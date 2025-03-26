琅讀金句／人總要學會與疼痛共存，世上有諸多事物比身體的結更難解

身體不光是被動盛裝的容器，更是銘刻學習的經驗、遭受的苦痛與生活的因果；身體作為一個棲身的地方，亦主動以舌頭五感和外在的環境、周遭的人們互動。何玟珒敲開裸露自我的屋瓦，掀揭潮濕隙縫的蟲居，直面她幽微的、來自身體與空間的、難以言說卻迴避不了的種種傷痛。她在不成眠的夜間散步尋求平靜，在糾結的親緣間尋找化解，遊走於感性抒情與理性論辯的敘事結構中，一筆一畫專注地鑽切和剖面自己，試圖把所有長滿蟲蝨的衣服與居所，光雕成華美的生命的殿堂。

榮獲台灣文學金典獎的新世代作家何玟珒，繼備受矚目的小說集《那一天我們跟在雞屁股後面尋路》後，首度出版散文集《一個棲身的地方》，描述遷移、逃離、暫住或長居的那些住所，書寫家族間的愛恨交織。《一個棲身的地方》以家族為底本書寫，描述遷移、逃離、暫住或長居的那些住所，母親塑養孩子的身體髮膚產生的變化，以及家族在身體與語言的權力場域中展開的角力。

【編輯推薦】

何玟珒把親近關係裡的利害看得透徹，坦蕩堅強語氣的敘事，傷疤不著痕跡的被覆蓋，俯拾讀來都是痛楚和麻木，沒有邊界感的直言直語像刀刃射來，原因是「怕你丟臉」，可是當我們沒有成功躲開那些飛來「掛名善意」的排練並因此頭破血流，又怎麼顧得上他人如何凝視我們呢？

何玟珒在〈傳導痛〉一文之中，以按摩比喻難以紓解的世間難題，推搡可能揉開氣結，而人際關係和事理卻不是「下次再來」就能逐一排解的。當我們一次又一次告訴自己「沒關係，那些話和刃你一個都不用接」，就宛如一場精神上的按摩，暫時讓痠痛不復咆哮，至少，先讓今夜睡得安穩。

●本文摘選自九歌出版之《一個棲身的地方》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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