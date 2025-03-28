超高齡社會來臨！走入照護現場，居服員的一天在忙什麼？

居家照顧服務員的辦公室不在醫院也不在療養院，他們騎著機車，來到不同案主家，單槍匹馬地面對各種照護挑戰（編按）

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文／雲柱

書名：《居服員，來了！我來幫你填補這個家的照護空白》 作者：雲柱 出版社：時報出版 出版時間：2025年3月14日

居服員的一天與服務內容

通常，我的一天是這樣開始的。

先確認班表時間無誤，提早十五到二十分鐘騎車出門，如果案家在工業區或大醫院等主要幹道附近，則提早半小時，因為幾乎每天都會在這附近遇到車禍。

居服員若以一天跑四到五班的情況計算，大約需騎車來回七、八趟。若接的班更多，則轉班（從A案家到B案家的轉班費用名稱）次數越高，我們在路途中遇到的情況也越多。

我從剛開始看到車禍會怕，到現在已經可以很淡定的說：「年輕人不要命啊。腳斷了，辛苦的不只是你自己還有你爸媽啊！」以及「爺爺你騎車不打方向燈就算了，至少轉彎前看一下前後左右，受傷後苦的可是你自己，復健的痛可是連年輕人都得咬牙忍耐才撐得過去啊！」

我很有資格這麼說，因為實在遇到太多因車禍導致生活起居陷入困境，不得不請居服員來協助的各類案家。

跟他們比較熟之後，身障個案們第一句說總是：「騎車要小心啊。不然就會像我一樣，沒辦法工作只能領身障救助……」

親身服務他們的居服員，當然知道此話當真不假。

平安抵達案家附近後，則是一定要將機車停在不會被拖吊的地方。

看到這裡，相信你一定會覺得我在說廢話吧。不停白線難道要停紅線嗎？笑屬。

各位同學（在人生這條長路上，我相信我們都是同班同學，才會生在同一年代），您有所不知啊！

居服員有時為了不要遲到，能提前打卡（尤其是下雨天，那個路況和車況之塞啊，真是一想到就嘆氣，再加上穿脫雨衣的時間（轉班幾趟就得穿脫幾次），有時真的趕不及，就會迫不得已的將車子停在黃線等之類的地方。

心中抱持著今天應該不會那麼衰（一定會這麼衰──事主本人就是我）的僥倖想法，停了就打卡上班了。接著，下班後就等著叫計程車去拖吊場吧。切勿以身試法。

所以，下雨天提早三十分鐘出門，繞一下，找停車位，絕對是必須的時間。如果真的不幸遲到，那就遲到吧。好好和個案道歉，也和督導回報，畢竟，騎車安全才是最重要的。

啊！您說您家門口前院有空位可停是嗎？那我在此厚顏的代表居服員們，大大的感謝您。找停車位絕對是居服員除了穿脫雨衣之外，第三辛苦的事情了。

同學您問第一和第二是什麼？請繼續看下去。

停好機車，提早打卡，無論爺爺奶奶有沒有留門（某些輕微失智的個案會先將門打開，留個小縫），我都會敲敲門，然後在門外說我是某某居服員，爺爺奶奶早啊（午安或晚安都行，但通常我只說早安，這樣就能讓下午服務的爺爺奶奶或家屬有機會吐槽我，這是很棒的互動，知道嘛！但不能太常用就是了）。

接下來，便是進場進行服務。

進入個案家，通常第一句我會問爺爺奶奶：「吃飽了嗎？」

「吃飽了。」若失智程度不嚴重，爺爺奶奶通常以此標準回答。

然後，我繼續問：「中午吃了什麼？」

此時，各位同學或許會覺得怎麼都問這種老套的問題。其實啊，這種老套的問題，正是居服員用來評估爺爺奶奶們今天的身心狀況如何的標準之一。

記不記得中午或早上吃了什麼，有哪些菜，有沒有湯？飯後吃藥或水果了嗎？這些回答都能反映出短期記憶力的功能如何。輕微失智的個案通常都能回答得很好，至少有八成。個性比較好強，學習力的個案，知道我每次來都會問這些問題後，都會試著去記住今天吃了什麼，回答得越來越流利，我很捧場地拍拍手後，爺爺奶奶們露出洋洋得意的表情，非常可愛。同時這也是很好的腦部訓練。

倘若每次都能回答八成左右的爺爺奶奶，今天卻只有五成，甚至連說都不想說，接下來發脾氣罵你問那麼多做啥。我就會看一下藥盒，確認一下個案有沒有吃藥，忘記吃的話改看一下時間，距離下次吃藥時間太近就會裝作不知道，然後請督導告知家屬提醒爺爺奶奶吃藥，反之則會裝一杯溫水，提醒吃藥，然後不著痕跡的換話題。

再度重申，居服員來服務不是來打擊個案的自信心的。只要是人，總有狀態不好的時候。

別說罹患失智症的爺爺奶奶，一般人也會提不起勁，不想說話，只想休息。這時我就會安靜下來，默默地做該做的事情，或是牽著爺爺奶奶繼續散步。

然後，觀察並等待。安靜也很好。人與人相處並非一昧的炒氣氛。爺爺奶奶想聊，自然就會開口了。

若是有長達一週的時間爺爺奶奶的話變少了，或短期記憶力明顯減退，我便會回報給督導，再由督導回報給家屬。或許爺爺奶奶有心事，需要家人的關心，也有可能失智的情況變嚴重，需就醫讓醫生重新評估並調整用藥。

在一般人的眼中，這樣做或許有些雞婆，但這是很重要的事情。

我的前輩同事就曾遇過服務的爺爺原本很愛聊天，看到同事去他家也都很開心。從某天開始，突然什麼話都不說了，每次進場服務都擺一張臭臉。

告知家屬後，家屬當然也察覺了，於是一起觀察爺爺，以便協助他。後來才得知爺爺被詐騙，不敢說，又擔心又害怕又覺得丟臉，被發現後一直說詐騙他的人很可憐，家屬聽到後當場怒吼：「我他媽才是最可憐的人。」

總之，我們也只能勸家屬多陪陪老人家或是安排參加社交活動，社區志工、日照中心都很好。

被騙，有部分原因是太寂寞了。和家人以及社會連結不深，所以無法在平日聽到周圍親友的新知和社會動態，遇到事情時也沒有習慣及時詢問（也是有太習慣自己決定所有事情，個

性偏執，從未與他人討論事情的人）之故。

拓展長輩的社交範圍，能增加他們的歸屬感和社會參與度，發生事情也有值得信賴的朋友可以商量，晚餐時間也有新話題，而非一直膠著在孩子的婚姻、孫子的教養、自身的過去和不可逆的身體衰老。

只有一種狀況我會主動再問些什麼，那就是個案看起來明顯的恍惚、頭重腳輕，或者頭低低的抬不起來，開始流口水。因為這很有可能是感冒、發燒、急性中風、喉嚨卡痰、疫情期間的話就會再增加一個確診的可能。

此時，經過爺爺奶奶的同意後，我先將個案的異狀回報督導，拿出個案家的體溫計、血壓計，測量爺爺奶奶的生命跡象，再回報督導，看是否有需要打電話給家屬先將個案送醫就診。

接下來，我將介紹幾項居服員最常從事的服務項目。

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