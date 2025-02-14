寫給女兒的投資書：儘早學習理財！唯有財富能守護妳的人生

●本文摘選自聯經出版之《投資分析師媽媽的財富思維課：有錢才能有底氣活著！幫助打好金錢觀，活用每一筆錢》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／朴昭娟

在過去擔任分析師的 20 多年中，我見證了一夜致富者、事業有成的白手起家型富者、透過投資房地產或股票賺錢的資產管理型富者等眾多富人的誕生。另一方面，我也見證了一些將全部資產都投入股票，然後一夜之間破產的人們。我也在積攢財富的過程中，經歷了許多失敗。這個過程有時很愉快，有時卻痛苦不堪。未來還會有好幾次的市場漲跌等待著我們。

未來妳會出社會、在職場學習，然後也可能會經歷結婚、生子等人生旅程。有錢無法保證人生一定會幸福；但若沒有錢，就連主張幸福的權利都很難獲得。「金錢」甚至能定義人生的價值。因此，無論何時，都不應該放棄累積財富，也不該停止研究這一塊。經濟獨立就等同於生活獨立，能夠為妳奠定理想人生的基石。

女人不論到了幾歲，都該有自己的資產

書名：《投資分析師媽媽的財富思維課》 作者：朴昭娟 出版社：聯經出版 出版時間：2025年2月13日

有這麼一說：女人超過 40 歲後，最後悔的通常不是結婚與否，而是沒有建立起自己的「資產」。40 歲通常是職場全盛期，有很多人會在這個階段尋找到各種新機會，能做的工作也變得更多。然而，人在這個年紀時，也會切身感受到自己在職場上發光發熱的時間不多了。因此，用各種形式累積資產的人，與沒有累積資產的人相較，40 歲的生活將會呈現極大的質與量的差異。

此外，現在是物價飆漲的通貨膨脹時代。即使妳待在原有的崗位認真過生活，薪水的價值依然不斷流失。在這個時代，光靠定存不足以抵抗物價的漲幅；就算薪水有調升，其實也不等於生活水準提升。

因此，如果妳不想等到 40 歲過後開始後悔，如果不想讓自己的 40 歲生活變得很寒酸，那麼就該從現在開始學習金錢管理。若想度過理想中的生活，需要認真地思考，自己需要多少

資金？要用什麼方法累積到這些錢？以及該如何明智地使用這些錢。若妳能在思索的過程中建立起自己專屬的原則並忠於實踐，那麼妳將會很自然地迎接「經濟獨立」的日子。這個意思是，妳將不再因金錢感到氣餒，而是能充滿底氣地活著。

當然，妳也可以什麼都不研究，就直接進行投資。假設妳運氣很好，也許還能賺到一兩次錢。但是，對於一個毫無準備的人，他身上的運氣通常很快就會煙消雲散。還有，即使一開始因為運氣好而賺到錢，也很容易誤以為那是出於自己的能力，而在下一波股市下跌時，損失投資的所有資金。因此，與其盲目地投資，不如先研究金錢，掌握世界運作的脈絡。

希臘神話中的財富之神「普路托斯」（Plutus）被描述成一位看不見前方的盲人。這是宙斯刻意為之，以確保財富能被公平地分配。然而，由於普路托斯雙眼看不見，無法區分認真生活和沒有認真生活的人，只能隨意分發錢財。結果，財富過分集中在某些人身上，某些人的錢財則過於短缺，普路托斯因此被人們厭惡。然而，在周圍人們的努力之下，普路托斯終於睜開了眼睛，財富重新被公平地分配。

有時候，賺錢會變得出奇容易，輕鬆到讓人難以置信；但同樣地，錢也可能輕而易舉地失去，讓人措手不及。金錢的本質就是如此。然而，只要妳深入研究金錢，掌握治理金錢的心法，那麼妳的財富就不會輕易被奪走。財富之神最終會給妳相應的回報。

無論妳選擇何種投資方法，我都希望妳不要讓辛苦賺來的錢化為烏有。損失金錢的經驗固然會深深烙印在心中，但妳依然需要花好幾年才能挽回失去的資本。年輕時的一年光陰，相當於年邁時的十年，年輕的歲月如黃金般珍貴。如果要用這些時間來彌補失去的資本，豈不是太可惜了嗎？因此，這本書並未記載快速投資賺錢的祕訣，或迅速致富的捷徑。即使某些話現在聽起來很合理，但市場總是變幻莫測，財富之神的雙眼看不見前方，也有可能不小心錯過妳。

因此，我想告訴妳的是，無論市場好壞都適用的基本投資原則。這些原則是我在過去20多年擔任投資分析師期間，觀察無數投資者及自己不斷試錯摸索後得出的心法。如果妳能將這些原則內化，妳將不會因金錢而感到氣餒，而是能充滿底氣地活著。

不管妳現在的生活樣貌如何，擁有多少錢就會獲得多少保障。因此，儘早開始研究金錢吧！掌握世界的脈絡和金錢的流向後，再決定妳的金錢去向吧！倘若這本書能讓妳在挫折時獲得重新站起的勇氣，盡可能減少失敗，並成為妳研究金錢的啟蒙之書，那麼我將別無所求。

●本文摘選自聯經出版之《投資分析師媽媽的財富思維課：有錢才能有底氣活著！幫助打好金錢觀，活用每一筆錢》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡