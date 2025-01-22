琅讀金句／人際與情感的重量，會成為生活的重量。
琅讀金句
總以為過去和未來特別迷幻，現在覺得最迷幻的是當下，因為可以反覆回憶過去、反覆勾勒未來，但沒有人能反覆活在同一個當下。人際與情感的重量，會成為生活的重量，就算不是這些，生活本來就有其負重，當要負擔自己的人生，輕盈是罕見的。
暢銷華文作家張西，曾以為30歲的自己能事事優雅，沒想到命運卻令她感到節節敗退，短短一年間，赴英留學的她，卻接連遭遇心傷之事。至親離世，她細數存放在記憶中與至親的美好回憶；母親遭詐騙背債，她在夜半時分思量該怎麼向朋友開口請求；發現罹癌，她一人面對、按時治療、接受全新的自己。種種失去，就這樣成了她的那段生活。
「可是命運還是來了，就像我們難以拒絕明天。」在新書《有時幸，有時傷》中，張西坦誠地溫柔書寫下失去後的生活，並重新詮釋生命中的幸與傷。
【編輯推薦】
這是張西的第九本著作，行文之間讀者仍然能看到熟悉的張西，她擅於捕捉許多稍縱即逝的細膩感受，大部分是溫柔以及暖心，卻也會同時驚訝於她面對暗潮洶湧人生之路，還能多堅韌、多有耐心。張西說，「過了三十歲之後就沒那麼在意自己的年齡」，即使生活是有時傷、有時幸，也不會停下腳步、仍會繼續前行。
●本文摘選自三采出版之《有時幸，有時傷》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言