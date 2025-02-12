該買保險嗎？購買保險前了解三大重點：風險、擔憂及額度

文／楊書銘

該買保險嗎？購買保險前該問自己的三個問題

我工作沒多久之後，有一位保險業務員對我說：「比爾，你正在展開人生的黃金時刻，但你是否想過，如果在我們還沒賺到人生第一桶金前有什麼萬一，你能夠給家裡留下些什麼嗎？」他的問題讓我產生了深深的思考，也正是這句話，讓我決定購買人生的第一張保單。

現在想想，我當時真是太嫩了！然而不能否認，在現代社會，我們隨時都面臨各種風險，可能是自然災害，或來自我們一時的疏忽。無論什麼情況，我們都需要準備好面對這些風險，購買保險確實是一種很合適的方法。

書名：《現在開始就有錢》 作者：楊書銘 出版社：遠流出版 出版日期：2024年3月27日

保險的好處是什麼？

保險不只是對自己的保障，更是對未來和家人的責任。一張合適的保險，對於未來可能發生的突發狀況，或是我們可能面臨的困難，都提供了一個能負擔且可以預見的解決方案。

保障我們的財產

我們各自都有各種不同的財產，可能是房子、汽車，或者是珠寶。當我們購買保險，我們就能確保這些財產在意外狀況發生時，能有所保障。例如，火災保險、汽車保險和珠寶保險，這些保險能讓我們在發生損失的時候能夠得到賠償。

保護我們的生活

除了財產保險，人身的意外險和醫療險也是非常重要的。當我們遭遇疾病或是意外時，保險金和醫療保險的存在，能夠為我們提供財務上的支援，讓我們能夠專心康復，而不是煩惱資金的問題。而我們需要做的，就是在可能的情況下為自己提供最好的保障。

為我們的家人創造安全感

有了保險，無論是壽險、醫療保險，我們的家人也會心安。他們知道，即使我們突然面臨重大疾病或離世，他們也有足夠的資金來應對情況，不會因為金錢的問題而陷入困境。因此，保險不僅僅是保障我們的財產和我們的生活，更深層次的，它提供了我們一種心理上的慰藉，告訴我們，在我們面臨困苦的時候，有一種力量在背後默默地支援著我們。

買保險前，你需要考慮的三件事

保險雖然相當重要，而且能夠給我以及我愛的家人更多的安心與穩定，但也並非買得愈多愈好，必須評估自身的需求，同時也要考量購買的預算以及額度。在規劃保險之前，應該先問自己以下三個問題：

問風險

購買保險之前，首先要考慮的是你能承受多大的風險。身為一個有一定經濟能力的獨立個體，你能負擔多大的經濟損失？你的生活品質是否能夠承受突如其來的巨大開支？或是可以問問自己有無房貸、車貸等負債；對長輩、父母是否有孝養及經濟上的責任；有無子女，到他們大學畢業需準備多少的學費、生活費等。

如果這些問題有一個是「Yes」，也就表示你需要壽險保障。這是買保險的第一步：認識自己的風險承受能力。

問煩惱

第二步是問自己，你最擔心的風險是什麼，是健康？意外？還是其他人生風險？當你明確了解自己心中最擔心的風險，就能夠找到針對這些風險的保障方案。

在不同的人生階段，我們所擔心的風險通常是不同的：

• 求學階段：在此階段，主要需求是學生保險，特別是意外險和醫療保險。

• 出社會階段：出社會之後，可能需要調整保險規劃，除了上班交通需要的意外險，還可以加入人壽保險等。這些保險可以保障我們在職業生涯當中的安全和權益。

• 結婚階段：結婚後，通常需要提高人壽保險的額度，同時可能需要醫療保險和長照保險。確保家庭經濟支柱的穩固，以及家庭的金融安全。

• 生子階段：隨著家庭成員的增加，需要提高人壽保險的保額。並且購買子女的醫療保險，用以確保家庭的經濟安全，並為子女的未來提供保障。

• 購屋階段：購房者可能需要購買火險和地震險，如果是有貸款則可能還需要買房貸保險。這些保險保護了我們的房產投資，並確保不會因為人生風險而導致債留家庭的悲劇。

• 空巢階段：因為子女已經長大獨立，如果有足夠的退休儲蓄，還可以考慮購買年金保險。預作未來退休之後可以安養退休之用。

• 退休階段：仰賴過去的保險規劃，此時算是一個回收及豐收的階段，可以安心地過上退休生活，也可以更保守的投資工具為主，例如定存。

問額度

第三步是考慮自己購買保險的財務能力，你能夠負擔多少保費來獲得保障？這是一個比較現實的問題，但也相當重要。如果購買的保費超出自己的負擔能力，那麼未來可能會導致保險失效，無法獲得較佳的保障。

通常我們會以「雙十原則」來做初步的保險規劃，也就是以年收入十分之一的保費，購買年收入十倍的保障額度。

舉例來說：如果一位年收入為五十萬元的人，應考慮的保險費用是一年五萬元，而保險的保障金額應該為五百萬元。

這個原則的目的，是確保購買的保險的保障程度足以處於一個安全的範圍內，同時不會讓個人承受過大的經濟壓力。也就是說，如果保險費超出年收入的十分之一，可能會導致我們經濟壓力過大，導致無法繼續享有保險保障；反之，如果保險保障額度不足年收入十倍，則可能面臨無法得到足夠保障的風險。

總而言之，如果能愈早了解這三個問題，就愈能夠知道自己需要哪些保障。當你有一個初步的想法，也才能更具體地與你的保險業務員討論，藉以設計出更適合你的方案。嚴格來說，我的第一張保單只是因為業務員的說法打動了我，屬於一個反面教材，千萬別學啊！

● 本文摘選自遠流出版出版之《現在開始就有錢：改變一生的50個理財法則，教你利用時間複利，站上致富起跑點》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！