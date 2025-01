總是被長輩問：什麼時候結婚？一句話化解親友尷尬提問！

文/丹妮婊姐

總是被長輩唸結婚的事,要怎麼一句話堵住他們的嘴?

我今年36歲,有固定男友,但沒有結婚衝動。我爸媽已經唸結婚這件事唸到放棄了,但身邊其他長輩親友還沒放棄,每次見面必定問:「什麼時候要結婚?」他們問不煩我都煩了,想請問婊姐要怎麼回應才會不失禮,又能讓對方打住呢?

書名:《丹妮婊姐麻口不辣心人際說話術:回話帶點鋒芒,有個人風格又不戳人底線的說話藝術》 作者:丹妮婊姐 出版社:春光出版 出版時間:2019年10月29日

到底誰發明「30歲一定要結婚」這件事的?他造成地球上多少人的痛苦,那人應該被抓出來受到法律嚴厲制裁才對,把他跟那些殺人魔關在一起!!

我朋友鳳姐因為舉家搬家,鳳姐媽媽睽違三年才去一家原本常光顧的美容院,但她媽一回到家就對鳳姐大吼:「老闆娘問妳結婚了沒?! 」

我甚至連坐個計程車,司機問了我幾歲,結婚了嗎?他一聽到「32,沒結婚」,下一句就是:「蛤?都32了,再不嫁就沒人要了耶~~」

要是這裡沒有法治的國家,我理想狀態是像電影《黑色追緝令》裡面的山謬傑克森,拿著槍指著對方說:「混帳,你再給老子說一次!」(原文比較精彩,是you motherfucker, say one more god damn time!)

喔,但不幸的我生在法治國家哈哈哈哈。

這種叫人結婚的碎念,有分兩種……應該是說很多種碎碎念,大致上都可以分成這兩種啦,就是「真的操心」跟「真的沒良心」。

「真的操心」通常會是你爸媽之類的血親,以看到孩子結婚生子為她人生目標清單billboard中的第一名,但是否要為了爸媽催婚而結婚不是本篇要討論的重點。

這篇是針對「真的沒良心」的人該怎回答?說白了,對方就是想看你難堪,看你冏就會很開心,不要反問我為什麼有人會這樣開心?我不知道,不然我給你那計程車司機電話你打去問他好了。

面對這種人,有兩種應對方式。

第一種:叫作「真實案例閉嘴法」

我有一個朋友,他55歲,小孩已經高中了,他跟我說他大學同班同學中,只剩下他跟一個同學沒離婚,其他都離婚了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!

這故事是真的,我完全沒有唬爛。那今天你買了我的書,大家就是一家親,婊姐朋友也是你朋友,所以歡迎各位把這個故事拿去用。如果被開玩笑說怎麼沒結婚?你就直接原封不動說:「欸~我有一個朋友,他55歲,小孩已經高中了,但他跟我說他班上只剩下他跟一個同學沒離婚,其他都離婚了捏!」

但注意!請勿說有一個「丹妮婊姐」說他朋友55歲巴啦巴啦……不用!!!!!請直接就說你朋友!!那人叫路易斯,是真的,萬一你被問是哪個朋友,你就說「路易斯!!!」哈哈哈哈哈哈。

當然,真實案例還有很多,我還真的有朋友,小孩不到1歲就離婚了啊,所以我當時是真的回應那計程車司機,我朋友55歲幾乎全班離婚那答案,他就有點接不下去了哈哈哈。

第二種:「用幽默化解」

畢竟我都去TED演講過了,當時演講主題是「如何用幽默改變跟串連社會」,喔對,我在這裡寫出來就是拿出來DAN(臭屁)用的哈哈哈哈哈哈。好啦我意思是,幽默是一個很好面對問題的態度。

舉例來說,被問到:「你怎麼還不結婚啊? 」

你可以回答:「啊就沒錢啊,那結婚的話你要包多少給我,1百萬嗎?」

或是:「唉啊,現在離婚率這麼高,萬一我離婚你負責嗎?你要包多少幫我慶祝? 」

也可以說:「吼~結婚很麻煩欸,還是我婚禮全部交給你幫我辦啦?拜託你了!」

不然這樣說:「喔,好的,那我去問一下蘇志燮怎麼還不娶我? 」

你如果是男的就說:「喔,好的,那我去問一下宋慧喬何時要離婚嫁給我?」(幹結果出書的這刻還真的離了)

這種幽默類型的回答,都要配合調侃的口氣。

面對這種惡意的發言,你的心境就要像是「低頭看兒童」,因為兒童就常常會問一些令人很莫名的問題,但大人都不會去計較,就因為他們是兒童啊!!!像很多兒童會問為什麼會下雨啊?大人就會回答:「那是天公北在尿尿啦!」是不是就很幽默!

所以面對這種惡意的問候,我就想像對方是兒童,就用幽默隨便回回就好啦!啊因為對方是成人了,身高不會差太多,就心裡想像搬一個板凳,站上去,用心境低頭看他哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,這樣才能把對方當作兒童。

啊,還有一種是「沒話題找話題聊」的狀況,這種人無法被歸類到「真的關心你」或「真的是要挖苦你」,像我本身是聊天機器,我真的可以開啟各種不同的話題,也因此從來沒問過朋友何時要結婚這種蠢問題,所以如果是遇到這種人的話,也是可以用一樣的方法應對他囉!

丹天師一秒重點速記Hashtag #離婚率真的每年都創新高 #辦婚禮很簡單但結婚後的相處才難 #沒幽默感的表弟妹就用路易斯的故事吧