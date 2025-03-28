天生SSR還是N？日本流行語「父母扭蛋」揭露年輕世代焦慮

文／茂呂美耶（Moro Miya）

父母扭蛋 親ガチャ（おやガチャ／Oya Gacha）

．天生不平等？———

「親ガチャ」（おやガチャ／Oya Gacha）的中文是「父母扭蛋／轉蛋」，意思是「孩子不能選擇自己的父母」，指的是每個人在出生時，都只有一次轉動「扭蛋」的機會。這個「扭蛋」，正是決定你會生在什麼樣的家庭、將會擁有什麼樣的父母之戰利品箱，也就是決定你的人生路程的起跑點。「扭蛋」則為電子遊戲中的隨機開寶箱，根源是塑膠玩具自動販賣機裡的扭蛋（ガチャポン／Gachapon，ガチャガチャ／GachaGacha），轉動扭蛋機的旋轉鈕時，所發出的聲音正是「ガチャ／Gacha」，因此「Gacha」也是「扭蛋」的正式稱呼。

「父母扭蛋／轉蛋」本為日本網路俚語，在二〇一〇年中期便已經流傳於社群媒體，但在二〇二一年左右，才迅速擴散，成為流行語，並入圍二〇二一年新詞和流行語排行榜前十名。二〇二三年一月實施的大學入學共通考試，也出現了以「父母扭蛋」、「天生不平等」為主題的社會科問題，備受社會關注。

書名：《一億總下流？——老害、少子化、多死社會……老人國日本的社會難題與國家危機》 作者：茂呂美耶（Moro Miya） 出版社：麥田出版 出版日期：2025年2月27日

這個詞之所以能迅速在日本社會扎根，是因為日益擴大的貧富差距問題，以及日益嚴重的世代對立問題等，讓日本年輕人認為，光靠自己的力量，是絕對無法扭轉現狀的差距社會局勢，也無法自助翻身。換句話說，這個詞恰恰反映了日本當今社會的窒息與鬱悶。

（方便起見，以下將「扭蛋／轉蛋」統一為「扭蛋」一詞。）

最近，社會新鮮人的「配属ガチャ」（はいぞくガチャ／Haizoku Gacha／工作崗位分配扭蛋）或「上司ガチャ」（じょうしガチャ／Jyoushi Gacha／上司扭蛋），以及學校新學年的「担任ガチャ」（たんにんガチャ／Tannin Gacha／班級導師扭蛋）之類的，也都廣泛流傳，成為很常見的用詞。

當「父母扭蛋」一詞成為日常用語之後，日本社會出現了兩種引人注目的批判言論。一是「終究還是個人努力的問題」批判說法，另一是站在父母立場所發出的「當父母的好像受到指責」批判說法。但是，這兩種批判似乎都過於膚淺，止於表面。畢竟透過各式各樣的統計和研究，已經證實了家庭環境對子女的影響非常大，父母的存在更對子女具有長遠影響。因此，我們不能將某人在社會上取得成功的原因，視為僅僅是個人努力的結果，而忽略了個人無法控制的運氣因素。

「運氣」確實存在於現實世界中，雖然努力和意志很重要，但運氣的因素也不容忽視。有些專家認為，「父母扭蛋」一詞本身具有正面思想，年輕人在使用這個詞時，表面看去，消極性質的「死心」、「看開一切」成份居多。他們藉由這個詞，看似間接表達出已經接受了命運的安排，並放棄了主動改變周遭環境，或靠自我奮鬥克服困境的想法。但換個角度來看，他們或許也藉由這個詞，試圖積極迎接充滿不確定性的未來，從而減輕面對殘酷現實的焦慮。在貧富差距愈來愈大，社會要求「自己責任」的壓力愈來愈強時，年輕人用取自電子遊戲的「扭蛋」這個詞，力圖以自嘲方式擺脫來自社會的沉重感，以便可以鼓起勇氣向前邁出第一步。

．子女自我保護模式———

日本社會學家、筑波大學教授土井隆義強調，年輕人使用「父母扭蛋」這個詞，本意不在責怪父母，或將一切都怪罪於遺傳及家庭環境。當初這個詞是用來間接表達自己在家中遭受虐待，或自己因家裡貧困而有苦說不出的處境。也就是說，大家都在利用社群軟體進行交流，而在虛擬世界中，你無法露骨地訴說自己的父母有問題等家庭環境，只能透過電子遊戲中隨機性的「扭蛋」工具，賦予一層俏皮包裝，暗示自己處於機能不全家庭環境中。因此，「父母扭蛋」的意義，最初是暗指有各種問題的「毒親」（Toxic Parents），之後才廣泛應用在多方面。

倘若你不巧生在一個機能不全家庭中，為了宣洩，若在社群平台公開說出自己遭受父母虐待，或飽受貧困折磨的處境，很可能會讓對方感到過於沉重，無法承擔，而在不知不覺中拉開彼此之間的距離。但是，若通過「父母扭蛋失敗」這個輕鬆俏皮的用詞，不僅更容易將信息傳達給對方，而且還可以避免因「自己責任論」所導致的過度自責，將自己逼得走投無路。

另一方面，對當父母的人來說，「父母扭蛋」當然不是一個友好用詞。但是，這是現代年輕人出於考慮到對方的感受，卻又不想對朋友完全保密，於是只稍微吐露一絲絲的「分享隱私」方式。也可以說，「父母扭蛋」是基於時代需要而誕生的用詞。現代年輕人生活在一個貧富差距不斷擴大，階級日益固化的時代，單靠自己的力量很難改變自己的處境，但社會又高舉「自己責任論」正義旗幟，大喊「終究還是個人努力的問題」，指責他們不夠努力。於是，年輕人便選擇了「父母扭蛋」這個詞，間接表達出時代的停滯感與社會的閉塞感。

日本《讀賣新聞》於二〇二二年二月十二日至四月四日期間，收集了包含「父母扭蛋」一詞的一萬八千二百三十二條舊推特推文，並按照使用頻率匯總了與「父母扭蛋」一起被提及的單字。最常用的單字是「失敗」。例如「父母扭蛋失敗」之類的推文，極為突出，類似意思的「沒抽中」也很常見。多半是根據自己的經驗，與他人做比較後，再感嘆自己沒有那麼幸運之類的推文。「自己」也名列前茅，例如「靠自己的努力也解決不了的問題，只能在下輩子再度嘗試」，或是「成年後可以擺脫父母，如果不願意離開原生家庭，那就是你自己選擇了不幸」，這種呼籲自救之類的推文。

另一方面，與「失敗」和「沒抽中」形成兩極對立的「成功」，也名列前茅。例如「只有父母扭蛋很成功」，或是「孩子告訴我，他的父母扭蛋很成功」之類的推文，有的直接表達了對父母的感激之情，有的則表示受到孩子稱讚。另有一些是針對著名人物，說他們「只是父母扭蛋成功了」而已。此外，也有用「父母扭蛋」一詞，提及受虐等嚴肅的親子關係，例如「那些斷言父母扭蛋不存在的人，應該等到實際被父母虐待，身心都出現了問題時再說」，這則推文的轉推數非常多。

熟悉年輕人社會及文化的土井隆義教授指出，「這個詞並非子女在責怪父母，而是子女為了保護自己而使用。」分析推特的推文後，可以發現，「基因」一詞也經常和「父母扭蛋」綁在一起。土井教授表示，「現代年輕人的世界觀，是將自己的劣勢或不幸視為命中注定。他們始終在談論自己，因此這個詞不是社會性語言。」土井教授的意思是，「父母扭蛋」是「自我中心語言」，是自己想說而說的話，類似自言自語，而非說給別人聽或與別人進行溝通的「社會性語言」。

事實上，社會上有很多問題不是靠「自己責任」就能解決的。根據日本厚生勞動省的數據，日本的「相對貧困率」，亦即生活水準低於標準收入一半的人口比率，在一九八五年時是十二％，到了二〇一八年竟上升至十五．四％（舊標準）。

二〇二一年的日本貧窮線為一百二十七萬日圓，家庭收入低於一百二十七萬日圓的「相對貧困率」是十五．四％（根據OECD改訂所得定義後的新標準）。這意味著，日本約有六分之一的人，亦即兩千萬人，生活在日本標準的貧窮線以下。OECD的數據顯示，美國二〇二二年的「相對貧困率」是十五．一％，英國二〇二一年是十一．二％。換句話說，日本的家庭經濟貧富差距比美國和英國大了一些。

此外，日本的「兒童相對貧困率」，在二〇一二年達到頂峰的十六．三％，二〇二一年則下降至十一．五％。也就是說，在日本所有膝下有未滿十八歲子女的家庭中，家庭收入低於一百二十七萬日圓的戶數，占了十一．五％，約九人中有一人。單親家庭的「相對貧困率」更高達四十四．五％，遠高於雙親家庭或家中有兩名以上成人的家庭（八．六％），這表示，日本的單親家庭中，有將近半數的家庭處於經濟窘迫狀態。

「絕對貧困」是連最基本的食衣住都有問題，「相對貧困」卻非食衣住有問題，因此不容易被發現，但確實會大大影響到孩子的飲食質量、教育機會、文化精神等方面。家庭經濟窘迫，意味著子女的教育機會以及文化體育方面，在競爭起點就落後了別人一大段。有些孩子甚至因家庭收入低，無法完整吃上三餐，只能仰賴學校的營養午餐，或是社區裡的「兒童食堂」。但家庭經濟問題是「運氣」，也就是「扭蛋」，這是子女無法控制的因素，只能聽天由命，直至成年後可以自力更生為止。

（兒童食堂：子ども食堂／Kodomo Syokudou。由各地區的當地居民或有志之士負責經營的免費、廉價食堂，對象不限兒童，成人也可以利用。二〇二一年調查結果，日本全國各地約有六千零一十四家，東京都最多，有將近五百家。）

家庭經濟窘迫導致的虐童問題也很嚴重。根據日本各都道府縣的兒童輔導中心統計，一九九〇年的虐童諮詢對應件數是一千一百零一件，到了二〇二〇年，竟然增加至二十多萬件。雖然這與公眾對虐童問題的監督力度增大有關，但案件數量實在太多了。過去各大媒體火熱報導的例子，往往是母子家庭的子女，遭受母親男友虐死的例子居多。這也跟單親家庭，尤其是母子家庭的貧窮問題有關。

類似這種自己無法掌控的不幸，如果能用一句「父母扭蛋失敗」來說明一切，並可以和處境相似的同齡人分享的話，又未嘗不是一件好事呢？或許，有不少日本年輕人，正是在「父母扭蛋」這個詞當中，尋覓到自己的立足之地。

●本文摘選自麥田出版／城邦文化出版之《一億總下流？——老害、少子化、多死社會……老人國日本的社會難題與國家危機》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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