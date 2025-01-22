琅讀金句／人際與情感的重量，會成為生活的重量。

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圖／琅琅悅讀
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總以為過去和未來特別迷幻，現在覺得最迷幻的是當下，因為可以反覆回憶過去、反覆勾勒未來，但沒有人能反覆活在同一個當下。人際與情感的重量，會成為生活的重量，就算不是這些，生活本來就有其負重，當要負擔自己的人生，輕盈是罕見的。

暢銷華文作家，曾以為30歲的自己能事事優雅，沒想到命運卻令她感到節節敗退，短短一年間，赴英的她，卻接連遭遇心傷之事。至親離世，她細數存放在記憶中與至親的美好回憶；母親遭背債，她在夜半時分思量該怎麼向朋友開口請求；發現，她一人面對、按時治療、接受全新的自己。種種失去，就這樣成了她的那段生活。

「可是命運還是來了，就像我們難以拒絕明天。」在新書《有時幸，有時傷》中，張西坦誠地溫柔書寫下失去後的生活，並重新詮釋生命中的幸與傷。

【編輯推薦】

這是張西的第九本著作，行文之間讀者仍然能看到熟悉的張西，她擅於捕捉許多稍縱即逝的細膩感受，大部分是溫柔以及暖心，卻也會同時驚訝於她面對暗潮洶湧人生之路，還能多堅韌、多有耐心。張西說，「過了三十歲之後就沒那麼在意自己的年齡」，即使生活是有時傷、有時幸，也不會停下腳步、仍會繼續前行。

●本文摘選自三采出版之《有時幸，有時傷》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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