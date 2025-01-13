過年親戚催婚好煩！聚會必上演「婚促部隊」的作媒大戲

文／米果

每個年代的婚促婆婆媽媽都很犀利

書名：《只想一個人，不行嗎？》 作者：米果 出版社：大田出版 出版時間：2011年10月30日

這裡說的「婆婆媽媽」不是狹隘指「婆婆」跟「媽媽」兩種人，而是廣泛形容那些因為某人不結婚不想結婚或沒有結婚對象而剎那間爆發恐怖的熱血熱情、彷彿傾注畢生功力非得摻一腳盡點心力的那些阿公阿嬤叔公嬸婆阿姨姑姑舅舅表哥堂姊大嫂同事洗衣店老闆養樂多媽媽甚至辦公室工讀生一干人等。

總之男男女女，年齡不拘，親疏不忌，全部都在嘴角點痣變成第四台冷門頻道播出的民間故事戲劇出現的媒人婆。這些人會突然因為要促成某某人早日完婚，而短暫自動靠攏組成「某某某婚姻促進委員會」之類的團體，簡稱「婚促」。速度之俐落彷彿忍者部隊，咻一下～～就集合成形。完全義工無給職，花時間花力氣費唇舌，唯一得到的回饋，就是話題不缺，隨時都有愛情八卦供茶餘飯後甜點嗑牙聊天使用。不管有沒有幫上忙，日子會因此充滿歡樂，曖昧話題源源不絕，委員與委員之間說不定還能迸出意想不到的火花。

所謂媒人無處不在，如戰場過後的未爆彈一樣，「危險，勿近。」

這類婆婆媽媽團體，不管在哪個年代都是狠角色，要不然你看那些收視率很高的韓劇日劇或是八點檔本土劇也經常出現這種戲碼，最恐怖的是，這些狠角色會從電視裡面跳出來，直接在你身旁搖旗吶喊，只要你有親戚有朋友有上班，而恰好你也在適婚年齡而沒有結婚的跡象，這些人就會快速集合起來，成為婆婆媽媽或類似婆婆媽媽的婚促部隊。

這些部隊，因為集體發現眼前出現獵物的亢奮情緒作祟，非得把目標物一腳踹入洞房不可。這些人展現的吹捧促銷功力不下於購物台主持人，甚至互相扮演「神奇的傑克」，只要有那麼一點點可能，就要像某些昂貴的激勵課程或直銷團體或宗教聚會那樣，振臂高喊，這對象太好了，你們太適合了，傑克，這緣分真是太神奇了。

畢竟是促成良緣嘛，好像做功德一樣，而且媒人這種身分，只管成交，不保證幸福，這麼爽快的事情，當然越多人「讚聲」越好。所謂團結力量大，眾口鑠金，就像房仲業者，什麼漏水屋、海沙屋、凶宅，一定要想辦法掩飾，全力撮合買賣雙方最後能夠成交才是王道。

這些婆婆媽媽部隊最常出現在家族聚會場合，譬如，農曆年，中秋烤肉，清明掃墓，某親戚娶媳婦嫁女兒的場合，或某長輩的告別式。發現眼前竟然有某人瀕臨適婚年齡賞味期限，再拖下去就要過期了，不管是十年不見的表姑，還是平常根本不相往來的二嬸婆，全部都靠過來，「怎麼會這樣？」「長得不錯啊！」「是不是眼光太高啦！」「緣分一直不來，很煩惱喔！」

對主要目標一輪掃射之後，接下來就會朝著次要目標掃射，你或妳的爸爸媽媽開始穿起防彈背心或舉起鋼盔，迎接那些此起彼落的責難。「你們這兩個做父母的怎麼這麼沒有責任，小孩黑白來就算了，你們也『無要無緊』！」（砰，大砲直接轟下去，很強吧！）

於是整個家族聚會的場合，逐漸在未婚的你或妳，以及肩負連帶責任的父母周遭，形成黑壓壓的人牆，彷彿觀賞什麼稀有動物似的，盡情指指點點。不管聚會主題是年夜飯、中秋烤肉、清明掃墓，還是某伯某叔某姑某姨娶媳婦嫁女兒的場合，甚至是那種有司儀在一旁提醒「家屬答禮」的嚴肅場景都無所謂，「婚姻促進委員會」不用宣誓無須繳會費，立刻成形，就好像酒促妹一樣，不用召喚，隨時都會找時機逼近。

這些委員們，不只出一張嘴，還會積極付諸行動。

那個嬸婆的媳婦的表妹的同學的鋼琴老師，也還沒結婚啊，個性很好，長得不錯，當老師，收入很穩定，看起來就是跟你很「速配」。先吃吃飯啦，「走走看」，反正也不會少一塊肉。（請注意，長輩都很愛建議「走走看」。）

還有，那個舅公的孫子在農會上班的同事的哥哥，脾氣不錯，雖然長得不高，可是沒有禿頭，薪水好像很高，而且保證沒有結過婚喔！就先「走」一陣子，喜歡就請對方來談日子。（來了來了，又來「走」一下了。）

當然也不只長輩才這麼熱中，辦公室的婆婆媽媽部隊也很猛。什麼某某客戶的兒子的大學同學啦，某某廠商的管理部科長啦，什麼修理印表機的少年ㄟ有個叔叔啦，還是常常去買衣服認識的專櫃小姐啦……「不要有壓力喔，先走走看」（阿娘喂，到底要「走」去哪裡啊？）

然後被鎖定的目標立刻淪為眾人挾持的肉票，不去吃頓相親飯就死定了。而且說媒的人都好像按照同一套劇本演出，「半席」一定退場，丟下兩個倒楣肉票在場上硬撐，以下對話隨即登板：

「興趣是什麼？」

「喔，寫毛筆字。」（其實是玩Game。限制級的，很暴力的，把對手的頭打爛的那種Game。）

「休假做什麼？」

「郊外踏青啊！」（其實在家睡一整天，睡到口水流到枕頭上。）

「喜歡讀什麼書？」

「村上春樹，龍應台啊……」（其實只看壹週刊，而且只有大便跟美容院洗頭的時候才看。）

「會下廚嗎？拿手菜是什麼？」

「一般的料理都沒有問題。」（心虛～～其實都是阿Ｑ桶麵御飯糰跟國民便當。）

反正這種相親飯都是吃得痛苦萬分，完全把真面目縮到螞蟻那麼小，盡量保持氣質坐姿，兩三個小時下來，簡直腰痠背痛，好想趕快回家在床上躺成大字型。

為什麼要勉強自己去吃相親飯呢？完全是為了給父母長輩同事與所有關心自己婚事的善心人士一個「交代」啊！越是接近適婚年齡的截止日期，越多人來跟你要那一捆「交代」，不是有黏性或透明不透明的「膠帶」，如果是那樣，去找「四維膠帶」老闆贊助就好了。

也許妳是個瘋狂時髦的搖滾咖，喜歡拿螢光棒在LIVE HOUSE跟隨電吉他搖擺，卻要跟一個假日只會在家裡挖鼻孔摳腳看電影台不斷重播朱延平電影的男人湊在一起，而且在「婚促」部隊的品質掛保證之下，鐵口直斷你們兩個人真是天生一對。

也許你喜歡去球場邊喝啤酒邊喊「舉起你的左手，安打安打，舉起你的右手，全壘打全壘打」，還喜歡去夜店喝一杯看辣妹，卻硬要跟一個過了九點鐘就必須就寢，怕曬太陽會出現黑斑的女生湊成一對，因為「婚促」部隊拍胸脯說，這樣個性才能互補啊！

反正你或妳所信仰追求的愛情或結婚ＳＯＰ都已經因為一直結不了婚而受到質疑與否定，這些婆婆媽媽阿公大叔或根本不是這種年齡輩分卻熱中同樣事情的親朋好友們，已經嗆聲「閃開，讓專業的來」，那你們還能說什麼咧？

當然這些婚促委員會偶爾也有佳作，畢竟相親撮合是一種機率，從此婚姻幸福大有人在，倘若結婚之後以離異收場，這些委員當然不會公開道歉啦，頂多摸摸下巴說，「其實，一開始我也覺得你們不適合！」

這，還能說什麼呢！不曉得有沒有類似的醫學研究，證明談論或參與旁人的愛情，體內會因此產生高濃度的幸福賀爾蒙，足夠壓制自己人生的不幸。倘若真的是這樣，被盯上的人，就只好認命了，畢竟也是犧牲自己照亮別人嘛！

好啦，我承認用婆婆媽媽部隊就跟「三姑六婆」一樣，帶有歧視意味，不如，就趁這個機會正名為「婚促部隊」好了，但沒有經過ＩＳＯ認證，應該也沒人理我就是了。

●本文摘選自大田出版之《只想一個人，不行嗎？》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！