教孩子如何建立價值觀，就能讓青少年學會做好時間管理

文／尼爾．艾歐、李茱莉

跟家人相處的時間，重要的是去定義，哪些事情具有引力，哪些算是分心。最近蓋茲家進行的一場度假剛好可以測試她的理論。從沙加緬度開車到特拉基要兩個小時，她兩個女兒，分別是六歲和十一歲，詢問是否可以在車上用手機。為了要讓乏味的旅程不那麼難熬，並且藉此擁有跟她先生好好講話的機會，她同意了。這些裝置讓這趟車程變得容易，但是在之後的假期中，蓋茲發現兩個女兒開始過於頻繁地打開手機。

兩個女孩過度使用科技的狀況達到一個讓她感到瀕臨危險的關頭。某次蓋茲出去跑步之後回到家，發現孩子們黏在各自的螢幕上，兩個都還沒穿戴整齊，準備好要跟家人一起出門，這是她出門前，她們答應要做到的。冷靜的她沒有因此被憤怒沖昏頭，或是懲罰性地頒布了嚴格的家規，限制孩子們使用裝置，蓋茲決定是時候全家一起談談了。

他們全家人彼此擁抱著，互相確認了一起度過美好的時光是大家都想要的（也就是，這是具有引力的事情）。對於該怎麼共度這段時間以及要做些什麼來達到這個目標，他們取得了共識，所以事情變得一清二楚，只要會妨礙他們的計畫，任何事情都算是一種分心和干擾。他們一家人一起決定，只有在他們百分之百做好要出門的準備之後，才能各自使用自己的裝置。

去承認你不知道所有問題的答案是個好方法，蓋茲也認同這一點，這讓孩子們可以參與，去找新的解決方案。「我們都是一邊做一邊找答案。」她說道，蓋茲希望她的女兒持續地向自己提問，好監督和約束自己的行為：「我的行為對我而言是有用的嗎？我這樣子的行為，讓自己感到自豪嗎？」她要她們這麼問自己，「我跟很多青少年一起工作，他們常常會告訴我他們也不想要分心，他們也不想要生活被這些東西占滿，但他們就是不知道該怎麼停下來。」

為了幫助孩子們學會自我約束，我們得要教他們怎麼樣騰出時間來做具有引力的事。我們可以鼓勵他們定期跟我們討論彼此重視的價值，並且教他們留出時間好成為自己想要的人。注意，我們很容易會認為「小孩子有的是時間」，但很重要的是，要知道他們在每一個人生領域當中，也有自己的優先順序。

跟我們的孩子一起努力，打造一份符合價值觀的行事曆，這可以幫助他們替個人的健康和幸福領域騰出時間，並確保有充足的時間可以休息、進行清潔衛生、運動以及攝取適當的營養。舉例來說，儘管我太太和我不會強迫我女兒在一個嚴格規定好的時間上床睡覺，但是我們給她看了各項研究的結果，也向她強調了青春期充足睡眠的重要性。

於是，她認知到睡眠對她的身心健全很重要後，很快就做出了結論，隔天要上學的話，晚上九點以後還一直盯著螢幕看並不是個好主意—這對於她想要保持健康的價值觀來說，是一種分心。你應該猜得到了吧！接著她把一天中的休息時間放進時間箱裡。儘管她有時候會發現自己稍微耽誤了這個晚間跟枕頭的約會，把這件事放入她的行事曆裡能提供她一個準則，可以用來自我監控和自我約束，並且，最終實踐她的價值。

說到孩子們的「工作領域」，對美國的孩子來說，工作是學校功課和家事的同義詞。儘管學校的課程為孩子們白天的時間提供了一個時刻表，但是他們該如何使用放學後的時間，則可能會成為爭執和挫折的源頭。

「很多孩子缺乏清楚的計畫，於是被放任去做出衝動的決定，這些決定經常會包括因使用數位產品而分心。」

我最近跟一個朋友喝了杯咖啡。她是一位母親，有一對青春期的雙胞胎兒子。她悲憤地抱怨孩子們是怎樣著迷於最新的科技壞蛋，這簡直讓他們變了一個人！這個壞蛋是一款線上遊戲《要塞英雄》。「他們欲罷不能！」她跟我說道，她相信是這款遊戲讓人上癮，而她的孩子們都是癮君子。為了讓他們放下遊戲去做功課，每天晚上都要跟他們吵架，她快氣死了，問我該怎麼辦才好。

我的建議裡頭包含了一些跟傳統觀念不符的作法。首先，我建議她去跟兒子們談談，聽他們說說就好，不要去批評他們。可以提出的問題包含這些：跟上學校進度跟他們的價值觀相符嗎？他們知道為什麼會要求他們做功課嗎？不做作業，後續的影響會是什麼？對於這些後續的影響，無論是短期的（成績很差）和長期的（做一些低技術水準的工作），他們都覺得沒關係嗎？

如果他們不同意學校課業對他們而言很重要，強迫他們去做不想做的事情也只是徒增壓迫，滋生怨恨。

「但如果我不在後面逼著我的孩子，他們就會被當。」她抗議道。

「那又如何？」我問她，「如果他們讀書的唯一原因就是讓妳少煩他們，他們上大學之後或開始工作之後，妳不在身邊，他們會怎麼做？或許他們需要知道失敗是什麼感覺，早一點比之後在未來才發生來得好。」我建議她，青少年一般來說已經有能力決定如何使用自己的時間了，如果這意謂考試不及格，那就這樣吧。壓迫可能是個急救方案，但絕對不是個可以根治的療法。

接下來，我提議她去要求他們自己提出要在各項活動上花費多少的時間，像是讀書、跟家人或是朋友相處、或是玩《要塞英雄》。我警告她，她有可能會不喜歡孩子們的回答，但是認可他們的回應是很重要的。這裡的目標是要教他們有意識且小心地使用自己的時間，把要進行重要活動的時間在每週行事曆上預定下來。記住，他們的行事曆（跟我們的一樣）需要每週評估和調整，好確保他們使用的時間是用來實踐他們的價值。

舉例來說，在事先分配好的時間內去玩《要塞英雄》，這是沒問題的。用一個時間箱式的行事曆，把使用數位裝置的時間規劃進去，這樣一來孩子們就會知道，他們會有時間做自己喜歡的事。我建議她改變一下針對科技所做的家庭對話的語境和情況—不再是她大吼著「不行」，改成教導孩子們去告訴自己「還不行」。

「賦權給孩子，讓他們擁有自主權，可以掌控自己的時間，這是一份天大的禮物，就算他們偶爾會失敗，但失敗也是學習的過程。」

書名：《專注力協定》 作者： 尼爾．艾歐、李茱莉 出版社：時報出版 出版時間：2025年1月7日

最後，我建議她要保障孩子們有足夠的時間玩耍，跟朋友一起和跟父母一起，兩者都要。她的兩個兒子用《要塞英雄》來跟哥兒們相處，但是，線下的生活中，如果沒有一個替代方案，他們就會一直在線上玩樂。如果我們想要孩子們在線下可以滿足歸屬感的需求，他們就需要時間，在學校以外的地方建立面對面的友誼。這種關係裡面不應該有來自教練、老師和家長的壓力，去告訴他們該做什麼。不幸的是，如果沒有刻意安排的話，現在一般的小孩經常會沒有玩耍的時間。

有意識的家長可以刻意在孩子們每週的行事曆上騰出時間，無論他們年紀多大或是多小，都要重新替孩子們找回玩耍的時間，家長們還可以去找找看，有沒有其他家長也能夠理解自由玩樂有多重要，並且定期聚會，讓孩子們可以聚在一起，就像你會訂個時間去公園慢跑，或是訂個時間在車庫辦一場即興演奏一樣。研究一面倒地支持，自由玩耍的時間對於孩子們的專注力以及社交互動能力的發展非常重要。有鑑於此，自由玩耍可以說得上是他們最重要的課外活動了。

●本文摘選自時報出版之《專注力協定：史丹佛教授教你消除逃避心理，自然而然變專注【暢銷新裝版】》。