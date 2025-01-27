琅讀金句／逢年過節必備：長輩問候生存指南

親愛的，當你打開這份指南時，只代表一件事：那就是年節或連假又要到了，時間已經不多了，因此接下來你得專心應付接踵而來，花招百出的長輩問候攻勢──在那一刻，你會由衷敬佩人類到了一定的年紀，就會把僅有的創意用在開發這些問候上面。

存活策略

一、預先規劃（適用所有長輩）

想活命，請先拿出紙筆，以這段假期為區間，規劃出一份「行事曆」。將可能會碰頭的長輩們填入各個時段，並區分為良、中、惡三種戰力等級（或在名字旁邊標明符號），以及他們的問候類型。

這樣做，一來能先「預習」各種關卡與策略，二來增加安心感，當恐懼化為實際的數字時，你會發現真正棘手的也只有那幾個人。長輩們不會像千軍萬馬的活屍大舉襲來，很多時候都是自己高估了對方的戰力，一旦能摸透對方的底，你的信心就會再多一些。

二、保持冷靜（適用所有長輩）

在第一個長輩出現之前，周遭景物的流動會開始變慢，接著長輩一號穿著星星形狀的拳擊褲，在掌聲的簇擁下，緩緩從右方的台角上場。這時候，這篇指南就是你身後那位穿著汗衫的教練，負責幫你按摩，捏捏你的嘴，提醒你保持冷靜，回想一下我們學過的存活策略。

記住，「長輩也是人」。他的問候不一定帶有惡意，很多時候他可能比你更焦慮，行程比你更滿，甚至得事先花一整天的時間想問題，只為了維持長輩的形象；他們之所以看不出情緒的湧現，純粹是年紀大，皮膚比較鬆垮的關係。只要你能做個深呼吸，冷靜以對，時間自然會過去，長輩不會一輩子住你家，很多時候都只是三、五分鐘的偵訊，流程走完就解脫了。

三、認真回應（適用良性、惡性長輩）

面對良性長輩，請放下心中的壓力，因為這跟連珠砲的問句類型不一樣，只需要回答單純的問題，誠心接受建議就好。不需要角力的對談是最輕鬆的。

面對惡性長輩，讓我們直球對決。他要的很簡單，無非就是找機會酸你，訓訓話，甚至煽動你的情緒，這時請做到不卑不亢，也就是說，「照實回答問題」。沒對象就沒對象，薪水低就薪水低，那又怎樣，讓他知道，你之所以很認真在回答他的問題，是因為把他視為長輩，但不管現況好壞，這都是你自己的人生，而他只是一個不太討喜的臨演。正經八百地回應，多半會讓對方覺得自討沒趣，既無法抓住你的小辮子，當眾揶揄似乎又有失長輩風範，幾分鐘內就會結束對話。這樣做，既能顧全父母的面子，又不失掉自己的裡子。

四、必備句型（適用中性、惡性長輩）

網路上有一拖拉庫聽了自爽但實用性有待商榷的句型，在此提供較中肯的版本：

1.「跟之前差不多吧。」：百搭句型首選。不僅能從容應付各種類型，即便放在每個問號後面都毫無違和。 2.「我可能還要再努力一下吧。」「沒辦法，我條件不夠好。」等等：示弱句型。一旦願意放下身段使用哀兵政策，通常都能在極短時間內結束對話，甚至換得心靈雞湯一碗，爭取同情分。 3.「是是是，我會參考。」：面對「指導型」長輩的必備句型。而且一定要注視對方雙眼，每隔幾秒點一次頭，雖然無法立即結束對話，但至少不用花心思回應。 4.「說得有道理耶。」「表哥這麼厲害喔。」等等：面對「愛比較型」長輩的必備句型。既然對方喜歡競價，那就讓他得標，不斷地「褒」他，最好「褒」到他雙腳離地，你就當作在放風箏，賭的就是對方會因為害羞而稍加收斂（當然也有例外）。此類句型一出，印象分數保證加到破表，但前提是要沉住氣，不能吐。 5.「很難說耶，要看公司／大環境／緣分／其他人決定。」：厭世句型。直接把問題推給其他因素，製造一種聽天由命無可奈何的軟性氣場。只要能做到同一句不斷跳針，就能徹底截斷對話退路，若不想直球對決惡性長輩，這種句型也是解法之一。

轉念心法（適用所有長輩）

這是強化心理素質最重要的方法，請記住以下幾件事：

1.面對長輩，不是什麼一生一次的對決，充其量就是幾分鐘的交流。

2.這些問候，其實也會在一般場合出現，不需要將之妖魔化。

3.不是他們想跟你聊隱私，而是他們沒有其他話題，畢竟你們真的不熟。

4.不是所有的長輩都是活屍，你要應付的也許就只有那麼一、兩個。

5.大部分的時候，他們比你更焦慮，他們平常活得好好的，難得放個假，卻必須面對一群死屁孩，而且對方還用很拙劣的方式敷衍自己。

6.長輩雖然難纏，但他們的孩子可能也正遭受我們父母的荼毒，就當贖罪吧。

最後，這份指南的存在目的，不是教你如何避免面對長輩，而是讓你成為一個更酷的長輩。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《人生障礙俱樂部：臨床心理師的暖心小劇場》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！