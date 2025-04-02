與青春期孩子溝通只剩怒吼？父母需要練習展開新的對話模式

●本文摘選自天下雜誌出版之《減法教養：青少年家長必修！少緊盯、別老想、省規劃， 面對孩子進入「超長青春期」，走出焦慮、得到療癒的新教養守則》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

文／K老師（柯書林）

生命施工中，大人請改道

「叛逆期，我懂啊！可是一看到那副彷彿欠他幾百萬的嘴臉，問了他老半天也不回應，再不然就應付一句，『忘記了』或『不知道』，我實在是忍不下去，但是這個孩子現在變得講也講不聽，罵也罵不動……」

一位在職場上雷厲風行，見慣商場大風大浪的大企業高階主管，此時非常無助地望向我，低聲詢問：「這種狀況已經一年多了，K老師啊，你說，我這個兒子還有救嗎？」

書名：《減法教養》 作者：K老師（柯書林） 出版社：天下雜誌 出版日期：2025年2月5日

很多家長只要一聽說，我是個專門跟青少年晤談的臨床心理師，就忍不住想「打聽」一下，自己的子女變得「陰陽怪氣」，他們究竟是怎麼了？更甚者還有不少「未雨綢繆」的家長會認為，再這樣下去，孩子未來的人生就毀了！

其實說穿了，青春期的孩子也沒多難懂！他們之所以讓人感覺古怪的原因是：連他們自己都不太清楚，自己到底是怎麼了！

再加上這些「準大人」們極不願意自己被他人輕易看透，因為這會使其覺得自己太容易被人掌握。所以就算心裡面的想法被旁人「說中」時，往往就會出現連自己也不知道為何要如此的「強力否認」。

同時，為了證明自己才沒被旁人說中，還會刻意做出與本意相反的舉動，最終搞得大家一頭霧水。

青少年的「藏」見心事

如果大人們願意認真回想，自己在青春迷惘時究竟在意些什麼，也就不難猜出青少年孩子「藏」見的心事不外乎下列這些吧：

·想被朋友在乎（不落單且得到同儕認同） ·希望自己成績優異，唸書不行，至少運動、遊戲某一項要強（就是想要變厲害） ·超級怕丟臉 ·性（幻想多） ·討厭被管

偏偏青少年對於自己愈在乎的事，就愈想要藏起來，導致這些舉止極容易讓大人感到不安，因而劃錯重點：

·亂交損友會耽誤課業 ·每天沉迷網路，不思上進，未來人生怎麼辦？ ·死愛面子，整天在意外表有什麼用？ ·小小年紀怎麼可以談情說愛？ ·講不聽還態度差

「你的意思是，我們就要任憑他沉迷網路，不唸書嗎？」講到這裡，有些父母會忍不住地語帶質問。

「所以，我們就得接受他這種不尊重人的態度嗎？」也有些父母自認對子女費盡心力，最後卻換來如此不堪，難免將沮喪的心情投射到心理師身上。

或許是聽得多了，我時常半開玩笑地對這些洩了氣的大人說：「要不要調錄音檔重聽呢？我可是從頭到尾都沒這樣說喔！」

「那我還能怎麼辦？」父母近乎絕望地反問，聲音超無力。

「太好了，會這麼問就對了！」我笑答，真正的療程總算開工囉！

改款、重建的生命工程

話鋒一轉，我詢問坐在晤談室裡，正為親子溝通不良而苦惱的媽媽。

「敢問，方才您是從後面那扇門進來的吧？」聽到這突如其來的問題，她一臉狐疑地點頭。

「要是這房子經過整建，將入口改到前頭，下回您再造訪時，應該就會換由前面新開的門進來，對吧？還是說，您會不信邪地硬要從後頭那堵牆猛衝進來？」我故意語帶誇張，還加了手勢。大部份家長被這麼一問，答案毫無懸念：「當然是從新開的門進來啊。」

「那就對了！當孩子在身高接近或超越家長時，其實他的生命也正在進行一項改款、整建的重大工程，想必爸媽也該重新審視和孩子溝通的入口吧？」這就是我對青少年家長心理建設「動工」的起手式。

當孩子的生命正在進行大幅改款、重新整建，如果你還期望用過去的方法與孩子溝通，當然「不得其門而入」，親子關係上自然老是「碰壁」！

親子關係的「換季」時刻

孩子進入青春期之後，在親子溝通上會出現問題，大多是爸媽不願接受家中那位「曾經的」小心肝，竟然出現了以下的變化：

一、生理時鐘延後（作息愈拖愈晚） 二、脾氣起伏，令人摸不著頭緒（變得敏感而容易受傷） 三、私下對性產生好奇與渴望（不確定這樣的自己算不算變態） 四、想得到肯定又怕成為眾人的焦點（覺得總有人在注視著） 五、因不曉得該怎麼處理情緒而更煩躁（孩童時被允許自然釋放情緒，但是現在「長大」了，理應懂事卻又無法做到） 六、與大人的對話明顯減少（認定跟大人話不投機）

這些變化令人猝不及防，突然間以前那個總把「爸爸、媽媽」掛嘴邊的小心肝不見了，轉眼變成眼前這個怪裡怪氣、亂吼亂叫的大暴龍。做爸媽的除了感覺欲哭無淚之外，也只能無奈地問一句：「所以，我們就只能接受他／她變成這樣？」

親愛的青少年爸媽，可別只是回憶甜蜜的過往啊！從古至今，每一位父母都得經歷這段孩子「轉大人」的變化，做爸媽的與其覺得委屈、無奈，何妨換個心態來看待呢？

人生四季，風景本不同。孩子跟您的關係只是從春天，轉入比較躁熱的夏季罷了！難道你不覺得進入「換季置裝」的時刻，還頗令人期待嗎？而且，既然是換季時刻，氣溫（孩子的情緒）冷暖不定，不也是挺正常的一件事嗎？甚至於，當你體認到「換季」也就是「置辦新裝」的時刻，也就找到了和孩子溝通的新入口了。

接下來，就讓我們來練習看看，和府上青春期孩子溝通的新模式吧。

●本文摘選自天下雜誌出版之《減法教養：青少年家長必修！少緊盯、別老想、省規劃， 面對孩子進入「超長青春期」，走出焦慮、得到療癒的新教養守則》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

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