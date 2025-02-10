琅讀金句／不想社交疲勞，請從敢讓別人失望開始
【琅讀金句】
之所以在意別人對自己的評價，是因為我們無法接受他人對自己感到失望，以及自己對自己感到失望。但實際上一個人無論如何努力，都無法讓所有人滿意。
我們如果能夠允許自己讓他人失望，就不會強迫自己一定要變成所謂的社交達人，也不會那麼在意他人的喜怒哀樂。
不想社交疲勞，請從敢讓別人失望開始。
成為別人的開心果，卻當不了自己的守護神？
號稱社交達人，卻總在聚會之後感到心累寂寞？
朋友約逛街或聚會，內心不想去但最後還是答應對方？
這樣的你，可能正活在「假性外向」之中！
你的人生，不該被他人「偷走」！別為不屬於你的觀眾，演著你不擅長的戲碼。
【編輯推薦】
這本書是寫給每一位陷入「假性外向」而備感孤獨者的勇氣之書
全書分為外向孤獨、內在療癒、邊界思維、關係真相、自我重塑五大部分，
從心理層面為你詳細透析外向孤獨症的形成原因，指引你建立穩固的內在，活出不迎合、不依附、獨立而完整的自我。
●本文摘選自圓神出版之《假裝自己很外向，你在迎合什麼？：外向孤獨者的勇氣之書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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