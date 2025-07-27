《鬼滅之刃無限城篇》即將上映！角色的羽織、和服圖案蘊含什麼寓意？

超人氣動畫《鬼滅之刃》改編自日本漫畫家吾峠呼世晴的同名漫畫，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8/8即將於台灣正式上映！ 《鬼滅之刃大正時代手冊》從大正時代的潮流、歷史事件與文化等多方面出發，探討《鬼滅之刃》「時代、人物、服飾、飲食、居住、眾鬼」六大面向，讓你更了解《鬼滅》故事裡所有細節。（編按）

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文／大正摩登同人會

羽織、和服的圖案與涵意

市松模樣源自歌舞伎演員

炭治郎的羽織圖案是黑綠相間的市松模樣（棋盤格）。

市松模樣就是指兩種顏色的正方形交互排列，算是一種方格圖案，也稱作「石疊」或「霰」，是日本古老的傳統圖案，使用相當頻繁。但把這種圖案叫作「市松」則是江戶時代中期以後的事，來自當時的歌舞伎演員佐野川市松。

俊美的市松是當時的當紅明星，據說他在劇目《心中萬年草》（又名《高野山心中》）中扮演粂之助一角時身穿方格圖案的袴衣，才被稱作「市松模樣」，時至今日已約定俗成。另外，也有人認為日本最具代表性的人偶「市松人形」，同樣源自於佐野川市松。

市松模樣這種圖案可以往上下左右各個方向無限延伸，因此也成為象徵多子多孫、生意繁榮的吉利圖案。

除炭治郎的羽織以外，禰豆子的腰帶也是市松模樣，看來竈門家族似乎習慣在身上許多部位使用這個圖樣。

竈門炭治郎無條件接納、護衛妹妹禰豆子。（圖／鬼滅の刃公式） 王文玲

麻葉隱含的祈願

追撃竈門兄妹的鬼舞辻無慘曾告訴上弦之陸墮姬，禰豆子是個穿著「麻葉模樣和服」的女孩。

禰豆子未必永遠都穿同一件衣服，萬一換了衣服那墮姬該怎麼辦？再說墮姬還有點脫線，一下子沒注意到也不是沒有可能。

禰豆子似乎打從嬰兒時期就穿麻葉模樣的衣服。雖不知是出於體恤兄長或真心實話，有次炭治郎回憶到自己說要買新衣服相贈，禰豆子卻拒絕，說自己很喜歡這套衣服，縫縫補補仍捨不得丟。

所謂「麻葉模樣」，是一種正六角形圍著放射狀星芒的圖案，按固定規律延伸排列。日本自古便有選用麻葉模樣作為新生兒衣服的傳統。

麻的生長極快，短時間內便能從一米長到三米高。就連忍者也會利用麻的這項特質，透過種植麻以提升自身的運動能力。只要持續練習跳過天天都會長高的麻葉，過不久就能培養出驚人的跳躍力。

日本還有句諺語叫作「蓬生麻中」，來自中國經典註24，意思是將植物栽種在筆直生長的麻葉中，就算是雜亂的蓬草也會長得又高又直，不會彎曲。因為這則典故，麻葉模樣也隱含了保佑孩童健康成長的心願。

圖／Netflix

善逸的羽織圖樣是什麼名堂？

我妻善逸的羽織圖樣跟培育者「爺爺」桑島慈悟郎的是同款不同色。

羽織上的三角形圖案看起來各自分散，但仔細看卻能發現三角形都指向相同的方向，跟鱗文樣頗相似。

鎌倉時代，掌權的北条氏傳說曾受到龍化身的女神祝福，遂以三片龍鱗作為家紋。由此可知鱗文樣是從龍鱗而來，有子孫繁榮、消災除厄的含意。

善逸的師父、鳴柱桑島慈悟郎使用的是雷之呼吸；善逸自己也是遭雷擊而變成金髮。兩人跟雷的關係如此密切，所以羽織圖樣應該就是象徵龍的鱗文樣不會有錯。

圖/Netflix

富岡義勇的羽織圖案

水柱富岡義勇所穿的羽織，是兩種布料對半拼接的和服，稱作「片身替」。

從前布料是貴重物品，衣服即便勾壞、磨破也不能輕易丟棄，通常會從幾套舊衣服中選擇比較完整的部位拼接、重新染成一件衣服，又或者是把破損的衣服修改成其他衣物。片身替其實可以說是沒辦法隨意做新衣服的庶民生活智慧。

桃山時代以後，商人的新興勢力崛起，孕育出絢爛豪華的桃山文化。原本是節約技巧的片身替，搖身一變成為時尚元素，甚至被用在豪華的能劇裝扮以及陶器圖案中。這種庶民巧思被上流階級吸收，進而普及開來的過程，實在很有意思。

義勇的羽織左半邊的圖形比較特別，像是由許多立方體重疊、排列而成。據說這是作者原創的圖案，總體來說也可以視為龜甲紋類型中「疊龜甲」（重ね亀甲）的變形。

書名：《鬼滅之刃大正時代手冊：以真實史料全方位解讀《鬼滅》筆下的歷史與文化》 作者：大正摩登同人會 出版社：奇幻基地 出版日期：2022年01月04日

「千年鶴，萬年龜。」烏龜自古以來便是象徵長壽的生物，而且烏龜確實也頗為長壽，寵物店常見的綠龜（赤耳龜）壽命便可達三十年之久。

因為這樣，祈求健康長壽的吉利文樣「龜甲紋」自古便廣受喜愛。從最簡單的六角形幾何排列圖案，到中間另繪其他文樣、重疊兩層甚至三層的複雜圖案，龜甲紋衍生出五花八門的變化圖案。

而這個圖案，恰巧跟鱗瀧左近次的另一名弟子、後來現身引導炭治郎的少年──錆兔的衣服相同。錆兔與義勇同時入隊，兩人也是摯友。為了救義勇等人，錆兔在選拔考試中獨自對抗鬼，終致殞命。義勇羽織的左半身，便是在紀念錆兔。

至於海老茶色（深紅棕色）的素色右半身，則是與義勇的姊姊蔦子的羽織同色，也是對姊姊的紀念。換句話說，富岡義勇是用自己的左右兩肩，扛著對至親的思念。

這便是向來沉默寡言的富岡義勇，最嘹亮的宣示吧。

條紋文樣有何象徵？

蛇柱伊黑小芭內的羽織是條紋圖案，黑白相間粗條紋看起來還頗討人喜歡。

「條紋模樣」（縞模様）在日本也是個相當大眾的造形，可以透過調整條紋粗細、顏色等元素任意變化，衍生出無數圖案。

日本通常會將直條紋稱作「stripe」，將橫條紋稱作「border」，其實無論直或橫（其實斜的也是）的英文都是stripe；至於border原本是邊緣或界線的意思，去到國外跟人說橫條紋叫border可是說不通的。

過去，基督教文化圈曾將條紋視為不祥，也因為這樣，條紋圖案長期被視為罪犯甚至社會底層階級者的象徵。從這裡我們可以連想到小芭內幼年時期被軟禁於座敷牢的過去，雖說小芭內遭囚禁並不是因為犯了什麼過錯。隨著時代變遷，條紋文樣的負面形象逐漸淡去，至今已然是休閒風格的重要元素，早已擺脫了非法之徒的既有形象。

日本雖然沒有「條紋=不好的事物」的概念，不過猗窩座從前遭處墨刑時刺在手腕的刺青，也可以說是在條紋的範疇之內。

●本文摘選自奇幻基地出版之《鬼滅之刃大正時代手冊：以真實史料全方位解讀《鬼滅》筆下的歷史與文化》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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