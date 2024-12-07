Spotify 年度回顧來了 你知道為何副歌總在前30秒出現嗎？

「你的唱片收藏代表了你是什麼樣的人，而你書架上的收藏的書代表著你想要成為什麼樣的人。」Spotify前首席威爾．佩奇（Will Page） 2024 Spotify Wrapped（https://www.spotify.com/tw/wrapped/）來了！快來看看今年在你的歌單中榜上有名的歌曲有哪些吧。 愛聽音樂的你是否曾經好奇：串流平台上曲目這麼多，「一首歌」到底要突破怎樣的挑戰，才能成為你的今年最愛歌曲？答案就是─聰明的作曲家會有效地妥善運用注意力經濟學原理，挑戰寫出越來越短的歌曲。一起來探究！（編按）

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書名：《泰山經濟學：從Spotify看善用破壞性創新轉型的八大原則》 作者：威爾．佩奇（Will Page） 出版社：遠流出版 出版日期：2022年4月27日

文／威爾．佩奇（Will Page）

付出「注意力」

瑞典人天生就喜歡嘗試新事物，他們往往第一個採用新科技。瑞典人最先接受非法盜版，放棄了 CD；同時也第一個接受合法串流，而現在瑞典人正領先全球，實現無現金的社會。歌曲開頭直接進副歌，也是由瑞典人最先開始嘗試。串流在瑞典興起後，出現了兩種現象：歌曲越來越短，而且開頭就會進到副歌。

2012年，我在 Spotify 位於瑞典斯德哥爾摩的接待處時，第一次注意到上述現象。接待處播放艾維奇（Avicii）的音樂，歌曲一開頭的旋律就深深吸引了我。Spotify 內部常常熱烈討論艾維奇，艾維奇是瑞典的英雄，大家希望如果 Spotify 或艾維奇其中一方爆炸了，另一個乾脆也跟著一起爆炸。

艾維奇的歌曲十分洗腦，從開頭就利用副歌引起聽眾注意，並深深吸引聽眾聽到歌曲的最後。

我還不太習慣一首歌曲這麼快就吸住我。

以前副歌之所以能夠深深打動你的原因，就是歌曲在3分23秒音調轉變，作曲家稱之為「轉調」。真正強烈觸動聽眾的關鍵，就是轉調的時機，貝爾蒙特大學（Belmont University）的坎普教授（Todd Kemp）指出，副歌之前停頓三拍而非四拍，會造成出乎意料的效果。但現在許多歌曲在3分23秒的地方就已經結束了。

歌曲的長度變得越來越短。石英財經網的資料編輯科普夫（Dan Kopf）指出，2013年到2018年《告示牌》（Billboard）上最熱門的100首歌曲，平均長度從3分50秒縮短到3分30秒。2018年6％的熱門歌曲，長度在2分30秒以下。無論是嘻哈歌曲或鄉村歌曲，長度都越來越短。

歌曲進入副歌的時間也越來越早。《經濟學人》和《告示牌》的分析揭開了這個驚人的趨勢。過去歌曲在開頭15秒內就直接進入副歌的比例，約在10％-20％。到了2018年，比例飆升到40％，而且絲毫沒有降低的跡象。

是什麼狀況改變才造成上述現象呢？回答這個問題前，要先談談注意力經濟學。我分成「注意力」和「經濟學」個別討論，先從「注意力」開始。聲音工坊（Soundlounge）的執行長西蒙斯（Ruth Simmons）與 peermusic 的埃爾頓（Nigel Elderton），早在1980年代就開創在電視廣告中使用音樂的先河，西蒙斯觀察當時兒童的注意力時間長，來了解未來人們的注意力長短。

西蒙斯發現，兒童面對行銷時注意力分成三種階段：承諾（promise）5秒、期待（anticipation）15到20秒、以及決定購買（commitment）超過30秒後。

最重要的一點是，賣家最多只有30秒做出商品承諾、製造期待、並且在消費者失去注意力前確保購買意願。熱門歌曲作曲家洪特（Crispin Hunt）指出，音樂之所以會讓人快樂，就是因為聽眾能辨識出歌曲。一首歌曲創造了一段旋律，當聽眾不斷聽到這段旋律時，大腦就會分泌腦內啡。

結合西蒙斯和洪特的說法可以總結，歌曲開頭直接進入副歌，是利用聽眾前30秒注意力最集中時間的最佳方法。

注意力經濟學的另一個部分是「經濟學」。如果版權所有人只有在歌曲播放超過30秒後才能獲得報酬，那就需要吸引聽眾持續收聽超過30秒。此外，如果歌曲播放得再長也不會獲得額外報酬，那寫更短的歌就合情合理。如果聽眾注意力時長有限，就要盡可能在這段時間內塞入更多首歌曲，聰明的作曲家就會寫出更短的歌曲。

音樂並不是唯一改變產出方式試著吸引消費者更多注意力的媒體。你會發現 Netflix、YouTube 廣告商和社群媒體平台都採用類似策略。在這個擁擠程度前所未見的媒體環境中，即使我們不願意將注意力賣出，「注意力商人」（attention merchants，接下來將會更深入了解它們）還是必須開發新工具來吸引消費者的注意力。

藝人開發（A&R）主管暨前格芬唱片公司（Geffen Records）的執行長雅各布森（Neil Jacobson），在評估消費者放棄所有其他娛樂的價值高低時問：「如果要你全神貫注在一件事上，需要付多少錢？」我們隨後便會討論，虛擬實境（VR）便是找出此答案的最佳手段。

注意力經濟學中，不只要最大化注意力，同時也要有效利用注意力。傳統經濟學中，改善效率就代表提升生產力，達成方式為在相同資源下生產更多商品，使用更少的資源產出相同商品；或者更極端，使用更少資源產出更多商品。

2006年，Spotify 開始了一趟旅程，藉由了解盜版盛行時代的狀況，幫助音樂產業轉型並重新獲利。Spotify 不僅僅提供合法音樂取代非法 MP3 網站，同時也提供更有效率利用注意力的選項。在非法 P2P 網站達到巔峰時，盜取音樂勝過購買音樂的其中一個原因，就是因為檔案分享比起合法購買更有效率，也花費更少注意力。

若要將消費者從 Napster、uTorrent 和海盜灣之類極度熱門但非法的網站，吸引到 Spotify 這個合法授權的平台，就必須減少消費者存取和收聽音樂所需花費的時間。

Spotify 的工程師了解效率的重要性，因此創造了新的指標來測量注意力效率。工程師的目標是要讓 Spotify 上的播放按鈕，在2百85毫秒內開始播放所選歌曲。因為工程師清楚了解，人類所感知的「立即」為2百50毫秒。如果在這麼短的時間內就開始播放歌曲，大腦就無法發現任何延遲。

Spotify 提高聽眾注意力需求的效率，讓它更有價值，也使得人們願意為原本可以免費獲得的服務付費。嚴格要求播放延遲時間，也協助 Spotify 利用盜版的優勢擊敗盜版，讓消費者能夠立即存取超過六千萬首歌曲，而且比盜版更快、更方便，最重要的是—更有效率的使用注意力。

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