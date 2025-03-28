琅讀金句／最接近性別平權的時代 ，卻也是最容易停滯的時代

【琅讀金句】 「這是最好的時代，也是最壞的時代。」我想起狄更斯的名句，對這個時空的這個我而言，或許可以解讀成：這是人類史上最接近性別平權的時代，但也因為這樣，太容易被當成「已經夠平等了」，所以可以放棄進步的時代。

「哭了會被當成女人的，會真的被當成女人的。要是被當成『那種』女人，從此就沒有人肯好好聽我說話。」這不只是某個人的恐懼，而是無數女性的共同經歷。作者劉芷妤用犀利深刻的筆觸，透過八篇短篇小說，寫出女性在社會中千百種被拒絕、侵擾的情境：在同學會上碰見曾經性騷擾自己的男人、被嫂嫂公開羞辱的小姑、因為體型被嘲笑而學會迎合愛人的女孩、與相差十七歲的小鮮肉共度一夜卻滿懷不安的女性主義教授，這些故事不只是虛構，而是你我身邊無數女性的真實人生。

本書不只是關於#MeToo，而是對更深層社會現象的質問：為何身為女性，卻要為自己的存在感到羞愧？為何話語權總是被男人壟斷，女性的聲音被輕易抹去？《女神自助餐》不提供標準答案，而是讓讀者在憤怒、無奈與理解之間擺盪，直視那些我們習以為常卻不該視而不見的不公。一場讀來血淚交織，卻又痛快釋放的閱讀體驗，願所有「別人家的女兒」，都能自由而平凡地活著。

編輯推薦

相較過去數十年，現代社會確實逐漸講求性別平等。但是《女神自助餐》提醒我們，這個最接近性別平權的時代，卻也是個放棄進步的時代。「女神」成為媒體包裝的稱號，女性依然面對日常的歧視與暴力；當某些人高喊「女權自助餐」，卻忽略了那些實際遭受輕視、被安靜、受社會束縛的女性。這本書不只是故事，而是我們每天身處的現實。

2023年，政治、學術、媒體、演藝界等領域接連爆出女性遭受性騷擾或性侵害的指控，揭露多起權勢性侵與職場性騷擾案件。而2024年，台北一名17歲少女在麥當勞打工期間，遭主管多次性侵，最終因重度憂鬱症輕生。不論身在哪個年代，當不公與壓迫依然存在，性別平權就不該止步於「看起來已經夠好了」。

●本文摘選自逗點文創出版之《女神自助餐》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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