琅讀金句／笑中帶淚的老年日常 比想像更地獄的「銀色幽默」

【琅讀金句】 又忘記東西放哪了 但不想讓人知道 只好開始大掃除 ——熊井繼江/女性/大分縣/七十歲/家庭主婦

《銀髮川柳》是專屬銀髮族的趣味短詩，題材百無禁忌，從抱怨老伴、子孫添亂到自嘲身體老化的生活日常，笑中帶淚，引人共鳴。

曾孫問我：年輕時有看過恐龍嗎？

以前牽手是約會，現在則是為了不要跌倒

被稱讚寫字有個性，其實只是手抖......

這些幽默詩句出自日本全國自費老人之家協會舉辦的投稿活動，平均投稿者年齡69歲，最長者超過100歲。這些人生的前輩們用詩句展現生活智慧與豁達，累積破百萬讀者共鳴。

書中幽默捕捉超高齡社會的百態，讓讀者在笑聲中感受到溫馨與感動。

【編輯推薦】

這本書以銀髮族的視角、地獄梗式的幽默短句描繪老年生活，他們透過一生智慧書寫出的每首作品都是日常的真實縮影，對身體老化的自嘲，既讓人不小心笑出來，也想起與家中長輩相處的畫面。你會發現，笑著面對人生，是他們對生命的珍視，提醒我們如何用坦然的心面對歲月的流逝，適合分享給家人和朋友一起大笑，感受其中的感動！

●本文摘選自三采出版之《銀髮川柳2：飯只能吃8分飽，剩下2分要吃藥》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！