓擁有野性。另一方面，貓咖也需要呈現出一種文化景觀，比如有經典咖啡館該有的桌子、椅子和櫃檯，但使用天然材料（木材、石頭等）。在這種情況下，貓又被視為城市寵物，可以在人類的枕頭之間騰挪，可以凝視窗外的景色，甚至使用平板電腦觀看影片來娛樂自己。

顧客可以觀看貓伏擊玩具老鼠的場面，或自己嘗試跟牠們玩耍，然後或多或少吃一些店家出售的食物，從中得到內在的放鬆。在這個奇異的空間中，不僅貓需要被人類餵養，人類也是需要被貓餵養的。

貓咖這種奇異的空間在中國沒有出現太久，但在一九九○年代時，臺灣就有了，後來被引進日本，在日本特別受歡迎，在二○○九年達到了頂峰，至今依舊未顯頹勢，並從此在世界各地傳播開來。

二○一二年上映的電影《吉貓出租》中的主人公佐代子有這麼一句臺詞：「當你孤獨時，貓是最善於傾聽的。」佐代子是一位富有創業精神的年輕女性，住在她已故的祖母家裡，家裡到處都是貓。為了有效的利用似乎占領了這座房子的貓群，佐代子設計了一個商業計畫：把貓租給孤獨的人。

她的客戶包括一位年老的寡婦、一位因工作性質而與家人分居的商人、一位汽車租賃公司的年輕單身女店長，以及與佐代子久別重逢的中學時代男同學。電影透過人與動物的互動，特別是與貓的互動，來實現人類內心渴求治癒的願望。貓咖的存在其實就是短暫的出租貓，售賣其情感勞動，這種勞動的產物就是對顧客的療癒，讓顧客感到放鬆和產生平靜的感覺。

療癒後的焦慮

儘管圍繞貓咖行銷的討論是「療癒」，但在動物權利運動和動物保護組織中，普遍存在對這種商業形式的反對聲音。貓咖往往活躍在夜生活區，會營業到很晚，貓被迫在明亮的燈光下保持清醒，並且在顧客的持續關注中承受過度的刺激。

在晚上下班後，很多貓咖中的貓並不會直接在店內就寢，而是被帶到附近的房子裡。因為如果這些貓睡在咖啡館裡，牠們第二天在營業時間裡就會不快樂。這代表著貓所付出的情感勞動，對牠們的身體和心靈有一定的影響。有時候，新來的小貓只能在滿是顧客的咖啡館裡待上半天。有些貓會在咖啡館工作和休假之間輪換。在這裡，休假意味著，在附近的公寓或者咖啡館的後屋裡，待上幾天到一週。

由於貓咖的實質在於顧客為與貓的直接接觸付錢，因此對貓來說，牠們的這份工作自然就帶上了剝削性。大多數貓咖都會提供禮儀指南，指導顧客不要叫醒熟睡的貓，含蓄的告知顧客貓是夜間活動的動物。然而，貓咖的員工並不會真的責罵顧客，或勸阻他們不要愛撫或以其他方式騷擾熟睡的貓。相反，貓經常在白天被叫醒，並被放在等待著的顧客周圍。

貓咖在亞洲普及開來是經濟日益非物質化的一個有趣現象，在這一時刻，社會關係變得越來越商品化和私有化。貓成了一種情感對象，顧客可以透過貓接受「治療和刺激」來應對自身的負面情緒。

事實上，貓咖可能滿足了人們對親密關係的渴望，不是那種家庭生活式的親密關係，而是一種更為靈活，人可以自由進入和建立連接，也隨時可以斷開和離開的關係。簡單的說，在貓這個理想的非人類演員的付出下，貓咖的存在就像是一個去除了責任、負擔、零碎雜事的理想化的家。

●本文摘選自大是文化出版之《總有一天會養貓：你與幸福的距離，只差一隻貓。有六貓一狗的化學博士，用10年鏟屎官經驗加科普精神，理解喵食喵事。》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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