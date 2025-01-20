總是被長輩問：什麼時候結婚？一句話化解親友尷尬提問！

文／丹妮婊姐

總是被長輩唸結婚的事，要怎麼一句話堵住他們的嘴？

我今年36歲，有固定男友，但沒有結婚衝動。我爸媽已經唸結婚這件事唸到放棄了，但身邊其他長輩親友還沒放棄，每次見面必定問：「什麼時候要結婚？」他們問不煩我都煩了，想請問婊姐要怎麼回應才會不失禮，又能讓對方打住呢？

書名：《丹妮婊姐麻口不辣心人際說話術：回話帶點鋒芒，有個人風格又不戳人底線的說話藝術》 作者：丹妮婊姐 出版社：春光出版 出版時間：2019年10月29日

到底誰發明「30歲一定要結婚」這件事的？他造成地球上多少人的痛苦，那人應該被抓出來受到法律嚴厲制裁才對，把他跟那些殺人魔關在一起！！

我朋友鳳姐因為舉家搬家，鳳姐媽媽睽違三年才去一家原本常光顧的美容院，但她媽一回到家就對鳳姐大吼：「老闆娘問妳結婚了沒？！ 」

我甚至連坐個計程車，司機問了我幾歲，結婚了嗎？他一聽到「32，沒結婚」，下一句就是：「蛤？都32了，再不嫁就沒人要了耶～～」

要是這裡沒有法治的國家，我理想狀態是像電影《黑色追緝令》裡面的山謬傑克森，拿著槍指著對方說：「混帳，你再給老子說一次！」（原文比較精彩，是you motherfucker, say one more god damn time!）

喔，但不幸的我生在法治國家哈哈哈哈。

這種叫人結婚的碎念，有分兩種……應該是說很多種碎碎念，大致上都可以分成這兩種啦，就是「真的操心」跟「真的沒良心」。

「真的操心」通常會是你爸媽之類的血親，以看到孩子結婚生子為她人生目標清單billboard中的第一名，但是否要為了爸媽催婚而結婚不是本篇要討論的重點。

這篇是針對「真的沒良心」的人該怎回答？說白了，對方就是想看你難堪，看你冏就會很開心，不要反問我為什麼有人會這樣開心？我不知道，不然我給你那計程車司機電話你打去問他好了。

面對這種人，有兩種應對方式。

第一種：叫作「真實案例閉嘴法」

我有一個朋友，他55歲，小孩已經高中了，他跟我說他大學同班同學中，只剩下他跟一個同學沒離婚，其他都離婚了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！

這故事是真的，我完全沒有唬爛。那今天你買了我的書，大家就是一家親，婊姐朋友也是你朋友，所以歡迎各位把這個故事拿去用。如果被開玩笑說怎麼沒結婚？你就直接原封不動說：「欸～我有一個朋友，他55歲，小孩已經高中了，但他跟我說他班上只剩下他跟一個同學沒離婚，其他都離婚了捏！」

但注意！請勿說有一個「丹妮婊姐」說他朋友55歲巴啦巴啦……不用！！！！！請直接就說你朋友！！那人叫路易斯，是真的，萬一你被問是哪個朋友，你就說「路易斯！！！」哈哈哈哈哈哈。

當然，真實案例還有很多，我還真的有朋友，小孩不到1歲就離婚了啊，所以我當時是真的回應那計程車司機，我朋友55歲幾乎全班離婚那答案，他就有點接不下去了哈哈哈。

第二種：「用幽默化解」

畢竟我都去TED演講過了，當時演講主題是「如何用幽默改變跟串連社會」，喔對，我在這裡寫出來就是拿出來DAN（臭屁）用的哈哈哈哈哈哈。好啦我意思是，幽默是一個很好面對問題的態度。

舉例來說，被問到：「你怎麼還不結婚啊？ 」

你可以回答：「啊就沒錢啊，那結婚的話你要包多少給我，1百萬嗎？」

或是：「唉啊，現在離婚率這麼高，萬一我離婚你負責嗎？你要包多少幫我慶祝？ 」

也可以說：「吼～結婚很麻煩欸，還是我婚禮全部交給你幫我辦啦？拜託你了！」

不然這樣說：「喔，好的，那我去問一下蘇志燮怎麼還不娶我？ 」

你如果是男的就說：「喔，好的，那我去問一下宋慧喬何時要離婚嫁給我？」（幹結果出書的這刻還真的離了）

這種幽默類型的回答，都要配合調侃的口氣。

面對這種惡意的發言，你的心境就要像是「低頭看兒童」，因為兒童就常常會問一些令人很莫名的問題，但大人都不會去計較，就因為他們是兒童啊！！！像很多兒童會問為什麼會下雨啊？大人就會回答：「那是天公北在尿尿啦！」是不是就很幽默！

所以面對這種惡意的問候，我就想像對方是兒童，就用幽默隨便回回就好啦！啊因為對方是成人了，身高不會差太多，就心裡想像搬一個板凳，站上去，用心境低頭看他哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，這樣才能把對方當作兒童。

啊，還有一種是「沒話題找話題聊」的狀況，這種人無法被歸類到「真的關心你」或「真的是要挖苦你」，像我本身是聊天機器，我真的可以開啟各種不同的話題，也因此從來沒問過朋友何時要結婚這種蠢問題，所以如果是遇到這種人的話，也是可以用一樣的方法應對他囉！

丹天師一秒重點速記Hashtag #離婚率真的每年都創新高 #辦婚禮很簡單但結婚後的相處才難 #沒幽默感的表弟妹就用路易斯的故事吧