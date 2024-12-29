是惡作劇還是靈異事件？他上個月已經去世了，那這份早餐又會是誰訂的？

擁有高人氣的 PTT Marvel 版熱門爆文作者 路邊攤，將其 2023 年百萬點閱短篇小說改編為全新同名作品——《早餐店阿姨什麼都記得住：早安，今天的鬼故事加點洋蔥嗎？》。本書以臺灣早餐店文化為背景，結合在地情感x靈異事件x社會議題，透過作者細膩的筆觸，描繪出平凡日常中的深刻情感，帶領讀者品味生活的酸甜苦辣。 故事主角是擁有驚人的記憶力與觀察力早餐店阿姨玉蓁，她不僅能記住熟客的點餐習慣，還能從細微之處發現異常，在與能看見鬼魂的店員亞學合作下，解開日常中的層層謎團，讓遺憾與真相逐漸浮現。（編按）

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書名：《早餐店阿姨什麼都記得住：早安，今天的鬼故事加點洋蔥嗎？》 作者：路邊攤 出版社：三采文化 出版時間：2024年12月27日

文／路邊攤

早餐店剛開始營業時，玉蓁曾擔心自己能不能勝任老闆的位置把店管理好，因為從小到大，她一直覺得自己並不是個聰明的人。

跟大家一樣，她只是個普通人而已。

直到開了這間早餐店，玉蓁才發現自己好像並不普通。

或者說，是早餐店讓她變得與眾不同的。

只要站在櫃檯面對客人，她的大腦就會以不可思議的速度開始運轉。哪個客人點了什麼、幾號桌、金額多少，她全都記得一清二楚，不曾出錯過。不只記憶力，連她的心算能力也進化了；她一開始還需要用計算機來結帳，現在只要聽到客人的點餐內容，金額就會在腦中自動加總，算出總額。

連玉蓁自己也無法解釋這種現象，只能說這是上天賜給早餐店老闆這個特殊族群的超能力吧？

時間在不知不覺中過去，早餐店已經開了十八年，當地的居民都變成了老主顧，玉蓁在當地小孩的口中，也從親切的早餐店姐姐變成了早餐店阿姨。

只不過，小朋友點餐時要是叫她阿姨，她都會自動忽略就是了。

玉蓁早餐店的營業時間是早上六點到下午兩點。通常在一點多之後，吃午餐的人潮便會逐漸散去，玉蓁也能稍微喘口氣，收拾一下櫃檯，為結帳跟打烊做準備。

剛把櫃檯桌面整理乾淨，她注意到櫃檯旁的餐架上還有一袋早餐。

餐架是為了外送跟電話訂餐的客人而準備的，先做好的餐點都會放到架子上等他們來領取。現在還剩一袋，代表還有人沒來取餐嗎？

玉蓁走到餐架前，看了一下袋子上貼著的紙條，上面印著餐點的內容：一份鱈魚蛋堡、一份招牌總匯三明治、一份蘿蔔糕跟三杯米漿；除此之外還有一支訂餐的電話號碼，代表這位客人是打電話來點餐的。

「這支電話是……？」

一看到電話號碼，玉蓁就想起來了，一個鮮明的身影從她腦海中浮現出來。那是一名三十多歲的男子，他習慣打電話來點餐，差不多十分鐘後就會來取；男子戴著眼鏡，相當斯文有禮貌，有時候餐點還沒做好，他也會站在旁邊默默等待，不會催促。

假日時，男子偶爾會帶小孩跟太太一起來店裡用餐。小孩看起來剛上小學，是個很有活力的小男孩。

男子點餐的組合都是固定的，主食跟飲料各三份。或許是想讓家人能吃到不同的口味吧，他每次點的品項都不一樣，今天是漢堡，明天換吐司；今天喝豆漿，明天換奶茶，每次搭配都不一樣。

還有……對了，每次來取餐時，男子都穿著休閒的居家服，玉蓁猜他就住在樓上的懷恩社區裡。

懷恩社區有五百多家住戶，是當地有名的大社區。玉蓁的店面就在社區一樓，從社區門口出來右轉就能看到，許多住戶都是玉蓁的老顧客。男子一家應該也是住戶，只是訂了餐卻沒來取，這種情況還是第一次發生。

該不會是忘記自己有訂早餐了吧？玉蓁決定拿起電話，直接撥打紙條上的訂餐號碼，跟對方問個清楚。

電話響沒幾聲，一名女子便接起了電話。「喂，你好。」

玉蓁認得這個聲音，正是那名男子的太太。她接著問：「妳好，這裡是玉蓁早餐店，你們早上有打電話來訂餐，請問還有要取餐嗎？」

「……取餐？」女子的聲音有些遲疑，似乎聽不懂玉蓁的意思。

「是，是妳先生打電話來點餐的。他點了……，」玉蓁把餐點內容說過一遍，然後又問一次：「請問有要來取餐嗎？我擔心你們忘記自己有訂餐，而且餐點也放很久了，所以才想確認一下。」

「是我先生……打電話去訂的？」

不知道為什麼，女子好像從頭到尾都不在狀況內。儘管如此，玉蓁還是冷靜回道：「是的，是他打來訂餐的。」

「真的是他？妳聽到他的聲音了？」

玉蓁回憶今天接到的每通電話，當中確實有男子訂餐的聲音。

「沒錯，妳先生很常打來，所以我認得他的聲音。」

玉蓁沉住氣，打算迎接女子的下一個問題。

女子電話那頭短暫的沉默過後，最後的聲音竟然在發抖。「等我一下，我現在就過去。」

幾分鐘後，女子帶著男孩來到了早餐店。只是跟上次相見比起來，兩人完全變了一個樣子。

玉蓁記得上次看到他們全家一起來吃飯時，女子不管是用餐還是聊天，臉上總是掛著溫和的笑容。

而現在，女子的臉色憔悴蒼白，身形看上去瘦了不少，一向活力十足的男孩也變得死氣沉沉，一臉木然地跟在母親身後。

「妳好，我剛剛有接到電話，說我先生有訂早餐……？」

女子剛開口，玉蓁就把早餐拿到櫃檯上，說：「是的，妳先生訂的餐點在這裡。」

「是嗎……？」女子低頭盯著那袋早餐，沒幾秒的時間，她的雙眼快速泛紅，淚水眼看就要奪眶而出。

就算玉蓁身經百戰，面對過各種客人，女子現在的反應還是讓她措手不及。她不知道女子為什麼突然就哭出來了。

女子顫抖著肩膀，用啜泣的鼻音問道：「真的……真的是他打電話來訂餐的？妳確定那是他的聲音？」

「呃，是的，我真的聽到他的聲音了。」

儘管對眼前狀況一頭霧水，但玉蓁對自己的記憶還是很有信心。

「請問，妳先生他……？」

「他不在了。」

不在了？玉蓁還沒想好怎麼接話，女子又說：「他去世了，上個月走的。」

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