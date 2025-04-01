是否要離婚成為單親？無關孩子，婚姻問題的本質應回歸夫妻

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文／詹牧澄

選擇迎接改變，或內耗到崩潰？維持現狀並沒有比較輕鬆

對前夫從不愛、不恨到不怨，雖然現在講得雲淡風輕，背後其實是一條連滾帶爬、皮開肉綻的天堂路。

我在婚後幾乎沒有過兩人生活，因為辦完婚禮、結束蜜月回國後我就發現自己懷孕了，「小夫妻」的日子過沒幾天，立刻升格「準父母」，往後我們的庸庸碌碌都只為了孩子，無論工作、生活、作息、收支，重心都圍繞著孩子打轉。

書名：《單親無懼：打開人生新宇宙的離婚幸福學》

作者：詹牧澄

出版社：心靈工坊

出版時間：2025年1月24日



孩子，不是我們離婚的問題，因為我和前夫雖然有許多觀念上的衝突，但在孩子的哺育和教養上，從來沒有分歧過。

「你們是在吵什麼，吵到要離婚？」親友諸如此類的詢問，我回答過不下數十次。

長輩親友們似乎認為如果能就事論事、把引發爭吵的問題釐清並找出解決方法，兩人就可以繼續相處下去；但我無法回答這個問題，因為我們決定要離婚，跟吵什麼沒啥關係。

那是一種，徹底的失望與絕望，才會共同做出的決定。

愛是怎麼被消磨的？原因很多，盤根錯節。

曾經，我以為是彼此關注的事物不同了、成長的方向不一樣了，所以我們不再有話聊；又或是彼此都給對方很大壓力，覺得自己付出得比較多，對方付出得比較少等等。

那時候，我們每天的對話除了談孩子外，不再談其他，也不再談論彼此。冬天牽手怕冷，夏天牽手怕流手汗——肢體接觸也少了，那雙手不再是牽著我走的手，只成了洗碗和倒垃圾的手。

我們，從「情人」變成只剩下「功能」，當了父母之後，不知怎麼做回夫妻。

吵架多半只是表象，底層是因為內在情感的虧欠，我認為對方虧欠我，所以想從其他地方討回來，要他去做更多事來補我感受不到的愛，於是什麼都可以吵。

每當我心灰意冷，感到被冷落、不被關心時，總會跟他吵架，然後逼問他是不是不愛我了？他總是木然地回答：「沒有啊。」然後繼續冷漠以對。

他不願承認不愛了，彷彿一切是我自己想太多，是我要求太多，是我沒安全感。這讓我感到很挫折，因為我對婚姻的感受明明就是不被愛的、不被重視的，如果你沒有不愛我，為什麼我感受不到愛……？

這大概就是我們走向離婚的死結，而當時的我沒能力解開。

後來，這些累積的不滿開始爆發，我們從經常吵架到天天吵架，也從失望憤怒到怨恨，吵架現場就像戰場，即便孩子被隔絕在房間內，仍然聽得到猛烈的砲火。每次吵完回房抱小孩時，看著她眼裡的淚水和恐懼我都很心疼，無論我如何解釋爸媽吵架不是她的錯，她還是會難過害怕。

去戶政事務所辦離婚登記的前一晚，我和前夫坐在餐桌前。我問他是否需要一起去找婚姻諮商試試，他說不了，因為他已、經、不、愛、了。

聽到這句話，我釋懷多了。也好，我也沒有想再努力什麼。

我們真誠地長談一陣子，他說著從什麼時候開始感到痛苦失望，然後到最後的絕望——這證明了我這些日子的感受是真實的，他其實有好一段時間已經不知道怎麼愛我了。

他穿著盔甲讓我感到很冰冷，而我帶著刺讓他感到很傷人，我們都太怕受傷，所以越退越遠，退到最終沒有感覺。

謝謝他終於承認不愛了。面對自己是需要勇氣的，這也讓我更安心地宣告這段婚姻已死，不會有冤魂。

維持現狀並沒有比較輕鬆，最折磨人的是無愛的未來

多數人認定離婚應該要符合兩個前提：外遇或家暴，似乎沒有這兩個前提就不應該離婚。在法律上或許是這樣沒錯，但實際上的運作並非如此。我的婚姻看起來就像是個「正常的」婚姻，我也從沒想過會被這段「正常的」婚姻給吞噬——我的老公不僅沒外遇沒家暴，還看起來脾氣很好，而且也很會照顧孩子。如果婚姻有問題，那一定是我的問題。

為什麼我還不滿意？為什麼我不知足？為什麼我充滿憤怒？我連「離婚」的理由都不充分，在別人眼中，我們是不正當的離婚者。

可是，婚姻究竟是為了誰？

「為了小孩，你們不該離婚！」

「妳怎麼可以這麼自私？！」

「妳要負責搞定妳自己，大人的事情為什麼要讓小孩付出代價？」

許多人無法離開痛苦的婚姻關係而選擇維持現狀，是因為變動的代價太大。不論是要脫離穩定的習慣、脫離經濟的依賴，還是離婚後要面對外人的眼光和批判，這些都是很大的挑戰。

可是維持現狀並沒有比較輕鬆。每天要跟自己的內在衝突拔河，每天要逼自己看不見聽不見，關閉感受，催眠自己只要孩子好我就好，事實上卻一點也不好。

我看過朋友乾脆將另一半當提款機，反正錢有進來就好，人沒回來無所謂；但為了化解對這種無意義婚姻的怒氣，她報復性地刷老公的卡，然而金錢無法填補心靈的傷痕與空虛。到最後，這份抑鬱化為攻擊身體的病痛，這位朋友只要跟老公在同一個空間，頭就會爆痛、想吐、呼吸急促，最終因為身體真的撐不下去而離婚。

很多人都覺得，既然改變要付出很大代價，那不如將就吧，就這樣過一生；卻不知道無愛的家庭對心靈帶來多少內耗，這樣的代價其實更大，因為內耗對身心的傷害遠比想像中還要嚴重。

我們在猶豫要不要離婚時會考量到很多事情，但婚姻關係裡，其實從頭到尾就只有夫妻兩人。婚姻涉及的身心連結和情感需求，沒有第三人可以提供；那些看熱鬧看笑話的親戚們無法提供，我的小孩也無法提供，因為我和孩子是親子關係，不是婚姻關係。

婚姻關係裡，終究只有我與伴侶。如果當初決定結婚不是因為小孩，那麼考量要不要離婚時也不應是「為了小孩」。小孩無法解決婚姻問題，不離婚，問題還是在那裡。我認為可以為了自己的考量不離婚，但不要為了小孩不離婚，大人無力處理的婚姻問題，不該丟給孩子承擔。

離不離婚的抉擇，當從「為自己」來想。為自己離開一段有毒的關係、為自己遠離暴力、為自己找回生命的主導權與尊嚴——無論你對婚姻關係有任何決定，都請不要牽扯到孩子，而是一定要為自己。

就讓孩子好好地待在親子關係的身分裡，不需要為父母的婚姻關係承擔任何責任。離婚終結的是婚姻關係，不是親子關係。

●本文摘自心靈工坊出版之《單親無懼：打開人生新宇宙的離婚幸福學》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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