晚餐時間到了卻疲憊沒有食慾，你可以來碗熱熱的蔬菜湯

文／有元葉子

疲倦的日子，晚餐就喝蔬菜湯吧！

為了成為朝氣十足的人，我會細心傾聽身體的聲音，攝取身體所需的食物。身體是自然界的一部分，與大自然的運行循環息息相關：在悶熱酷暑的日子，會想吃鮮嫩多汁的蔬菜或清爽的酸味食物；在變涼的夜晚，就會很想品嚐讓身體暖呼呼的鍋物料理，或是可以儲存能量的精力料理。我們的身體是非常誠實直接的。

身體除了會告訴我們它想吃什麼，還有一件事也務必尋求身體的意見。那就是最原始的意願──「想吃？」「不想吃？」

很多人都說：「不進食對身體不好。」但我的想法正好相反。不想吃的時候，不吃比較好。當身體發出「不想吃」的信號時，最好不要勉強自己吃東西。

腸胃不適時、不覺得肚子餓時，不吃也沒關係。當肚子裡空無一物時，我覺得身體反而會覺得輕鬆，不適感也會提早治癒。

持續忙碌好幾天，覺得很累的時候，雖然我們不自覺，但這時候除了身心俱疲，連腸胃也覺得累。這種時候我的晚餐就是喝蔬菜湯，其他什麼都不攝取，喝完就這樣去睡覺。各位是否也有過沒有食欲，但什麼東西都不吃的話，又覺得怪怪的，好像沒有為一天劃上美好句點的時候呢？這種情況下，蔬菜湯就是最好的選擇。不加料、只用蔬菜做成的湯不只好吸收，也有飽腹感。

我家冰箱冷凍庫一定會庫存蔬菜湯。就像昆布柴魚高湯、雞高湯，蔬菜湯也是我家冰箱的常備菜。

將紅蘿蔔的蒂頭或皮、芹菜的梗莖或葉、洋蔥的灰色皮、西洋芹的梗等做料理剩下的蔬菜屑全部放進鍋子裡，注入蓋過食材的水，不用蓋上鍋蓋，直接開火煮。煮滾後，轉小火再慢慢煮一小時。將湯汁過濾，蔬菜湯就大功告成。放涼後，裝進保鮮盒，貼上註明「蔬菜」的標籤，放進冷凍庫保存。因為冷凍後，看不出內容物是什麼，所以一定要貼標籤，方便辨識。

只要是能煮成湯的美味蔬菜，都可以是蔬菜湯的食材。比方說高麗菜、長蔥、番茄、蘆筍、蕪菁、白蘿蔔葉、花椰菜芯等。料理剩下的部分也可以是食材，如果是紅蘿蔔，就將剩下的部分連皮一起切成圓片狀；小松菜的話，切成長兩公分的條狀，利於「熬煮出味的形狀」就可。至於蔬菜的種類，使用現有的蔬菜組合熬煮即可。有什麼就丟進什麼，煮出來的湯絕對都十分美味。因此，剩下的蔬菜屑也可以當食材，若是丟掉就太可惜了。

在義大利的農村，我常看見人們會將裝了水的深鍋擺在廚房瓦斯爐旁，料理時剩下的蔬菜塊就丟進鍋子裡。慢慢煮出味道和香氣後，就熄火，然後就這樣擺著、以室溫保存，有時再開火煮一下，免得壞掉。在義大利的鄉下，隨時可以從擺在瓦斯爐旁的鍋子舀湯，當作每道菜的湯底（高湯）。當我看到這樣的情景時，心裡就想著我也要如法泡製。

使用剩下的蔬菜塊煮成的湯，可以當成每個家庭日常飲食的「高湯」使用。如此熬煮的蔬菜湯可用於任何一道料理，也可以直接當湯飲用，非常美味。

書名：《把生活過成賞心悅目的好日子》 作者：有元葉子 出版社：大好書屋 出版日期：2025年2月5日

每當我工作很累、回到家的時候，就會從冰箱冷凍庫取出蔬菜湯，倒在鍋子裡加熱，再撒點鹽，趁熱的時候喝。這道蔬菜湯什麼食材都沒放，真的只有湯而已，但是非常美味，其美味會滲透至疲累的身體裡。攝取暖呼呼的食物，肚子也覺得滿足，自然就會有睡意，也會睡得香。

只有蔬菜的湯，不會對腸胃造成負擔，翌晨更會覺得神清氣爽，所有的疲勞都煙消雲散。現代人品嚐許多美食，甚至許多人是攝食過量，我認為大家都很需要偶爾進行減法飲食，像這樣只喝個蔬菜湯。

可是，這道蔬菜湯的材料如果全是有農藥的蔬菜，想想就太可怕了。所以，像是蔬菜之類經常會攝取的食材，也要仔細挑選哦！

●本文摘選自大好書屋出版之《把生活過成賞心悅目的好日子：身心整理×極簡日常×居家風格，打造閃閃發光的自在質感生活》。

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