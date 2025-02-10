回答問題時，總是腦筋一片空白？養成三種習慣建立自信心

文／赤羽雄二

態度沒有自信，會讓對方察覺到你的不安

一被質問就容易愣在當場無法回應的人，很大一部分的原因是「沒有自信」。

沒有自信的人，就是無法肯定自己，無法認定「自己這麼做沒有錯」、「我是理所當然站在這個位置」、「雖然辛苦但我已經盡己所能地努力過了」。

若是沒有自信，就很容易因為偶發事故，或是旁人無心的言論而亂了手腳，進而陷入沉默、鑽牛角尖中。甚至有些人會惱羞成怒，衝動無理地抨擊他人。

書名：《零秒反應力：逆轉腦中一片空白，臨場應對不慌張！》 作者：赤羽雄二 出版社：八方出版 出版時間：2021年7月28日

缺乏自信的人，有很多是小時候很少被父母師長誇獎，或是常被嚴厲斥責，才造成長大後有這種傾向。

許多童年缺乏親情記憶的人，會難以用正面肯定的眼光來看待自己。

若是再加上進入社會後，少有被主管誇獎的經驗，甚至是常被罵得狗血淋頭，會讓他愈來愈缺乏自信，連先前建立起的一點信心也被打擊得體無完膚。

根據筆者的經驗，日本的主管很少誇獎部屬。很多當主管的都認為「既然你領了薪水，理所當然該做好工作」。其中有些人是因為「自己沒有被誇獎過，所以也不曉得該如何誇獎別人」，也有些人是杞人憂天地認為「一旦誇獎了部屬反而會使他鬆懈」。

獲得誇獎或慰勞後，更能拿出幹勁，這是人之常情。只是不曉得為什麼在日本卻鮮少有人有這種觀念。

當部屬交出亮眼的工作成果，或雖無功勞但有苦勞時，多誇獎或慰勞他們並不是件壞事。筆者曾建議許多企業的管理階級如此實踐，部屬們的反應都好得出乎預期，工作效率也提升了不少。

在公司不曾被誇獎、認同與慰勞的員工，最後也會難以肯定自己、建立起自信心。一旦進入這樣的狀態，員工很可能因為一點小事就受挫，或是反應過於極端，稍有挫折就喪失工作意願。這也會導致他們愈來愈不敢在人前發表意見。

沒有自信心的人，同樣會對自己的判斷持疑。就算想建立自信，投注了大量時間精力拚命檢討自己的論點，但因為根柢不夠穩固，導致這樣的信心無法安定。

此外，在無法百分之百確定自己想法正確的情況下，不安也會表現在臉上。人無法百分之百地隱藏自己的表情，因此說話者的不安也會傳達給對方。

如此一來，對方很可能認為：「說話者怎麼一點自信也沒有」、「該不會沒有充分檢討過這個問題吧」、「強硬一點說不定可以榨出些什麼來」，因而開始咄咄逼人。

由於說話者無法冷靜地回答問題，理所當然會導致對方有所疑慮，而不斷提出質疑。

原本講者對自己的意見、提案就不太有信心了，一被質疑就開始緊張動搖，愈來愈不曉得該如何回應。

而因為受不了這樣的壓力，他很可能一不小心說出了一些想逃避問題而語無倫次的內容，導致情況愈來愈糟糕。

雖然也可以坦承對自己的意見或提案並沒有自信，來緩和對方的質問，但這麼做可能又讓對方認定自己辦事能力不足。愈是想要隱瞞自己沒有信心，只會愈來愈難贏得對方的信賴。對方甚至可能會看準這項弱點開始追擊，一步一步將自己逼入絕境。

有備無患，面對問題就不會當場愣住、手足無措

那要怎麼做，才可以避免這些窘境呢？

針對這個問題，雖然沒有魔法般的萬靈藥，但筆者還是可以提出一點建議。

簡單來說，就是「有備無患」、「平常就建立起足以應對論戰的思路」。僅是做到這一點，便能在某種程度上避免面對問題時當場愣住的情況。

一旦當場愣住，要再回到原本的討論上來會有點困難，因此要靠事前準備來避免被問到啞口無言的狀況。

那麼，究竟該如何準備才好呢？

(1)從平常蒐集資訊開始就「用自己的方式多下點功夫」。

從平常就開始蒐集資訊；傾聽他人的意見；早上早點起來參與上班前的晨間活動；遇見人也不嫌麻煩地發封簡訊問好等，從日常生活開始下功夫。

從這些小地方開始產生良性循環，如此一來，也能幫助你建立自信。

「比別人更努力」、「用自己的方式努力」、「特別下點功夫」，絕對不是什麼困難的事，只要有決心就能辦到。無關乎有沒有自信，這些都不是特別難以達成的行動。而靠這些努力就能建立起相當的自信。

講得更白一些，就是「用耍心機的方式多下點功夫」。每個人在人際關係上多少會耍點小心機，但白費心機的情況也所在多有，而因此失去了持續的動力。筆者強調「用耍心機的方式多下點功夫」，不是真的要你心機重重，而是要你再多付出一點心力與努力來獲得資訊。

(2)另一項準備就是，平常就要養成深入思考的習慣。

只要能養成這種習慣，不論何時、面對何種問題都能適當地回應，也能讓您以冷靜的態度面對質疑。只要做到這一點，就可以產生良性循環。

甚至可能讓提問方開始質疑自己的問題、自亂陣腳、說出前後矛盾的話等。

因為，當所提出的問題獲得合理的回應時，一般人會開始檢討「我的提問是不是不恰當？」「說不定他說的沒錯。太過施壓可能造成反效果」。

(3)第三項建議要做好的準備就是，隨時設想模擬對方提問的可能情境與想法。

對於對方的可能反應與提問具有心理準備，就可以減少因突如其來的問題而讓自己慌亂的情況。

同時，可以揣測到對方的可能行動，也能讓自己有某種程度的安心，進而能冷靜地應對。

只要養成上述三種習慣，自然可以大幅減少面對問題時，出現「腦筋一片空白」的情況了。

●本文摘選自八方出版之《零秒反應力：逆轉腦中一片空白，臨場應對不慌張！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！