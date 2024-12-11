她拼命想戒掉購物慾，卻在黑五購物節瘋狂大特價時「破防」

文／凱特‧弗蘭德斯

清醒向前走（節錄）

書名：《不消費的一年》 作者：凱特．弗蘭德斯 出版社：遠流出版 出版時間：2022年12月29日

曾有一種讀者提過的困難，真的令我感同身受，因為我也曾長久對抗同樣的問題：也就是嚴以律己久了，也會擔心過分限制，反而綁手綁腳，動輒得咎。

有人說，戒癮頭要一步步來，說戒就戒反倒容易放棄，不僅故態復萌，還會依賴更深。我的讀者最常用這個論點來質疑消費限制，也最常以此解釋自己為何不能跟進。這麼想的確也有道理，如果想到消費限制或許會改變人生，更會再三考量。

畢竟，「購物療法」不只是字面上的意思，藉著購物來解決問題，獲得快樂，這個信念還牽涉到更深層的原因。就像朋友常對我的實驗冷嘲熱諷，也不足以逼我思考，真正有影響力的，還是我對自己說的話。在那些想要放棄的時候，我與自己對話，因此更認清自身處境──沒錯，我也想過要放棄，有一次還真的半途而廢了。

七月份開始實踐消費限制後，我用了很多辦法，要在這一年內盡量避免接觸廣告，引起購物慾望。因為受不了廣告，好幾年前，我早就停掉有線電視，把電視就接到電腦，只拿來看網飛（Netflix）影片。但廣告難防，就算用電腦或手機上網，還是推銷滿天飛。網站上的廣告我管不著，不過社群媒體上有廣告設定，就從這裡動手吧。我進入臉書、推特和Instagram的設定，檢查追蹤對象，只要是商家，一律取消追蹤。我在這些平台上追蹤了書店、戶外用品店、家居飾品店和百貨公司，除了書店之外，真不知道當時為什麼會有興趣。就算相框、行李箱和浴袍大特價，那又怎樣？這些事很重要，不知道不行嗎？

接著我打開電子信箱，這裡更是包藏禍心。幸好有種應用程式可以清理信件，幫我挑出一堆訂閱多年的電子報，共多達三百封，每封旁邊還替我安上一個「取消訂閱」按鈕。同樣的，這也是各家書店、戶外用品店、家居飾品店和百貨公司的電子報，那就比照辦理吧：取消訂閱、取消訂閱、取消訂閱、取消訂閱。

按到一半，出現了航空公司和旅遊網站的訊息，如果繼續訂閱，就能收到折價券和快閃特價通知。這令我猶豫了一下，因為這一年我允許自己旅遊，所以要出門的話，不是應該想辦法省錢嗎？畢竟，我的部落格是寫個人財務的，明明能省錢，實際上卻花了更多錢，這叫我怎麼對讀者說出口？我想了想，認為這話雖有道理，我最好還是別收到任何通知，否則看到優惠就心動，只會花掉更多錢。我繼續爽快地把信刪個精光，正慶幸從此耳根清靜，殊不知有個通知逃過一劫，到了瘋狂大特價的黑色星期五，又翩然出現。

那是個平凡的星期五早上，一切如常，直到我打開信箱，看見一封信，通知我最愛的商店要舉行大降價：黑色星期五限時優惠，眾多商品買一送一，這本書七五折、那本書六折，香氛蠟燭半價和二五折，要買要快！一時間，眼前充滿促銷標語，大大的紅字熱情招手，在我趕緊把信扔進垃圾信件匣前，又看見超級優惠的電子閱讀器──原價一百三十九美元，特價九十九美元。天啊，太讚了！上星期，我才答應讀者，要送一台電子閱讀器出去，正好還沒買呢。就這樣，我的拖延病付出了代價──真的是金錢上的代價。

然後，我又聽見那個聲音。

你在哪還能看到這麼優惠的閱讀器？

我對這個聲音太熟悉了，就像多年不見的朋友突然來電，電話那頭的聲音聽來還是如此熟悉，讓你內心瞬間溫暖又雀躍。一聽見那句話，我簡直像見到老友一樣安心，不禁卸下心防，聽聽她想說什麼。

你看，這麼便宜，沒見過吧？而且你也需要啊。

這聲音和我之間，可是交情匪淺。我跟她說過的話，可能比跟任何人都多，她對我太瞭解了，知道我愛吃什麼、知道我的能量來源、知道什麼能讓我振作，也知道什麼最能打擊我。所以，我很依賴她，相信她能幫我解決任何問題。畢竟，現在那台閱讀器已經壞了，真的該買新的，不是嗎？

你真的該買，而且你好久沒給自己買東西了。

我倆向來是彼此徵求意見的好夥伴，只要我站在選擇的十字路口，不知該往哪條路走，她就會替我分析利弊得失。這次也不例外，我來到個人財務問題的大難關，面對一個很簡單的問題：你花得起這個錢嗎？我很清楚答案，但我仍轉向她，尋求意見。

你需要買，你又好久沒給自己買東西了，而且也買得起！

我睜大眼，體內湧起一股手舞足蹈的衝動。以前，每當我順手買下兩瓶酒，心想愉快的夜晚即將來臨，便感覺刺激又緊張，腎上腺素一路跟隨。仔細想想，消費限制專用帳戶裡有七百美元，當然買得起一個閱讀器！想著想著，我幾乎就要立即行動，然後整個晚上手舞足蹈轉圈圈。可是，話說回來，我也不是那個會隨便帶兩瓶酒回家的小女生了，所以這輕飄飄的感覺，反倒讓我卻步。

那個聲音也發現我沒聽進她的話。

以後可能不會再有這麼棒的優惠了唷。

──有這句話就夠了。她很清楚，我也很清楚。

我忘了後續進展，反正我下訂了。我應該在網站購物車放了兩台閱讀器，確認訂單，然後按下「送出」。這種事我做過幾百遍了，跟早上起床換衣服，或整理自己的頭髮一樣，再熟悉不過。這不只是習慣，也是我的一部分。可是，我還真的不記得這整件事，不記得有沒有填任何資訊，或按任何按鍵。我只知道，隔天早上，那家店又寄了一封信來確認訂單。我什麼都不記得了，反正就在那一刻，我打破了消費限制。

接下來會發生什麼事，我也瞭然於心。破戒一次，就會有第二次、第三次，最後全面失守。例如二○一二年，我又宣布戒酒，後以失敗告終，當時我維持了四十五天不碰酒紀錄，然後覺得夠了。我好累，不想再跟別人解釋我為什麼不喝，也受夠別人的回應。接下來一個半月，我好像肩負重任，決定嚐遍每一種我看到的酒，好補償前面滴酒不沾的一個半月。喝醉之後，我記不得自己喝了什麼或做了什麼，反正我看到什麼，都有可能吞下肚去。

書名：《脆弱的力量》 作者：布芮尼．布朗（Brené Brown） 出版社：遠流出版 出版時間：2019年4月26日

每次的失敗，最糟的倒不是破戒行為，而是發現自己說的話或做的事，違背自己的價值觀。比如說謊，不誠實說出我在哪裡、我和誰在一起或我在做什麼。為什麼朋友還願意跟我說話？我自問。我這麼糟糕，我不僅有罪惡感，也羞愧不已。《脆弱的力量》作者布芮尼‧布朗曾說：「要傾聽羞愧感。」她在她的第二場TED演講提到，罪惡感是覺得自己「做錯事了」，羞愧則是「我壞透了」，而我總是與羞愧為伍。

我會告訴自己，我的人生很失敗，根本不可能變得更好，不如接受現實，就這樣繼續失敗下去吧。同樣的聲音曾勸我往好的方向改變，也曾說服我走回老路，接著又出來訓斥我。我太瞭解這個聲音了，一直都那麼相信她。我相信不論她說什麼或做什麼，都是為我好。然後，我承受她的辱罵，並自認活該。放縱與自憐於是不斷惡性循環，維持多年，我完全相信她，因為她就是我。

然而，我看著信箱裡那封確認訂單的信，知道自己再也不想跟她一夥了，我也不想再隨便破戒了。

●本文摘選自遠流出版之《不消費的一年：戰勝衝動購物，存款、人生大翻身的小資女重生記（暢銷新版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！