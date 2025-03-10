琅讀金句／一切的厭惡底下埋藏的終究是愛

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圖／琅琅悅讀
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……一切的厭惡底下埋藏的終究是愛。所有的家庭都是這樣的吧？只有愛沒有恨的一家人，那種東西不是只會出現在電視上嗎？但那些都是虛假的。因為珠妍知道，唯有適當的虛假才能維持世界的運轉。

惡女復仇 × 水鬼幽戀 × 父權喪屍 × 時空殺，四則短篇，四把刀，劃開壓抑不安的情感，才能擠出濃稠的恨與愛。

《雞尾酒，愛情，喪屍》這部短篇小說由四篇故事組成，從驚悚、鬼怪、喪屍，再到時間穿越。四則截然不同的短篇宛若四款不同類型的調酒，基底是「以愛為名的情勒」和「偽裝成生活的暴力」。不安忿恨的情緒，佐以各種失衡的關係，最後插上血腥多彩的裝飾──啜飲一口，彷彿能嘗到大快人心的過癮，並感受到其中的豐富層次，以及得以令人再三回味的，一抹遺憾。

「有些情感只有被活生生地挖掘出來，我們才不得不承認它們的存在。」作者趙禮恩善於從日常題材中汲取靈感。因偏愛驚悚、恐怖題材作品，深究光怪陸離的故事背後那些純粹的初衷或動人的核心，將看似深藏於內的獨特情感融入作品，更希望筆下的故事永遠充滿浪漫。

【編輯推薦】

這本短篇小說中的四個篇章，各個精彩、詭譎：「邀請」中的采源深受挖不出來的魚刺鯁在喉嚨而感到困擾，家人卻覺得她裝病，究竟鯁在采源喉嚨裡的是什麼？「濕地之戀」中不存在實體真身的「水」和「林」相互憐愛，真正碰觸到彼此，卻只在土石流坍方的那一瞬；「雞尾酒，愛情，喪屍」中，珠妍和媽媽終於決定送走變成「喪屍」的爸爸，但那一刻她們才驚覺，或許爸爸在真正病變成「喪屍」之前，也早已不是人；「這是一個再尋常不過的故事。」最末章「交疊的刀，刀」開頭這麼寫道，但發生在世浩身上的，卻是令他懷疑起生存意義的沉重過去。

什麼是我們每日生活中，一直裝作沒看見、卻又忌憚著不敢除去的事物？愛的存在，是否真的能巨大到遮蓋住那些曾經忍讓、犧牲，甚至將自己消音而產生的陰影？願我們的日常既平凡又不乏和煦，盡量不把日子在失神之前演成一部「喪屍片」。

●本文摘選自之《雞尾酒，愛情，喪屍》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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