為什麼端午原稱為「端五」？除詩人屈原同時也紀念孝女曹娥

文／彭啟明、洪震宇、李咸陽

端午 五月初五

芒種節氣間，有端午節。端午原來稱為「端五」，「端」是最初的意思，所以每個月第一個五日都是端五。五月五日又比較特殊，根據夏曆以十二地支記月推算，正月是「寅」月，五月就是「午」月。「五」、「午」同音，因此就將端五改稱為端午，以便與其他月分的端五有所區別。大約在一千八百年前，「仲夏端午」的說法就已經出現了。

端午節的起源，因地域的不同而有不同傳說，但以紀念戰國時楚國詩人屈原的說法最能被接受，因為屈原就在這一天自沉汨羅江殉國，為了紀念屈大夫，所以端午節也就被稱為「詩人節」。

有些地方也同時紀念東漢孝女曹娥（一三〇庚午—一四三），曹娥十四歲時，父親在江中迎潮神，被江水淹死，死不見屍，因此曹娥投江尋父屍，五天後她的屍體抱著父屍浮上水面。

司馬遷推尊屈原說：「其志潔，故其稱物芳。其行廉，故死而不容自疏。……推此志也，雖與日月爭光可也。」李白也說：「屈平辭賦懸日月，楚王臺榭空山丘。」這些都以日月光輝比屈原，對屈原的人格、作品推崇備至。屈原在〈離騷〉中使用許許多多的香草和美人，象徵自我人格品德的高潔，是人們所熟悉的。然而屈原有一篇歌詠「橘樹」的作品，卻似乎比較不受注意。

〈橘頌〉全文只有十八句，屈原借橘述志，深見寄託，略無失意之情，而有勵志之意。橘樹在冬天時花木扶疏，枝幹茂盛，清香而潔白的花朵，金黃色的果實，不僅甜美，尤其富於內涵。在屈原心目中，橘樹的「獨立不遷」、「深固難徙」、「橫而不流」的堅貞志節，就是自己的最好寫照。

蘇東坡在經歷黃州五年的貶謫，終獲量移汝州。由黃州赴汝州途中，經過陽羨，有感於江山風物，於是自書襟懷：

吾來陽羨，船入荊溪，意思豁然，如愜平生之欲。逝將歸老，殆是前緣。王逸少云：「我卒當以樂死！」殆非虛言。吾性好種，能手自接果木，尤好栽橘。陽羨在洞庭上，柑橘栽至易得。當買一小園種柑橘三百本。屈原作橘頌，吾園若成，當作一亭名之曰「楚頌」。元豐七年十月二日書。

元豐七年甲子（一〇八四），東坡四十九歲。東坡平生喜種植，能接木；既好種松，又好種橘，真是屈原的異代知己。兩人堅定不移的高潔品格，正可藉橘樹而前後輝映，長留天地之間。

東坡雖未如願種橘三百棵而建「楚頌亭」，但〈楚頌帖〉已名垂千古，尤為書家所喜愛。元朝趙孟頫〈題楚頌帖〉說：

東坡公欲買園種橘於荊溪之上，然志竟不遂，豈造物者尚有所靳耶！而〈楚頌〉一帖，傳之後世為不朽，則又非造物者所能靳也。

端午節要吃粽子、飲雄黃酒，醫書上說：「雄黃能治百蟲毒、蟲獸傷。」老祖宗的經驗世代相傳，應該是可信的。茲此令節，謹以四句申其紀念於萬一，〈紀念屈靈均〉：

靈均志節見離騷，日月同光正則操。深固難遷橫不徙，東坡楚頌寫風標。

▎誰還弔屈原？

在端午節，人們會互相祝賀「端午節快樂」。在這天會紀念愛國詩人屈原。屈原寫〈離騷〉，言詞直切，得罪權倖小人，被流放到江南；懷憂積憤，無以自解，竟自沉於汨羅江。那已是兩千三百年前的事了。

屈原殉國後一百餘年，漢文帝時的青年才俊賈誼（前二〇〇辛丑—前一六八），上書朝廷，批評國事有「可痛哭」、「可流涕」、「可長太息」的嚴重危機，激怒了權臣，被貶出朝廷，去擔任長沙王的太傅。賈誼經過湘水時，寫了〈弔屈原賦〉以自我排解，其中有「鸞鳳伏竄兮鴟鴞翱翔，闒茸尊顯兮讒諛得志，賢聖逆曳兮方正倒植」的憤激。後來東漢揚雄（前五三戊辰—一八）因得罪權倖而被排斥，於是作〈反離騷〉抒懷，竟責備屈原不該自沉。到唐朝中期時，柳宗元因政爭被貶去永州（湖南零陵），經過長沙時，有所感而寫了〈弔屈原文〉，則被認為是「困而知悔」，自慚成分多，和賈誼、揚雄的情懷不同。北宋蘇東坡是屈原的異代知己，對屈原的選擇自沉，悲憫哀嘆，在〈屈原廟賦〉說：

嗚呼！君子之道，豈必全兮。全身遠害，亦或然兮。嗟子區區，獨為其難兮。雖不適中，要以為賢兮。夫我何悲，子所安兮。

書名：《你不懂其實很有哏的節氣：從小寒到冬至，古典詩詞中的時間美學》 作者：黃啟方 出版社：臺灣商務印書館 出版日期：2023年2月1日

東坡因作詩謗訕朝廷的罪名，被打入天牢百餘天，不堪羞辱，也曾經想自盡，所以對屈原抉擇「懷沙自沉」，感受最深。

屈原「眾人皆醉我獨醒」的自憐，讓後人有「長恨忠良多坎坷，何必逢人話獨醒」的憾恨，對屈原的不識時務，既推崇又悲憫。南宋胡仲弓就說：「年年此日人皆醉，能弔醒魂有幾人。」明初林鴻（一三三八戊寅—？）也說：「千載獨醒惟有子，古今醉死盡英豪。」王世貞則說：「薦罷三閭還自笑，此生難作獨醒人。」無不如此！北宋張耒有〈弔屈原〉詩說：

競渡深悲千載冤，忠魂一去詎能還。國亡身殞今何有，只留離騷在世間。

如今在端午節時還互相賀節，似乎也滿切合詩中的氛圍呢！

●本文摘選自臺灣商務印書館出版之《你不懂其實很有哏的節氣：從小寒到冬至，古典詩詞中的時間美學》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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