為何中年子女對適婚年齡不在意？不婚已成時代流行和趨勢？

文／黃越綏

在我們的生活中，人人的身邊，隨時可以發現一些令人莞爾的現象。

每當一群未婚的成年人聚集在一起，在一陣天南地北的閒聊後，通常就會不由自主地感慨起，當今社會要尋找一個好的結婚對象，是多麼辛苦和艱難的大工程這類話題。要不就是其中有人開始訴說悔不當初、錯過姻緣的陳年往事，當然也會有人趁機為單身 不婚 主義大放厥辭的鼓吹。

而同樣的埸景若換成一群已婚的人們，可能由於已為人夫人婦的身分和角色的改變，不好直言婚姻 的對錯，只好轉移焦點，批評起政府和社會福利種種，頭頭是道，鏗鏘有力地給負面的情緒找到出口。

可是聊到了最後，仍然會老調重談地數落起另一半、對婚姻生活的不滿，且信誓旦旦的表示，若是上天願意給第二次的機會，他╱她是不自由毋寧死，再也不會走進婚姻的殿堂。

這就是人性的常態和性格上的弱點，對於得不到的，永遠存有美好的憧憬與想像，永遠是嚮往的白月光。當歷經千辛萬苦好不容易獲得了，反而把對方當成獵物，製成標本掛在牆上展示，從此逐漸冷落，既不稀奇也不珍惜。

婚姻到底是什麼？

我有一位四十餘歲忘年之交的朋友，當他知道我要寫一本關於不婚族的書時，他竟然提醒我說，單身和不婚的現象，現今已經不只是流行，還是種高冷的時尚。

我問他為什麼？他直白地說，其實目前多數還存在的婚姻，都是些靈魂空洞的怨偶們，否則離婚率不會這麼高。只因為透過婚姻的結合，彼此有著太多人事物的糾葛與牽絆，包括捨不得的既得利益掛勾，又害怕失婚後的孤獨，更擔心老了沒伴可以彼此照顧。

他一直是單身，所以認為不婚族在心態上、對愛的認知上，要比已婚者更簡單和單純多了，倒是他自己承認，對於情傷的適應度可能會脆弱些。他不否認在對於愛情及婚姻的冀望幻滅後，就立志強大自己，一定要學習如何獨立不婚地過好此生。他還用揶揄的口吻笑說，他要煉成金剛不壞之身，確保可以活到一○一歲。

我反問他，希望活到這麼長壽，難道真的不怕孤單和寂寞嗎？真的從來沒有動過結婚生小孩的念頭嗎？確定能貫徹始終選擇不婚而孤老終生？

他不假思索地回說，人是感情的動物，而一生中只要能夠真正談過一次戀愛，也許結果未必盡如人意，但只要自己真正的領悟到，愛情到底是什麼樣的滋味，也就夠了。而且戀愛和婚姻可說是兩碼事，萬一找錯了結婚對象，除了會在覺悟中漸漸的失去靈魂的自由，還要賠上漫長的歲月與生命體的磨難，也罷！

其實，據我的了解，他是一位從他父母親不幸婚姻的經驗中，長年背負著痛苦的陰霾與記憶成長的孩子。這導致他欠缺自信，對親密人際關係的社交、婚姻與為人父親的角色，無形中衍生了巨大的恐懼和排斥。

其實單身和不婚現象的背後都有許多複雜的因素，並值得深思與探討。其中重要的一點是，隨著時代的不斷改變，婚姻制度已經從早年獨裁政治和封建社會的道德束縛，演變進展到今日的自由民主，現代化思想的開放與文化的多元化。

從前婚姻往往會被視為是人生一個必要或重要的里程碑，甚至透過聯姻來擴展及維繫社會的人際關係。尤其婚後生兒育女，彷彿是種傳宗接代的自然定律，不但雙方都可以延續與原生家庭的血源與親情關係，更是生產報國為社會貢獻了心力。

可是對時下的年輕人而言，即使他們已經擁有更開放的人生空間以及選擇婚姻的自由，但來自社會的道德壓力終究還是存在的，甚至認為「不婚」或「不生」，都是某種自私自利的行為。

除了個人的價值觀與意志外，大部分的人也都承認，婚姻需要緣分。「緣」就是對象與機會的出現，至於「分」則是機會的把握與成全。因此也不是想結婚就能夠結婚。

但婚姻不只是要對另一半負起法律上的責任與承諾，一旦生兒育女為人父母後，還要負起教養兒女的社會責任，這可是相當艱巨的大工程。

因此很多不婚族，若不是心態上還沒有準備好，就是害怕面對現實的生活考驗，以及扛不起這麼重的擔子與壓力。有許多人更願意用其他的形式，去探索自己的人際關係，希望即使選擇不結婚，也能夠讓自己得到更多生活上的滿足感。

相伴需要證書羈絆嗎？

我的一位姊妹淘，跟她的伴侶從年輕相識到今天，倆人都是單身，卻一直處於不結婚的同居狀態，時間已經超過了半世紀，兩人也從少年相守到白頭。

儘管周遭的親朋好友都紛紛力勸，但他們就是無動於衷，完全沒有辦理結婚手續的意願，對他們而言，時間就是檢驗愛情的最佳證明，不須靠一紙官方的結婚證書來保障，而這就是他們對真愛的信仰與詮釋。

加上隨著教育水平的普遍提升，每個人的個人自由意志和自主性都增強了，人們可能更傾向於追求事業、興趣和個人的成長，而不是婚姻和家庭生活的照顧與牽絆。

在少子化的世代，獨生子女的家庭居多，每個父母親無不把他們當心肝寶貝，加上還有爺爺奶奶和外公外婆等長輩的多方關照下，獨生子女可說是既得寵又被照顧得無微不至。而負責教養的父母親，更是天天小心翼翼，處於「握在手心怕捏死，放開手又怕它飛了」的焦慮中。

這結果，造成了獨生子女們對原生家庭或父母親產生過度依戀與依賴的情形，無法在生活中學習到真正的獨立和謙虛的自律，反而容易變得比較自大自我或冷漠，甚至一般的情商也顯得較為不成熟。

縱使他們在經濟背景上不成問題，且在家長的協助之下，好不容易完成了學校的學業，但一走出了社會，開始接受嚴峻的現實環境以及複雜人際關係的適應挑戰時，往往會因性格上的脆弱而禁不起考驗。

這也是為什麼會有越來越多的家長埋怨，已經是中年的子女，居然可以採取不婚也不工作的態度，並理直氣壯的當起啃老族、躺平族。

廿一世紀的科技突飛猛進，在快速進入了AI及元宇宙的虛擬世界裡，資訊爆炸與現實交錯的網絡世代，不僅讓個性內向或有社恐症的人找到了屬於自己的避風港；其實對於多數年輕人而言，高科技產品也是他們現實生活中的養分。

只要在電腦上用手指按按鍵，透過各種網路平台，迅即可以隨時打發寂寞的時間。值得去探索的網路宇宙秘境，實在是浩瀚無邊，在有限的生命中卻已經有着無限的誘惑，正等待著新世代的人們去挑戰和冒險。

尤其千禧年（公元二○○○年）後出生的孩子，面對的是一個AI問世的高度競爭社會，卻又強調極端重視個人自由與自主的年代。因此，為人父母者也應覺悟，除了陪伴和聆聽外，對子女的生活教育以及家庭觀念上的影響力，已經越來越式微了。

除此以外，少子化及高齡化社會結構相乘下，最大的改變，就是年輕人不再會魯莽地選擇早婚。有主見的年輕人從學校畢業後出社會，通常都會先試試水溫，探究職場的環境，然後也許開始斜槓生活，最後再找份自己喜歡又安定的工作。等到了有穩定的經濟來源，最好是又有了積蓄後，才會開始認真的思考是否結婚的問題。

書名：《我不婚，然後呢？：黃越綏給單身世代的人生相談》

作者：黃越綏

出版社：臺灣商務印書館

出版時間：2024年11月11日



加上事業上的衝刺，都需經過長期的努力和考驗，因此不論男女，能夠達到這個標竿的適婚年齡，都已經到了卅五歲的邊界。

比較令人欣慰的是，這個世代的不婚族，有些人已經可以給自己的愛情觀，透過理性與務實的分析，並把性交、戀愛、婚姻的關聯性切割開來，理出自己喜歡的紋理。在這種潮流趨勢下，一旦早婚的話反而會被訕笑，質疑是不是「避孕知識太差」才會出現如此冏境。

總之，跟時下的年輕人談論婚姻，對他們而言，無疑是比較沉重又沒有太大意義的議題，而長輩們若不識趣的一再催婚的話，也只會換來自討沒趣的下場。相對的，即使大齡單身族們的內心不是真的不婚，但也會因各種因素而拖延時間，通常不是採取迂迴策略，就是用逃避的方式，來應對長輩們的催婚。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《我不婚，然後呢？∶黃越綏給單身世代的人生相談》。