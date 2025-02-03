為什麼下午特別累？不自覺一直滑社群？分心並不是你的錯！

文／葛洛莉亞．瑪珂博士

注意力資源是有限的

現在讓我們來看看，為什麼你會在下午3點感到如此疲憊，為什麼你發現自己會打開社群媒體來尋求喘息。

心理學上有一個長期存在並廣為接受的理論，其背後有超過50年的研究支持，認為大腦擁有一個總體的注意力或認知資源庫，是這些資源維持了我們的日常運作。資源可以被視為你的注意力容量，或者更確切地說，是你可用的注意力多寡。這個基本的假設是：處理資訊需要這些資源，而這個資源庫是有限的。你的認知資源可能會耗盡，這會在短時間內影響你的表現，例如在完成長達一小時的艱難任務、同時處理干擾的時候。而從一整天的長時間來看，體內平衡的變化（homeostatic variation），也就是你醒來以後經過的時間，也與表現下降相關。

書名：《內在專注力的節奏：注意力分四種，打破多工迷思，掌握大腦能量峰谷，高效不過勞、不怕干擾、不分心》 作者：葛洛莉亞．瑪珂博士 出版社：天下雜誌 出版時間：2025年1月3日

你之所以感到精疲力盡，並開始犯錯，很可能是因為你一直在拚命使用有限的資源，你的需求超出了它們的可用範圍。因此，到下午3點的時候，你已經處理了電子郵件、簡訊和電話，參加了一整天的會議，又沒有花時間進行有效的休息，你可用於保持警醒的注意力資源所剩無幾，而你的執行功能——思維的掌管者——也沒有足夠的資源來幫助你避免被社群媒體分心。

認知資源有限理論可以解釋你在工作量累積時的表現，這樣的情況每天都在發生：你努力保持專注，但同時不停地被打斷、切換任務，並努力抵制電腦和手機上令人分心的東西。我們有選擇地將注意力資源分配到不同的活動上：閱讀、打電話、處理干擾甚至是內心的想法，就像我們分配財務資源，把錢花在不同的東西上。

想像一下，你剛從提款機領了錢，口袋裡有現金，然後去了一個只收現金的傳統市場。你把錢拿去買手工麵包、松露起司和草飼牛肉，結果錢就快花光了。你只剩下一點點錢，唯一能買的就是一些枯萎的蔬菜。如果你想買品質好的東西，就必須回到提款機前，重新替你的錢包補血。你的注意力也是如此。當注意力資源耗盡，你就不能做很多事情，你必須休息一下，補充精力。如果需要的認知資源超過可用的認知資源，我們的表現就會受到影響。

你在不同活動中經歷的認知負荷，也就是投入的心力（mental effort），被證實與你需要的認知資源相關。認知負荷長期以來都是透過在實驗室中測量人們的表現來獲知的：受試者被要求執行一項任務，例如從螢幕上顯示的其他干擾字母中尋找目標字母（如字母H）。受試者的表現會隨著時間下降，於是我們假設其認知資源已被消耗。

另一種方法是測量瞳孔直徑，研究顯示，瞳孔直徑會隨著認知負荷的增加而變長。瞳孔直徑通常在實驗室研究中測量，在受試者處理心算、持續性注意力（sustained attention）工作或制定決策等認知任務的時候。遺憾的是，在非受控的環境下測量瞳孔擴張根本行不通，因為瞳孔直徑會隨著環境光線的變化而改變，而且家裡或真實的工作場所，永遠不會有完全一致的照明。

還有一種測量認知負荷的方法，是使用熱成像攝影機來檢測臉部熱成像，因為臉部溫度的變化能夠反映所動用的心力。不過同樣地，這種方法在非受控環境下也存在挑戰，因為必須限制受試者的頭部活動，才能用攝影機來進行監控。

認知資源的使用方式，確實可以從大腦的生理學角度解釋。神經科學研究顯示，當人們集中注意力時，大腦的特定區域會出現代謝活躍，同時，血液中的二氧化碳濃度也會增加，導致血管擴張，進而清除大腦被啟動部分所產生的廢物。但隨著持續專注的時間增加，人們的警覺性就會下降，血流速度也會降低。

注意力和表現的變化關係顯示，如果任務持續進行，認知資源就無法得到補充。為了補充認知資源，就要停止艱難的任務，才能有空重新建立資源。因此，大腦中的血流量，似乎是專注時認知資源使用程度的代謝指標，它為認知資源理論提供了神經科學證據，並解釋了大腦努力維持專注時發生的情況。

●本文摘選自天下雜誌出版之《內在專注力的節奏：注意力分四種，打破多工迷思，掌握大腦能量峰谷，高效不過勞、不怕干擾、不分心》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！