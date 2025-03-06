日本2040將迎來「勞動供給受限社會」，超高齡問題台灣也即將面臨？

日本高齡化的「多死社會」現象，加上愈來愈多年輕人不婚不生，造成少子化，致使人口逐年銳減，帶來各種經濟社會問題——包括高齡者生命末期的療養、失智及照護問題；喪禮規模、遺體處理及埋葬問題；大缺工、移工問題；男女差距、兩性婚姻、社會階級問題…… 日本社會文化觀察家 茂呂美耶，從日本社會的演進脈絡中，一一檢視，直面日本人口老化、少子化對國家產生的危難議題，進行多面的探索。（編按）

●本文摘選自麥田出版之《一億總下流？——老害、少子化、多死社會……老人國日本的社會難題與國家危機》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／茂呂美耶（Moro Miya）

書名：《一億總下流？——老害、少子化、多死社會……老人國日本的社會難題與國家危機》 作者：茂呂美耶（Moro Miya） 出版社：麥田出版 出版日期：2025年2月27日

二○四○年的日本，將迎來勞動供給受限社會

勞動力短缺危機，是當今日本社會所面臨的緊迫課題。日本瑞可利職業研究所（Recruit Works Institute），針對今後日本社會將面臨的勞動力短缺問題，於二○二三年三月，發表了一份模擬預測報告《未來預測二○四○》。報告指稱，二○四○年，日本將迎來「勞動供給受限社會」，在全國範圍內，勞動力缺口可能高達一千一百萬人。

日本高齡者於退休後，繼續留在社會成為勞動供給主要來源的趨向，勢必仍會延續。只是，以國際標準來看，日本高齡者的就業率已經達到相當高的比率，餘力並不充裕。何況隨著年齡增長，就業率必然會下降，不可能指望七八十歲的人，保有與現役勞動人口近八成的相同就業率，他們也無法擔當全職工作，因此，未來的勞動力缺口不能光靠高齡者來填補。

未雨綢繆的對策：《未來預測二○四○》提出了四項未雨綢繆的對策

一．徹底機械化、自動化

如何利用人工智慧和機器人，來代替至今為止由人力所承擔的工作，將成為今後日本勞動市場的最大課題。隨著自動化的進展，更可以徹底改變日本未來的經濟形態。首先，推廣自動化可以讓人們擺脫長時間勞動的問題，過去需要十小時才能完成的工作，借助自動化的力量，可能只需八小時便能完成。

一些艱苦工作，也可以透過自動化減輕工人的體力負擔。例如，隨著自動堆高機和自動搬運車的普及，可以讓駕駛員擺脫裝卸重型貨物的作業。或者在住宅建設工地，能夠將材料運輸、安裝門窗等工作都機械化，讓各項工作變得更加輕鬆的話，將有助於緩解建築工人高齡化的缺工問題。

在護理和醫療保健方面，醫護人員不但可以擺脫過去佔用大量時間的日常記錄工作，以及大量的外圍雜務，而且還能騰出更多時間與病患或用戶進行一對一的交談，繼而提高護理和醫療品質。在服務業和銷售業方面，也能減輕需要體力服務的業務，從而增加與客戶進行溝通所需的時間。

不過，即便可以將一些過去由人力完成的工作自動化，但要實現完全無人化的目標，仍存在著相當高的障礙。例如，在銷售業上，將收銀機作業自動化確實比較簡單，現在已經有不少大企業連鎖店的收銀機作業，都讓消費者自己動手。但要機器人在缺乏人力的情況下，完成盤點庫存，或在貨架缺貨時即時補貨等，則極為困難，這些作業都需要人力來完成。

此外，例如烹飪等與食品有關的業務，或郵件處理與其他附帶服務，都沒辦法完全自動化，也無法實現無人商店目標。只是，有些工作可以讓消費者分擔。例如，餐廳沒辦法將送餐及回收餐盤等工作都交給機器人，但只要消費者願意合作，主動「將餐盤轉移給配餐機器人」的話，那麼，在當前的技術水平之下，其實也可以讓更多工作自動化。

二．選擇「Workish act」（工作活動）形式

「Workish act」是《未來預測二○四○》研究小組所創造的新詞，組合了「work」（工作、功能、作用）、「ish」（如同、像是）、「act」（活動），翻譯成中文，是「工作活動」。意思是，除了本職工作之外，通過某種方式為社會分擔勞動力，做出貢獻，或解決他人勞動需求的活動。方式可以是社會活動、趣味、義工、日常習慣等，報酬可以是金錢報酬、心理報酬、社會性報酬等。

在幫助他人的所有活動中，最常見的是義工。但「Workish act」是比義工更輕鬆、更隨意的活動。當事者可以以自己覺得有趣、做起來很快樂的事情作為切入點，並由此而達到最終幫助他人的目的。

例如，有些活動，可以讓我們在旅遊中，同時享受旅遊和工作的樂趣。東京有一家創業型企業，在網站上提供正逢收穫季節的農家工作資訊，以及旺季旅館的招聘資訊。如果有人應徵，並匹配成功的話，該人可以在旅遊之餘，進行農作物收穫、配餐、清掃等「幫助」工作。如此，既可以一面旅遊，一面獲得金錢報酬，而且住宿免費，或許還可以享受無限制泡溫泉等當地優惠。

據該公司透露，直至二○二三年十二月為止，共有四萬七千名遊客註冊，主要是二十代的年輕人，但也有七十代以上的人。接納方面據說有一千兩百家農業和旅遊業者註冊，各地都因為缺工，需要人力，而當地的地方自治行政機關，也會通過補貼部分費用並安排住宿等方式，吸引外地人前來。

當然單靠「Workish act」工作活動形式，是不可能解決缺工、人口減少等社會問題，但總比坐以待斃要來得更有意義，至少可以為社會做出貢獻，高齡者也不會成為社會包袱。

三．高齡者的微小服務活動

直至二○四○年，日本的高齡者人口比率只會有增無減。屆時，即便年事已高，高齡者也要儘可能與社會掛鉤，並以各種方式成為他人的助力，這點非常重要。只是，對現役世代的人來說，很難想像高齡者到底適合什麼樣的社交活動，因此，《未來預測二○四○》研究小組，採訪了四十名高齡者，勾勒出即便上了年紀，也可以讓家庭開支與社交活動兩立的高齡者未來藍圖。

首先，在工作方面，高齡者不期望高薪、高負荷的工作，他們重視的是收入雖然不高，但負擔也較輕的小工作。就高齡者的家庭財務狀況來看，他們已經沒有必須撫養的家屬，消費水平也不高，年金之外，每個月只要有十萬日圓的收入，即綽綽有餘。具體來說，像是設施管理工作、不需太多體力的輕工作、現役勞動者的輔助工作等，都可以讓高齡者為社會做出貢獻。

此外，從高齡者的生活角度來看，包括賺取收入的工作，他們的活動範圍正在逐漸擴大。多名受訪者提到的活動，除了當地社區的活動、家庭菜園等農活，另有公寓和公共設施的清掃維護等活動。從事這些活動的契機多種多樣，有人是受到公寓管理協會的前任所委託，也有人是為了在外面活動身體，或是想與當地社區的人來往，更有人只是沒事做而參與各種活動而已。值得注意的是，在受訪的高齡者之中，沒有一個人是抱着某種理想或目標而開始工作或參與活動的。

由此可見，大家都不是懷著某種抱負或目標而留在社會，均是「可以幫上一點忙」就好了。因此，在迎來勞動供給受限的社會之前，日本需要營造一個不分年齡大小，不分工作或「Workish act」，都可以讓高齡者從事多種活動的環境。

四．刻不容緩的「徒勞業務改革」

《未來預測二〇四〇》研究小組，針對日本企業的社內徒勞業務做了一項調查。結果顯示，對企業經營者和幹部來說，最普遍的兩項徒勞業務是：「缺乏必要系統或沿用過時系統，導致許多操作和業務必須在紙上完成」，以及「要求過於精緻或過高品質的操作和業務」。對主管來說，最普遍的兩項徒勞業務是：「個人認為沒有必要，但上司或相關人士卻認為有必要，於是不得不去做的操作和業務」，以及「明明有更簡單的方式，卻還要延用繁瑣或耗時的方式去完成的操作和業務」。對員工來說，最普遍的兩項徒勞業務則為：「缺乏必要系統或沿用過時系統，導致許多操作和業務必須在紙上完成」，以及「明明有更簡單的方式，卻還要延用繁瑣或耗時的方式去完成的操作和業務」。

然後，再向經營者、幹部、主管、員工全體，詢問了業務中徒勞業務的存在和比率。結果，有七成左右的經營者和幹部，知道徒勞業務的存在，甚至有三成的人，認為徒勞業務占了整體業務的三成。有七成二的主管階層，知道徒勞業務的存在﹔有五成六的員工，知道徒勞業務的存在。然而，明明知道問題所在，卻無從著手去解決，而且有八成以上的人，都認為手中正在進行的工作中，確實有自己可以削減的徒勞業務，這些徒勞業務占比大約是兩成左右。

也就是說，無論經營者、幹部、主管或員工，都意識到自己正在進行的工作，存在著兩成左右的徒勞業務，而且可以透過自己的決定，刪減掉這些徒勞業務，可是，實際上卻沒有人真正去實行。

日本的缺工問題根深柢固，當然無法在短期內輕易解決，但說實在的，日本企業確實存在著不少徒勞業務。例如企業組織和制度，一家企業裡頭存在著社長、副社長、專務、常務、理事、執行委員、部長、擔當部長、課長、係長等，十數層甚至數十層級別，完全是昭和時代的制度結構。一道請示，一級一級傳上去，還要一級一級蓋章，然後再讓決策一級一級傳下來。難怪有不少與日企有合作關係的外企，都說日企的決策非常慢。再者，日企中的這些職位，並非靠工作能力競爭結果而登上的，大部分都靠年功序列制度，結局是讓日本失去了國際競爭力。

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