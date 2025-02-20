為什麼有錢人每天都維持相同習慣？持續實踐就等於履行承諾

母親的早逝讓朴昭娟很早就必須學習獨立，因時常感受到母親缺席帶來的痛苦，促使她動筆寫下本書。她對女兒說：「如果不想在40歲後悔，就儘早開始學習理財吧！最終，唯有財富才能堅實地守護妳的人生。」 在本書中，她除了講述金錢的定義，也分享自己多年來的股票及房地產實戰經驗，是一本無論世界如何變化都適用的投資書。

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文／朴昭娟

有錢人每天都在做的事

我曾聽過一個有趣的笑話：幸運女神額前的瀏海很濃密茂盛，但後腦勺卻是禿的。因此，當幸運女神騎著馬向你奔馳而來時，不要猶豫，要勇敢地從前面抓住她。倘若你搞不清楚她是否真為幸運女神而猶豫不決，她就會迅速從你身邊呼嘯而過；而當你終於意識過來，想回頭抓住她時，會發現她的後腦勺是禿的，再也抓不住，只能飲恨錯過。這告訴我們，即使幸運降臨，終究也只有準備好的人才能將它占為己有。那麼，為了不錯失幸運，我們應該如何做準備呢？

書名：《投資分析師媽媽的財富思維課》 作者：朴昭娟 出版社：聯經出版 出版時間：2025年2月13日

我所認識的有錢人，他們當中有許多人都擁有良好的日常習慣。這裡講的「日常習慣」，是指為了發揮最大的能量而重複做特定的行為或步驟。設定某個項目後，藉由完成那件事來控制自己的欲望，使自己能朝著目標前進並鍛鍊自我。例如每天在固定的時間服用維他命、每天早上6點跑步、每天背誦一節聖經，或者晚餐只吃半碗飯等等，這些都算是一種「日常習慣」。無論妳訂下何種日常習慣，只要持續實踐，就等於在履行對自己的承諾，這會使妳感到滿足，更能維持良好的狀態。

《過得還不錯的一年》（The Happiness Project）的作者格雷琴．魯賓（Gretchen Rubin）每天都堅持寫作，一年365天無一例外。即便有些日子她只寫了短短的15分鐘，但她依然從不間斷寫作。因為她認為，就算時間短、寫的篇幅也少，但只要每天堅持寫作，就能大量減輕每日工作量和成效的負擔。這樣的日常習慣能幫助妳在不想做某件事情時，依舊能毫無負擔地進行，不會半途而廢，最終得以完成目標。

那麼具體來說，有錢人都擁有哪些良好的日常習慣呢？首先，大多數的有錢人都擁有跟健康相關的日常習慣。他們認為盡可能讓自己的身體和心靈長久地維持在如同30到40歲的最佳狀態，是非常重要的；因為這麼一來，當幸運女神來敲門時，才能毫不猶豫地奔馳過去而抓住機會。

為了不失去判斷力和平衡感，他們總是不間斷地與人們相聚，每天閱讀報紙和新聞以保持對時事和趨勢的敏銳度；勤勞攝取維他命和膠原蛋白等健康食品，並且不懈地維持運動習慣。他們並非單純地想透過運動維持適當的體重及良好的身材，更是為了能長保「心靈上的年輕」而努力。

為了身體健康而每天運動、吃對身體好的食物；為了精神健康而建立良好的人際關係，每天閱讀新聞報導並研究，以免錯失新的資訊……，這些看似微不足道的日常習慣，卻能打造出所謂的「富者」。

其次，每天都需要有個不被任何人打擾的獨處時間。這是為了在恢復忙碌生活中備感疲憊的身心，也藉此反思現在對自己而言，真正重要的事情為何。

▶ 讓習慣成自然，才能長久持續

妳是否曾聽過這件事？微軟創辦人比爾．蓋茲和亞馬遜的CEO傑夫．貝佐斯有一個共同點：他們都喜歡洗碗。比爾．蓋茲在2014年曾在某個社群中說道：「我有一個嗜好，那就是洗碗。在晚餐時，我不讓任何人洗碗，我會把所有碗盤都留下來自己洗。」傑夫．貝佐斯也曾對《商業內幕》（Business Insider）的總編輯亨利．布拉吉（Henry Blodget）表示：「洗碗是人生中最性感的事情之一。」他們之所以喜歡洗碗，是因為在將凌亂的碗盤一一清洗乾淨的過程中，可以獲得心理上的安定感；在洗碗的時間裡，能夠完全脫離工作和日常生活，不被任何人打擾。有錢人當中，喜歡瑜伽和冥想的人也特別多，也許也是出於類似的原因。

不過，我們常常以忙碌為藉口，動不動就推遲健康管理的計劃；總是嚷著忙完之後要去度假，但真正有時間時卻又無法順利出發。因此，擁有日常習慣的重要性，或許正是為了將那些經常被我們推遲的重要事情刻意安排在「現在」。必須有意識地採取行動，才能更有意義地度過一天有限的24小時。

蘋果創始人史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）以「只穿牛仔褲和黑色高領毛衣」著稱。據說他的衣櫥裡掛著100件左右由日本設計師三宅一生製作的黑色高領毛衣。賈伯斯之所以堅持穿同樣的毛衣，是為了減少每天思考穿搭的時間，將那個時間用在更有生產力的事情上。

如果妳有想在1年後或3年後達成的目標，可以試著在筆記本寫下達成那件事必須付出的努力；為了實現那個目標，從今天開始設定日常習慣。不管是每天閱讀報紙、準時吃早餐，抑或安靜地獨處20至30分鐘等等，任何項目都可以。當妳設定好一個日常習慣並每天實踐時，妳將會得到因遵守對自己的承諾而產生的滿足感，進而明天也想繼續執行。等到1個月、2個月過後，妳將會發現，養成一個日常習慣就能讓生活變得更有活力，也能使妳從原本「我果然做不到」的這種想法，改變成「接下來我還要嘗試些什麼呢」。

不過，有一點需要注意。當妳開始定下「這件事＝我的日常習慣」時，可能會更難以達成目標。假設妳為了減肥而決定「每天晨跑30分鐘」，但這並不代表在大雨滂沱或濕度超過90%的日子裡，妳還是得堅持晨跑30分鐘，畢竟難免會出現不可避免且難實踐的情況。一旦陷入必須每天準時完成某項任務的強迫症狀態，這本身就可能使人感到煎熬、辛苦，導致最後產生「我果然做不到」的想法，而回到原本的生活模式。

因此，如果想透過良好的日常習慣來實現願望，給自己一些彈性和保持整體平衡（例如，生病時就休息，或者太累時就只跑10分鐘等等）是極其重要的。應該將日常習慣看作是「為了達成目標而進行的反覆行動系統」而非「單一行動」，這樣才能長久維持下去。我已經迫不及待想知道，妳會制定什麼樣的日常習慣了。

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